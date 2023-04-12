Судья Матеу Лаос – Левандовскому в игре с «Жироной»: «Все в порядке? Как Барселона?»
Арбитр Матеу Лаос пообщался с Робертом Левандовским во время матча.
«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.
Во время паузы в игре, когда возник эпизод с возможным голом Рональд Араухо и просмотром момента на ВАР, главный арбитр поинтерсовался у нападающего «Барселоны» по поводу его адаптации в Испании.
«Все в порядке? Как Барселона?», – спросил Матеу Лаос.
В ответ Левандовски покачал головой. Арбитр завершил разговор дружеским похлопыванием.
Роберт Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии».
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