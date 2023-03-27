намерен остаться в «Барселоне» и добиться увеличения игрового времени.

По данным Diario Sport, несмотря на готовность клуба расстаться с ним летом, полузащитник хочет и дальше играть за «блауграну», убежденный, что рано или поздно ему обеспечат регулярную игровую практику. Он уверен, что останется в команде на долгие годы и станет ключевым футболистом.

Подчеркивается, что « » пока не приняла никакого решения, но и продать Торреса будет сложно, учитывая желание руководства не сильно потерять на трансфере (он был приобретен за 55 млн евро в декабре 2021-го).

Этой зимой арендовать Торреса хотели « » и итальянский клуб, но каталонцы отказались даже обсуждать такой вариант.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.