«Барселона» первой в истории пропустила меньше 10 голов за 30 туров в топ-7 лиг
«Барселона» побила рекорд топ-лиг Европы по пропущенным за 30 туров мячам.
Команда Хави сегодня одолела «Атлетико» (1:0), проведя 23-й сухой матч в текущем чемпионате Испании.
За 30 матчей Ла Лиги каталонцам забили лишь 9 раз. Это лучший результат в истории 7 ведущих лиг: английской, испанской, немецкой, итальянской, французской, португальской и нидерландской.
Ранее рекорд принадлежал «Порту» – 10 пропущенных голов за 30 туров в сезоне-1991/92. Он был повторен «Челси» в АПЛ-2004/05.
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ведь Бавария с Интером тоже накидали 9. но за 4 игры.
а потом Пльзень и МЮ - еще 7. и тоже за 4
но я не помню, чтобы там тупо некому было забивать.
а в еврокубках даже Плеьзень забила Барсе 3 гола 🤷♂️
9 попущенных - это не заслуга Барселоны, это недостаток остальных клубов.