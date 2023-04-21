Оливер Кан об отсутствии классического форварда в «Баварии»: «Видели мы одного нападающего – не за нас играл»

Оливер Кан ответил на вопрос о нехватке классического нападающего в «Баварии».

«Мы видели одного нападающего, но, к сожалению, он играл не за нас.

Не так много таких девятых номеров, как Роберт Левандовски», – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.

« » сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1, общий счет – 1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе англичан гол забил нападающий Эрлинг Холанд, в первой игре он тоже забил.

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