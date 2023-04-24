Арбитр Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии

Теги Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо отставки высшая лига Саудовская Аравия Антонио Матеу Лаос Футбол

Арбитр Антонио Матеу Лаос может возглавить судейскую коллегию в Саудовской Аравии летом.

46-летний испанец хотел бы и дальше судить в Ла Лиге, при этом, согласно регламенту, для рефери существует возрастной ценз в 45 лет. Однако судейский комитет позволяет Лаосу обслуживать матчи в Примере в виде исключения.

По данным Estadio Deportivo, пока не ясно, разрешат ли Лаосу работать в Ла Лиге в следующем сезоне, поэтому он рассматривает предложение из Саудовской Аравии.

Также существует вариант, при котором глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес назначит Лаоса вместо Луиса Медины Канталехо на пост главы судейского комитета страны.

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32 комментария

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bam bam
Роналду уже и судей подгоняют ?)
+47
-13
+34
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middlegame
Все для утешения нашего пенсионера Криша . Чтобы больше не нервничал и не показывал свои интимные места прилюдно .
А то понимаешь 30 минут к тайму добавляют , а Аль-наср все равно проигрывает , пенальти для нашего Криша не назначают.
Это давно назревшее решение ! Надеюсь Криш будет доволен и не будет нервничать .
+21
-5
+16
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MrWillSee
Ответ bam bam
Роналду уже и судей подгоняют ?)
Ну а как иначе?
+18
-6
+12
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CopaAmerica
скоро роналду вдруг начнет запрыгивать и душить гл судью, показывать яйса боковым судьям , удалят? вряд ли ...
+11
-3
+8
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Барсик Юрана
Кринж ждёт 😻
+18
-11
+7
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человек-муравей человек-физрук
Перес по старой дружбе или любви подогнал Криштиану подарок с барского плеча. отдал своего верного пса Лаоса
+6
-1
+5
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бек саидов
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ахахахах, под месси уже судей завозят, летом ждем пришествия пешехода (ну не прибегания же) в лигу к своим хозяевам, отрабатывать купленый ЧМ
Месси в Париже. А для кого его завозят, догадаться не трудно
+4
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Екн Лор
Кому-то на ЧМ их подогнали)
а толку то. все равно Месси уничтожил Мбаппе в финале. даже судьи не помогли. величие трудно купить. кроме Реала никто не смог
+6
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vintus don
Вот и ладно. Фруктовый неформал должен оценить
+5
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bam bam
Ответ King_X
Ага Главного фаната Месси и Барсы подгоняют)) Все сделал дружок, чтоб вытащить аргов в матче с Голландией, а кумир его в интервью прилюдно опозорил, неблагодарный гений P. S. Вообще, судя по этой и другим веткам, где барсоглоры Лаоса, Эрнандеса, Иттуральде и прочих главных поклонников бчк умудряются записывать в противороложный стан - понимаешь, что ребята в своем мире, адекватности 0 Такими темпами, в следующем году при паре поражений и Хави вдруг станет промадридским для них, оторваны от реальности ребята 😂
друг, ты живой? пеной не подавился пока писал ?
+3
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Ришад Хайруллин
Ответ Екн Лор
Кому-то на ЧМ их подогнали)
успокойся, Месси чемпион мира
+3
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Tiestorzn17
Ответ Jamil Israfilov
Читаю комменты, откуда столько неадекватов?
99% комментариев по делу
+1
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Игорь Климов
Этого Лаоса за частые ошибки в матчах отстранили от судейства в Ла Лиге, и спихнули в любительский чемпионат Саудовской Аравии для помощи Кринжу7.
+3
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benjamin92
Реал всех своих на пенсию в Аравию отправляет
+5
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бек саидов
Ответ King_X
Ага Главного фаната Месси и Барсы подгоняют)) Все сделал дружок, чтоб вытащить аргов в матче с Голландией, а кумир его в интервью прилюдно опозорил, неблагодарный гений P. S. Вообще, судя по этой и другим веткам, где барсоглоры Лаоса, Эрнандеса, Иттуральде и прочих главных поклонников бчк умудряются записывать в противороложный стан - понимаешь, что ребята в своем мире, адекватности 0 Такими темпами, в следующем году при паре поражений и Хави вдруг станет промадридским для них, оторваны от реальности ребята 😂
Ну Лаоса приписывать к Барсе , это смешно. Ты ещё кашшая с чакыром подгоняй , будеть ещё смешнее.
+2
-2
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vals1702
отличный судья. С Негрейрой и его сынком не замарался.
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Гусеконь
он насудит
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Пацанчик реальный
Ответ человек-муравей человек-физрук
а толку то. все равно Месси уничтожил Мбаппе в финале. даже судьи не помогли. величие трудно купить. кроме Реала никто не смог
Не знал что победа по пенальти это «уничтожил в финале»!!Спасибо,от фанатов Бчк каждый раз узнаю что-то новое!
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sintenced
Ответ Екн Лор
Кому-то на ЧМ их подогнали)
Причем того же Лаоса.
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Jamil Israfilov
Читаю комменты, откуда столько неадекватов?
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Ришад Хайруллин
Ответ Jamil Israfilov
Читаю комменты, откуда столько неадекватов?
Кришти заслужил это
+2
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