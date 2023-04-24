Виктор Гусев: «Комментаторов нынешнего поколения ставлю выше прошлых. Сейчас лучше разбираются в тенденциях футбола. Но многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле»

Теги премьер-лига Россия Виктор Гусев телевидение Матч ТВ Футбол

Виктор Гусев высказался о современных комментаторах.

— Кого из комментаторов вы выделите сейчас?

— Не буду выделять. Но комментаторов нынешнего поколения ставлю выше комментаторов поколения прошлого. Сейчас люди гораздо лучше разбираются в тенденциях футбола, внутренней ситуации в той или иной команде. Этого раньше не требовалось.

Но меня удивляет, что многие начинают плыть, когда надо разобрать конкретные небольшие ситуации на поле.

— Например?

— Условно. Комментатор говорит: «Странно, что игрок не побежал за мячом». А он не побежал, потому что это сделал партнер, так как этот игрок находился в пассивном положении вне игры. Даже обидно становится за человека: ну, как же ты этого не видел?

— Что с русским языком?

— Есть проблемы. Слышу «группа под литерой А», а не «группа А». Вместо «первый тайм» — «тайм первый». Не «шестой матч», а «матч под номером шесть». Это странный выпендреж для меня. Но ребята считают, что так они заявляют о себе как о комментаторе, владеющим слогом, – сказал бывший комментатор.

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84 комментария

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serginn
И не говорят "Берегите себя")
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Красная стрела
Гусев тот ещё по ляпам. Но голос шикарный. Сразу передаёт атмосферу матча, что происходит этим вечером нечто важное, чуть ли не судьба страны решается. А теперь... Ремесленики. И футбол такой же. Словно всё поставлено на серый обезличенный поток.
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St. Jimmy
Всем, кто восторгается "старой школой" напомню, что в 2008 году хренова туча людей подписала петицию за отстранение Гусева от комментирования по причине его крайней невыносимости.
Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
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Marat_NJL
Ответ St. Jimmy
Всем, кто восторгается "старой школой" напомню, что в 2008 году хренова туча людей подписала петицию за отстранение Гусева от комментирования по причине его крайней невыносимости. Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
Та ситуация с петицией была связана больше с тем, что Гусев «нефартовый»))) Слишком много разочарований в сборной мы пережили вместе с ним в прямом эфире. Украина, Португалия, Израиль, по-моему, Словения…)
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Пако
Гусев очень хороший комментатор, но немного не современный.
Уж получше чем Генич или Губерниев.
+40
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Матвей Суицидин
Ответ serginn
И не говорят "Берегите себя")
и играйте в футбол!
+37
-2
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Мукунку хороший
Ответ Пако
Гусев очень хороший комментатор, но немного не современный. Уж получше чем Генич или Губерниев.
Генич и Губер вообще не комментаторы.. один нудный статист.. а другой левый артист)
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fil_spb
"разбираются в тенденциях футбола, внутренней ситуации в той или иной команде"

