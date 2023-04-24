Арбитр Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии

Арбитр Антонио Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии летом.

46-летний испанец хотел бы и дальше судить в , при этом, согласно регламенту, для рефери существует возрастной ценз в 45 лет. Однако судейский комитет позволяет Лаосу обслуживать матчи в Примере в виде исключения.

По данным Estadio Deportivo, пока не ясно, разрешат ли Лаосу работать в Ла Лиге в следующем сезоне, поэтому он рассматривает предложение из Саудовской Аравии.

Также существует вариант, при котором глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес назначит Лаоса вместо Луиса Медины Канталехо на пост главы судейского комитета страны.

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