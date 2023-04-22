Глава судей о критике после встречи со «Спартаком»: «Если есть желающие – готовы общаться. Как им отказать? Мы пытаемся все объяснить»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Урал Павел Каманцев Футбол

Глава департамента судейства РФС ответил на критику после встречи со «Спартаком».

«Что касается критики, это не работает в формате «мы пришли, извинились и о чем-то договорились». Мы пришли, объяснили нашу позицию, где были ошибки в пользу команды, а где – против. Ситуация находится в рабочем состоянии. Если у команд есть какие-то вопросы, то давайте обсуждать. Мы ни от кого не скрываемся.

Многим не нравится формат встречи и не очень понятно, что обсуждается? Я не думаю, что мы должны публиковать все подробности. Как и не думаю, что у какой-то команды есть подозрения, что, например, со «Спартаком» мы говорили об одном, а приедем в «Урал» и будем говорить совершенно о другом.

Если есть желающие – мы готовы общаться. Отказываться от общения, как мне кажется, гораздо более минусовая позиция. Если у команды есть желание пообщаться – мы общаемся.

Как им отказать? Сказать: «Нет, мы не хотим с вами общаться или мы не будем общаться?» В таком случае они скажут, что вы опять закрылись и принимаете решения, которые непонятны. Мы пытаемся все объяснить», – сказал Павел Каманцев.

Напомним, в середине марта тренерский штаб «Спартака» встретился с главой департамента судейства РФС Каманцевым и рефери Виталием Мешковым. На встрече обсуждали разные трактовки эпизодов и ошибки в матчах московской команды.

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28 комментариев

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Hong Kil
5 пенальти за три матча! Сколько же стоит такое общение, интересно!
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Колбаскер тут
Вы должны собрать конференцию для всех, объяснить на ней всем на конкретных примерах. Почему на дельфине за нырок ставят пенки, а на других не ставят. Какой захват Зобнина считается пенальти, а какой нет. А то у вас какие-то странные чаепития и только с пищевиком
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Дмитрий9779
Так-то вообще никаких вопросов не было бы,но после того как не от судей и Спартака,а от инсайдеров узнаём о закрытой встрече то наводит на мысли такое поведение.
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murzzzzzilka
Ответ Hong Kil
5 пенальти за три матча! Сколько же стоит такое общение, интересно!
И все липовые, да?
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Александр Охотко
Потому что в нормальных системах - это должно быть регламентировано и прописано. Кстати, почему до сих пор нет такой организации, хотя бы раз в квартал?РФС чего ждёт?
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SMART789
Ну вот Урал и Оренбург страдали от ошибок

Вы с ними сколько раз встретились? Ах да они же не избранные…
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Novak
На таких встречах должны быть представители всех клубов (с равной возможностью задавать вопросы) плюс должна быть прямая трансляция в интернете, чтобы все желающие могли смотреть.
А тайные чаепития с представителями одного клуба только нагнетают обстановку лишний раз.
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ВячеславКЗ
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Так встреться, там же предлагаю ---------- нам и так хорошо на первом месте.мы не плачем
Кто всю зиму плакал? А в САS кто жаловался.?
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Mr.Hahn
Ответ SMART789
Ну вот Урал и Оренбург страдали от ошибок Вы с ними сколько раз встретились? Ах да они же не избранные…
А сколько раз они такие встречи инициировали?) Или Каманцев с судьями сам к ним приехать должен был?
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murzzzzzilka
Ответ SMART789
Ну вот Урал и Оренбург страдали от ошибок Вы с ними сколько раз встретились? Ах да они же не избранные…
Или они не просили.
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Lior Diamond
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
да выдайте уже этим плаксам по шоколадной медальке и забыли...задолбали своими слезами
Так у вас же истерика, что Спартак с судьями встречался) так кому медальки давать?))
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Вадим Григорьев
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
причем в разных составах разными игроками...лососнули столько раз,с судьями напрямую договариваются,а мы ресурс,ага
Ты про зенит?
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Lior Diamond
Ответ Hong Kil
5 пенальти за три матча! Сколько же стоит такое общение, интересно!
Смотря кто спрашивает? Чьих будете? Цена определённая)
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Вадим Григорьев
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Так встреться, там же предлагаю ---------- нам и так хорошо на первом месте.мы не плачем
Не ноет он...А чем по твоему ты сейчас занимаешься?
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Стас Ледискал
Ответ Hong Kil
5 пенальти за три матча! Сколько же стоит такое общение, интересно!
А что по пенальти сомнения?
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Ответ Hong Kil
5 пенальти за три матча! Сколько же стоит такое общение, интересно!
Так и не вышли из чата )
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Tigo_Volchara93
Рос футбол как отдельный вид цирка
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Вадим Григорьев
Дмитрию 7969 должны были лично доложить о встрече,но к сожалению не пустили его лечащие врачи.
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Остап Бендер Сгибальщик
да выдайте уже этим плаксам по шоколадной медальке и забыли...задолбали своими слезами
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