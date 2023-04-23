«Барселона» первой в истории пропустила меньше 10 голов за 30 туров в топ-7 лиг

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«Барселона» побила рекорд топ-лиг Европы по пропущенным за 30 туров мячам.

Команда Хави сегодня одолела «Атлетико» (1:0), проведя 23-й сухой матч в текущем чемпионате Испании.

За 30 матчей Ла Лиги каталонцам забили лишь 9 раз. Это лучший результат в истории 7 ведущих лиг: английской, испанской, немецкой, итальянской, французской, португальской и нидерландской.

Ранее рекорд принадлежал «Порту» – 10 пропущенных голов за 30 туров в сезоне-1991/92. Он был повторен «Челси» в АПЛ-2004/05.

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38 комментариев

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Мастер снижения зарплат в Барселоне
видимо, кризис с нападающими в ЛЛ сказывается..
ведь Бавария с Интером тоже накидали 9. но за 4 игры.
а потом Пльзень и МЮ - еще 7. и тоже за 4
+57
-12
+45
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VEN FIFA
Ответ FEZ10
Сегодня это чистая заслуга вратаря
А Араухо и Кунде тип нифига не сделали? удивляюсь таким как вы
+34
-4
+30
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Granero-24
В этом плане как фан Реала аплодисменты Барселоне.
+30
-8
+22
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Aleksandr Danilov
Помните РПЛ была когда то топ-7 лигой?
+15
-1
+14
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Арсен Папикян
При чем 3 из которых автоголы, когда защитники в свои ворота заталкивали, а 4 гол осасуны,которыц ни в коем случае не должны были засчитывать
+8
-1
+7
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rigobersong
Ответ DolJun
сейчас бы жюля бартра примазывать к этим рекордам. понятно что тут главне решалы это алонсо и кристенсен
До сих пор не можешь пережить, что челси вместо топового Кунде, взяли старое сенегальское полено и травмата за 100 лямов:))
+12
-6
+6
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sonna
Ответ Роман
И вы действительно хотите вернуть пешехода?
этот пешеход лучший по гол + пасс во франции если что причем играя без мотивации я далеко не фанат месси просто факты
+8
-3
+5
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Игорь Климов
Очень радует такой показатель у команды, как и первое место Барселоны!
+9
-5
+4
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Александр Белов
Ответ ГенералКовальски
Комментарий удален модератором
Настолько упала, что середняк Вильярреал проходит в полуфинал ЛЧ, а Севилья в одну калитку выносит английский мешок
+4
0
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Абдул Абакаев
Ответ FEZ10
Сегодня это чистая заслуга вратаря
как по мне фактор Араухо важнее
+5
-2
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Okaka
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
видимо, кризис с нападающими в ЛЛ сказывается.. ведь Бавария с Интером тоже накидали 9. но за 4 игры. а потом Пльзень и МЮ - еще 7. и тоже за 4
ну да, если Хоселу вызывается в сборную )
+2
0
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Салесар
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
да даже из числа иностранцев нормальных нападающих нет. 9 попущенных - это не заслуга Барселоны, это недостаток остальных клубов.
То есть заслуги барсы вообще нет? Почему тогда у других команд в лиге больше пропущенных? У Реала почему 24 пропущенных?
+2
-1
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Абдул Абакаев
Ответ DolJun
кто-нить притормозите этот автобус
так Боули успешно это делает!
+5
-4
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FEZ10
Сегодня это чистая заслуга вратаря
+4
-3
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Eden Hazard
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
видимо, кризис с нападающими в ЛЛ сказывается.. ведь Бавария с Интером тоже накидали 9. но за 4 игры. а потом Пльзень и МЮ - еще 7. и тоже за 4
А то. Побили рекорд Челси 04/05. Достаточно посмотреть, кто был в нападении у соперников по АПЛ в то время. Там одна атака МЮ наравне со всем испанским чемпом. А ведь был непобедимый в прошлом сезоне Арсенал, да и Ливерпуль умел забивать. А щас кто не смог забить Барсе? Много у них там Нистелроев, Анри и Бергкампов? Сомневаюсь. Против таких автобус на 1-0, думаю не сложно ставить. Хотя у них 1-0 - это не автобус, это ярчайшая игра)
+4
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ ГенералКовальски
Комментарий удален модератором
она упала после ухода Роналду и Месси.
но я не помню, чтобы там тупо некому было забивать.
а в еврокубках даже Плеьзень забила Барсе 3 гола 🤷‍♂️
+3
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Okaka
ну да, если Хоселу вызывается в сборную )
да даже из числа иностранцев нормальных нападающих нет.
9 попущенных - это не заслуга Барселоны, это недостаток остальных клубов.
+1
-1
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Салесар
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
да даже из числа иностранцев нормальных нападающих нет. 9 попущенных - это не заслуга Барселоны, это недостаток остальных клубов.
То есть заслуги барсы вообще нет? Почему тогда у других команд в лиге больше пропущенных? У Реала почему 24 пропущенных?
0
0
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ГенералКовальски
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
видимо, кризис с нападающими в ЛЛ сказывается.. ведь Бавария с Интером тоже накидали 9. но за 4 игры. а потом Пльзень и МЮ - еще 7. и тоже за 4
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Собака-буддист
Ответ Aleksandr Danilov
Помните РПЛ была когда то топ-7 лигой?
((((((
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BurBon
Кунде не идеален, но принес спокойствие в защиту и Араухо заиграл на другом уровне. Летние трансферы сделали свое дело, Барса никому не оставила шансов в этом сезоне в ла лиге.
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Yri Yrov
0.1 это любимый счёт барсы при Хави
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Фанат Лионеля Месси
С такой атакой только и остается на защиту надеяться
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