Нахер это не нужно в комментариях матча. Только самый минимум. Для подробностей есть всевозможные обзоры, аналитические программы, тематическая пресса и так далее. А во время матча комментатор должен не скучно и точно сопровождать ход игры. А тут как видно "многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле". Плюс почти ни у кого нет никакой харизмы, поставленного голоса, потому и комментарии серые, унылые, да ещё и зачастую неточные.
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Тиджани Бабангида
Гусев очень запоминающийся комментатор. Интересный голос и речевые обороты. Удалось с ним пообщаться на ЧЕ в Австрии.
Признание прогресса комментаторов нового поколения делает ему честь
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Veni-Vidi-Vici
Ответ St. Jimmy
Всем, кто восторгается "старой школой" напомню, что в 2008 году хренова туча людей подписала петицию за отстранение Гусева от комментирования по причине его крайней невыносимости. Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
Насколько помню, не невыносимости, а нефартовости. Якобы сборная часто проигрывала, когда он работал на её матчах.
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Alex Rhea
Легендарный мужик, в финале ЧМ 2014 раз пять назвал Месси Марадоной, а в финале евро 2016 назвал Куарежму... Трезеге...
+15
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dimamak10
Мне в нынешних комментаторах не нравится что они вечно рассказывают никому не нужные факты и они не отвлекаются на игру пока не закончат
+10
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Marienburg
Ответ Красная стрела
Гусев тот ещё по ляпам. Но голос шикарный. Сразу передаёт атмосферу матча, что происходит этим вечером нечто важное, чуть ли не судьба страны решается. А теперь... Ремесленики. И футбол такой же. Словно всё поставлено на серый обезличенный поток.
Сегодня комментаторы на одно лицо как утренние шоу в эфире любых радиостанций. Стандарт
+9
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Seven2482
Ответ Красная стрела
Гусев тот ещё по ляпам. Но голос шикарный. Сразу передаёт атмосферу матча, что происходит этим вечером нечто важное, чуть ли не судьба страны решается. А теперь... Ремесленики. И футбол такой же. Словно всё поставлено на серый обезличенный поток.
они действительно все обезличенные все эти гутцайты, нагучевы и прочие
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1 dreik 1
Ответ St. Jimmy
Всем, кто восторгается "старой школой" напомню, что в 2008 году хренова туча людей подписала петицию за отстранение Гусева от комментирования по причине его крайней невыносимости. Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
Там вроде Ден Ван Ваартс был
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Адекватник
Так в том-то и дело. Лучше бы разбирались в том, что происходит на поле и хорошо владели бы русским языком, чем были в курсе кто с кем переспал и кто кому сколько денег должен...
+7
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Prokuror Prokurorov
Ответ МОНТЁР ТуПи
Гусев символ про€бов нашей сборной
Да, такова жизнь. Не нужно отчаиваться, дорогие друзья, футбол не заканчивается. Скоро начнется новый отборочный турнир, и Первый канал вам обязательно его покажет. Берегите себя (с)
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dimamak10
Ответ St. Jimmy
Всем, кто восторгается "старой школой" напомню, что в 2008 году хренова туча людей подписала петицию за отстранение Гусева от комментирования по причине его крайней невыносимости. Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
А Черданцев на России 2 комментировал?
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Мукунку хороший
Ответ Alex Rhea
Легендарный мужик, в финале ЧМ 2014 раз пять назвал Месси Марадоной, а в финале евро 2016 назвал Куарежму... Трезеге...
«Дорогие друзья»
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Деметрио
Гусев ассоциируется много с чем из футбольного прошлого, но в первую очередь отпечатались на юношеский тогда ум его мольбы на посл минутах ответного матча Италия- Россия в стыках к ЧМ-98. Когда он практически заплакал: ну, ребята, ну забейте, пожалуйста, всего лишь гол, прошу. Или примерно так. Наши проигрывали 0:1, а дома сыграли 1:1.
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St. Jimmy
Ответ dimamak10
А Черданцев на России 2 комментировал?
Черданцев на НТВ+, Орлов на Первом
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Кирилл Голивец
Ответ Alex Rhea
Легендарный мужик, в финале ЧМ 2014 раз пять назвал Месси Марадоной, а в финале евро 2016 назвал Куарежму... Трезеге...
Бензема только)
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инок
Гусев был хорошим комментатором, но не фартовый он для сборной был, потому что на Первом комментировал раз в пол года. Работал бы на спортивном канале, глядишь и фартило, и перлов побольше было!
А самое главное, что новое поколение в основном они пристрастны. Старая гвардия себе такого не позволяла.
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Russ Ivan
Как можно сравнивать поколение Озерова, Перетурина, Маслаченко, Майорова и Гимаева с нынешним?!? Там можно было заниматься своими делами и слушать телек, понимая что происходит на поле и площадке. Сейчас бред, неуместные шутки, отвлечённые разговоры и беседы между собой, если комментят двое...
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Spaten
Старых всегда сразу узнаешь по голосу, манере, а эти все как один человек безликие
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