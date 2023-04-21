Оливер Кан об отсутствии классического форварда в «Баварии»: «Видели мы одного нападающего – не за нас играл»
Оливер Кан ответил на вопрос о нехватке классического нападающего в «Баварии».
«Мы видели одного нападающего, но, к сожалению, он играл не за нас.
Не так много таких девятых номеров, как Роберт Левандовски», – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.
«Бавария» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1, общий счет – 1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
В составе англичан гол забил нападающий Эрлинг Холанд, в первой игре он тоже забил.
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Другое дело, что он не элитный и не в лучшей форме, но я не уверен, что проблема в матчах с Сити была именно в нападающем.
В завершении да, но не в 9-ке.
Даже Лёва не всегда в таких матчах решал, часто его закрывали
Все равно сейчас простаивает в штрафной.