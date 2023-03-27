Ферран уверен, что станет ключевым игроком «Барселоны», и не собирается уходить

Теги Барселона Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес намерен остаться в «Барселоне» и добиться увеличения игрового времени.

По данным Diario Sport, несмотря на готовность клуба расстаться с ним летом, полузащитник хочет и дальше играть за «блауграну», убежденный, что рано или поздно ему обеспечат регулярную игровую практику. Он уверен, что останется в команде на долгие годы и станет ключевым футболистом.

Подчеркивается, что «Барселона» пока не приняла никакого решения, но и продать Торреса будет сложно, учитывая желание руководства не сильно потерять на трансфере (он был приобретен за 55 млн евро в декабре 2021-го).

Этой зимой арендовать Торреса хотели «Атлетико» и итальянский клуб, но каталонцы отказались даже обсуждать такой вариант.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Overkiller
Ответ ak83
Ферану просто надо научиться попадать в ворота
"Просто"
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Марслан Акматалиев
Вернётся Абде и Фати с Ферраном сядут глубоко в запас. Марокканец выдает отличный сезон и скорее всего в следующем сезоне будет играть в первой команде.
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кто-то
Ответ Тимофей Кушнир
Он их отобьёт только если Барселона его продаст. На органы.
😂
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fatei4
Если ферран не начнёт обгонять хотя бы престарелых защитников, то пусть катится на все четыре стороны... ключевым он собрался быть... тормоз
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Владимир Самсонов
Ответ кто-то
А куда его? Сам же сказал, что за него никто такие деньги не даст
Аренда - лучший вариант
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FanRocstar
Феранушка уже показал как нада бить Пенку, Продажа была бы лучшим вариантом
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ak83
Ответ deadjoker
Хребет команды наряду с Умтити и Альбой
Альба 11 лет в клубе. Один из лучших в истории клуба. сравнение его с Умтити видимо не от большого ума
+23
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ak83
Ферану просто надо научиться попадать в ворота
+1
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Тимофей Кушнир
Ответ кто-то
Как минимум, он должен отбить 55 млн. Евро, за которые его купили
Он их отобьёт только если Барселона его продаст. На органы.
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Итачи Учиха
Этот сезон он с Фати, конечно завалили. Если вернётся Абде и возьмут Тюрама, то кого-то из парочки будут продавать. Как бы не косячил Ферран, но всегда на команду работает, в подыгрыше хорош. Тот же Фати играет не чистых мячах и кроме пасов Бальде назад и глупых потерь ничем не запоминается
+7
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ДЖИН
Срочно его к Геше в Суадовскую АРавию.
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-1
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Lazizbek Gulyamov
Норм игрок. Че вы на него гоните?
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NartApsua
Вот кого реально жаль, так это Торреса. Видно же, что парень старается. В отличие от того же Фати.
+1
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Baybay Baybay
Он все же более форвард, чем полузащитник, как написали в статье.
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DolJun
торреса с алиэкспрес уже даже перестали называть по фамилии)
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Vitalik Barbacari
на наших глазах рождаеться новая легенда Барсы, которая отработает свой контракт на 100% даже если не попадёт в заявку. Еще молодой но если так будет держать то перспективы не хуже чем у Мариано из Мадрида, а если будет стараться то может даже превзойти других легенд Ла Лиге вроде Умтити и Азара (но это трудно).
+2
-2
0
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кто-то
Ответ Владимир Самсонов
Зачем его оставлять? Он проиграл конкуренцию и Дембеле и Рафинье и будет сидеть под ними и в следующем сезоне
А куда его? Сам же сказал, что за него никто такие деньги не даст
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Владимир Самсонов
Ответ Влад Белянский
Комментарий удален пользователем
Асенсео на 2 головы выше
+2
-1
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Владимир Самсонов
Ответ кто-то
Я не говорю, что его продать должны. Пусть в клубе остаётся и пытается встать на ноги. Другого выхода нет, на самом деле, да, больше 20-25 млн. Евро за него никто не даст
Зачем его оставлять? Он проиграл конкуренцию и Дембеле и Рафинье и будет сидеть под ними и в следующем сезоне
0
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deadjoker
Хребет команды наряду с Умтити и Альбой
+15
-9
+6
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TDB
По сути парню нужен хороший психолог, ведь сейчас главная проблема в том, что он уж очень сильно хочет отличиться. Такая же история с Ансу Фати. Парням нужно успокоиться и поверить в себя.
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кто-то
Ответ Blaumerc
некоторые и 160 млн не отбивают (Азар и Коут) а ты про 55 млн. Но в случае с Ферраном, ощущение что ещё не все потеряно.
Мне тоже кажется, что не всё потеряно, кажется, что в будущем всё наладится. 55 млн. На дороге не валяются
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кто-то
Ответ Владимир Самсонов
Так он все это время только деградировал. Никто за него столько не даст
Я не говорю, что его продать должны. Пусть в клубе остаётся и пытается встать на ноги. Другого выхода нет, на самом деле, да, больше 20-25 млн. Евро за него никто не даст
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Nottingham Forecast
Классный был бы игрок, если бы умел попадать по воротам из ситуаций, в которых даже одноногий Абелардо забил бы. Эх...
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Karl0709
Лучше обменять его на Канселу
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