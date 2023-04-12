Судья Матеу Лаос – Левандовскому в игре с «Жироной»: «Все в порядке? Как Барселона?»

Арбитр Матеу Лаос пообщался с Робертом Левандовским во время матча.

«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура .

Во время паузы в игре, когда возник эпизод с возможным голом Рональд Араухо и просмотром момента на ВАР, главный арбитр поинтерсовался у нападающего «Барселоны» по поводу его адаптации в Испании.

«Все в порядке? Как Барселона?», – спросил Матеу Лаос.

В ответ Левандовски покачал головой. Арбитр завершил разговор дружеским похлопыванием.

перешел в «Барселону» из «Баварии».