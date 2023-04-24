Виктор Гусев: «Комментаторов нынешнего поколения ставлю выше прошлых. Сейчас лучше разбираются в тенденциях футбола. Но многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле»

Виктор Гусев высказался о современных комментаторах.

— Кого из комментаторов вы выделите сейчас?

— Не буду выделять. Но комментаторов нынешнего поколения ставлю выше комментаторов поколения прошлого. Сейчас люди гораздо лучше разбираются в тенденциях футбола, внутренней ситуации в той или иной команде. Этого раньше не требовалось.

Но меня удивляет, что многие начинают плыть, когда надо разобрать конкретные небольшие ситуации на поле.

— Например?

— Условно. Комментатор говорит: «Странно, что игрок не побежал за мячом». А он не побежал, потому что это сделал партнер, так как этот игрок находился в пассивном положении вне игры. Даже обидно становится за человека: ну, как же ты этого не видел?

— Что с русским языком?

— Есть проблемы. Слышу «группа под литерой А», а не «группа А». Вместо «первый тайм» — «тайм первый». Не «шестой матч», а «матч под номером шесть». Это странный выпендреж для меня. Но ребята считают, что так они заявляют о себе как о комментаторе, владеющим слогом, – сказал бывший комментатор.

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