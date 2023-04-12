Судья Матеу Лаос – Левандовскому в игре с «Жироной»: «Все в порядке? Как Барселона?»

Теги Барселона Ла Лига судьи Роберт Левандовски Антонио Матеу Лаос Жирона Футбол

Арбитр Матеу Лаос пообщался с Робертом Левандовским во время матча.

«Барселона» сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в матче 28-го тура Ла Лиги.

Во время паузы в игре, когда возник эпизод с возможным голом Рональд Араухо и просмотром момента на ВАР, главный арбитр поинтерсовался у нападающего «Барселоны» по поводу его адаптации в Испании.

«Все в порядке? Как Барселона?», – спросил Матеу Лаос.

В ответ Левандовски покачал головой. Арбитр завершил разговор дружеским похлопыванием.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» из «Баварии».

13 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ DolJun
обычный вежливый вопрос коллеге, из одной ведь конторы деньги получают
ты уже отложил себе салфетки?
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Goofts
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Все в порядке? Как Барселона? Хосе Негрейра передает вам привет»
Фанат Барселоны) но шутка смешная))) спасибо, за настроение))))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Все в порядке? Как Барселона? Хосе Негрейра передает вам привет»
0
-3
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Spaten
Лёва: деревянные качели, расписные карусели
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-2
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lampard4ever
Ну так, лайтовенько. Мог ведь спросить, с кем Барса в ЛЧ на этой неделе играет.
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-4
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hsngfrv
Платят много, команда хорошая, город красивый, погода классная, кухня, рядом море, скоро будет чемпионство, все отлично
+6
-3
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perdetnevredno
Покачал головой, разочарование?
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ljolik888
Новость Барселоне. А чудаки как всегда первые .
+4
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10ztv
на самом деле перес попросил лаоса. чтобы отвести внимание от реала и барсу подставить
+5
-6
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Raul14
Левандовски в ответ — "А Нэгрейра тебе не звонил?"
+4
-9
-5
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Raul14
Ответ DolJun
обычный вежливый вопрос коллеге, из одной ведь конторы деньги получают
лучше не придумаешь
+7
-12
-5
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dpv
Ответ DolJun
обычный вежливый вопрос коллеге, из одной ведь конторы деньги получают
👍
+4
-10
-6
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DolJun
обычный вежливый вопрос коллеге, из одной ведь конторы деньги получают
+32
-27
+5
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