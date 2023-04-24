«Барса» готова продать Феррана за 25 млн евро. Он перешел в 2022-м за 55 млн

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Футбол

«Барселона» готова продать Феррана Торреса.

Как пишет журналист As Хави Мигель, 23-летний полузащитник находится в списке игроков, с которыми каталонский клуб готов расстаться. При этом отмечается, что потенциальный трансфер не сможет компенсировать расходы «Барсы», связанные с подписанием Феррана.

Торрес перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» зимой 2022 года за 55 миллионов евро. Сейчас «блауграна» готова принять предложение о трансфере игрока за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Торрес провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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29 комментариев

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Предан Мадриду!!!
Ответ Direct free kick
Игрок уровня Рекреативо вызывался в сборную и играл в Сити. Футбол сходит с ума иногда
не стоит оскорблять Рекреативо
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СД18
За 25 продавать смысла нет. Он не настолько плох и всегда может быть дублёром на оба фланга и ему всего 23. За такие деньги ни кого не купить. На данный момент Торрес интереснее Фати. И не известно как заиграет Абде. Тем более они совершенно разноплановые игроки. Будет ли сильнее Караско, то же вопрос?
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Bashibuzuck
Бизнес по каталонски😁
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Экселлент
Попомните мои слова,Ферран чертовски сильно будет расти,за 25 млн его бы любой взял!
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мимоКрокодил
Какой-то кулемания. Кто-то вообще слышал о них?
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Bazilic
Ответ DolJun
за 25 кроме китайского торреса нужно предлагать еще минимум китайских хави и педро комплектом)
Чего это китайского Хави Челси хочет?)
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