Виктор Гусев: «Комментаторов нынешнего поколения ставлю выше прошлых. Сейчас лучше разбираются в тенденциях футбола. Но многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле»
Виктор Гусев высказался о современных комментаторах.
— Кого из комментаторов вы выделите сейчас?
— Не буду выделять. Но комментаторов нынешнего поколения ставлю выше комментаторов поколения прошлого. Сейчас люди гораздо лучше разбираются в тенденциях футбола, внутренней ситуации в той или иной команде. Этого раньше не требовалось.
Но меня удивляет, что многие начинают плыть, когда надо разобрать конкретные небольшие ситуации на поле.
— Например?
— Условно. Комментатор говорит: «Странно, что игрок не побежал за мячом». А он не побежал, потому что это сделал партнер, так как этот игрок находился в пассивном положении вне игры. Даже обидно становится за человека: ну, как же ты этого не видел?
— Что с русским языком?
— Есть проблемы. Слышу «группа под литерой А», а не «группа А». Вместо «первый тайм» — «тайм первый». Не «шестой матч», а «матч под номером шесть». Это странный выпендреж для меня. Но ребята считают, что так они заявляют о себе как о комментаторе, владеющим слогом, – сказал бывший комментатор.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Кстати, именно поэтому матч России с Голландией комментировал Геннадий Орлов и подарил нам дер вар Сара, Булхауса и прочих фантастических персонажей)
Уж получше чем Генич или Губерниев.
Нахер это не нужно в комментариях матча. Только самый минимум. Для подробностей есть всевозможные обзоры, аналитические программы, тематическая пресса и так далее. А во время матча комментатор должен не скучно и точно сопровождать ход игры. А тут как видно "многие плывут, когда надо разобрать ситуации на поле". Плюс почти ни у кого нет никакой харизмы, поставленного голоса, потому и комментарии серые, унылые, да ещё и зачастую неточные.
Признание прогресса комментаторов нового поколения делает ему честь
А самое главное, что новое поколение в основном они пристрастны. Старая гвардия себе такого не позволяла.