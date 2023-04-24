«Барса» готова продать Феррана за 25 млн евро. Он перешел в 2022-м за 55 млн

«Барселона» готова продать Феррана Торреса.

Как пишет журналист As Хави Мигель, 23-летний полузащитник находится в списке игроков, с которыми каталонский клуб готов расстаться. При этом отмечается, что потенциальный трансфер не сможет компенсировать расходы «Барсы», связанные с подписанием .

Торрес перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» зимой 2022 года за 55 миллионов евро. Сейчас «блауграна» готова принять предложение о трансфере игрока за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Торрес провел 27 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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