«Барселона» первой в истории пропустила меньше 10 голов за 30 туров в топ-7 лиг

«Барселона» побила рекорд топ-лиг Европы по пропущенным за 30 туров мячам.

Команда Хави сегодня одолела «Атлетико» (1:0), проведя 23-й сухой матч в текущем чемпионате .

За 30 матчей Ла Лиги каталонцам забили лишь 9 раз. Это лучший результат в истории 7 ведущих лиг: английской, испанской, немецкой, итальянской, французской, португальской и нидерландской.

Ранее рекорд принадлежал «Порту» – 10 пропущенных голов за 30 туров в сезоне-1991/92. Он был повторен « » в АПЛ-2004/05.

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