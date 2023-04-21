Оливер Кан об отсутствии классического форварда в «Баварии»: «Видели мы одного нападающего – не за нас играл»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Оливер Кан ответил на вопрос о нехватке классического нападающего в «Баварии».

«Мы видели одного нападающего, но, к сожалению, он играл не за нас.

Не так много таких девятых номеров, как Роберт Левандовски», – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.

«Бавария» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1, общий счет – 1:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе англичан гол забил нападающий Эрлинг Холанд, в первой игре он тоже забил.

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45 комментариев

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Дмитрий Гудков
Про Умпамекано говорит что-ли?
+97
-2
+95
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Роман
Как же приятно видеть как по баварскому эго ситуация кольнула, всё ещё впереди за ваши разговоры и действия по отношению к Нагельсману
+89
-18
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Streetbor
Баварию кинули на бесплатный трансфер, предпочтя другой клуб. Тяжело им это осознавать 😎
+43
-7
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Alexander Zubkov
Что такое? Не получилось за бесплатно ухватить в этот раз у Дортмунда? Шейхи не позволили?)
+33
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Маркус Тюрам под угрозой
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0
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old folk
А Шупо не классический?)
Другое дело, что он не элитный и не в лучшей форме, но я не уверен, что проблема в матчах с Сити была именно в нападающем.
В завершении да, но не в 9-ке.
Даже Лёва не всегда в таких матчах решал, часто его закрывали
+6
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alexis2020
Ответ GuruFutbola
Да, Холанд это конечно новый хозяин 🏳️‍⚧️ клуба)
Если бы он хоть раз за время пребывания в Боруссии обыграл Баварию, можно было бы и согласиться. А тут праймовый Сити. Бернарду и то больше подходит на роль "хозяина", как ты говоришь. Да и Роналду в своё время. И даже после этого Бавария остаётся великим клубом с 6 трофеями ЛЧ
+5
-2
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Ramiz Tamazanov
Ответ ubAA
Комментарий удален модератором
какой злой..
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Pb-SE
Жалеет, что не увели Холанда, пока тот был в Боруссии.
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Bekhruz B.B
Упамагуар
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Sergey Nikolaevich
Надо брать Влаховича летом
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Фаррух Самаркандец
Ответ ubAA
Комментарий удален модератором
Тогда зачем вообще интересоваться международным спортом? Ведь с 99,9% спортсменов не друзья детства.
+1
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AminO2
Обратитесь в "Барсу" по поводу аренды.
Все равно сейчас простаивает в штрафной.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ wadwill13
назови мне клуб за который ты болеешь... или если будешь отказываться то назови клуб которому ты импонирует по игре и я нпзову тысячу игроков которых он украл от трансферов до агентов и скаутов и молодёжь у других клубов... тебя пичкают жёлтой прессой а ты не разбираюсь в чемпионате Германии пишешь чушь ради чуши))) хорошо что таких много- на вас приятно зарабатывать деньги пока вы живёте в своём мирке ))) простой пример: ты играешь за клуб с за в 20 т.евро. условно.. приходит дядя чтобы нанять тебя за 4 млн.евро. никто не нажимает, не претесняет как агенты в рф или Украине если на перейдёте то за сборную не выйдешь... простые денежные отношения. дядя украл тебя из клуба аомле этого?))) или ты переходишь ради денег, особенно подчеркну когда инфраструктура вся у дяди на 10 голов выше той где счас играешь... тупость дальше печатай))) хорошо что есть клоуны... потому что мужиком чтобы стать- надо сначала изучить вопрос о котором пишешь: изучить чемпионат Германии на уровне школьников в Германии.. а пока уровень аналитики- детсад жёлтой пресы. интересно почему в футбольном мире Германия крайне ценится? почему в футбольном мире никто не говорит что Бавария ворует? ни один агент, тренер, игрок... либо е ли говорят то это скорее исключение а не правило и человек хайпится... удачи начинаниях в шевелении мозгов)))
Во-первых, разве по нику не видно, а чей я фанат? Во-вторых буду говорить за СВОЙ срок фанатизма, а он не мал. За 16, 5 лет Ливерпуль ни разу ВНАГЛУЮ И ШАНТАЖОМ не уводил футболистов у других клубов. Барселона и Бавария это делают постоянно, разница только в том, что немцы к откровенному шантажу не прибегали. К Баварии у меня претензия в том, что идет уничтожение конкуренции, которое не прекращается
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заратустра-будрайтис
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Но не у всех шейхов получилось, так? Каких то унизили с помощью их же воспитанника, причем второй раз
+3
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wadwill13
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Оливер Кан об отсутствии классического форварда в «Баварии»: «Видели мы одного нападающего – не за нас играл. Но не переживайте, мы найдем кого ######## (украсть) в Бундеслиге»
назови мне клуб за который ты болеешь... или если будешь отказываться то назови клуб которому ты импонирует по игре и я нпзову тысячу игроков которых он украл от трансферов до агентов и скаутов и молодёжь у других клубов... тебя пичкают жёлтой прессой а ты не разбираюсь в чемпионате Германии пишешь чушь ради чуши))) хорошо что таких много- на вас приятно зарабатывать деньги пока вы живёте в своём мирке ))) простой пример: ты играешь за клуб с за в 20 т.евро. условно.. приходит дядя чтобы нанять тебя за 4 млн.евро. никто не нажимает, не претесняет как агенты в рф или Украине если на перейдёте то за сборную не выйдешь... простые денежные отношения. дядя украл тебя из клуба аомле этого?))) или ты переходишь ради денег, особенно подчеркну когда инфраструктура вся у дяди на 10 голов выше той где счас играешь... тупость дальше печатай))) хорошо что есть клоуны... потому что мужиком чтобы стать- надо сначала изучить вопрос о котором пишешь: изучить чемпионат Германии на уровне школьников в Германии.. а пока уровень аналитики- детсад жёлтой пресы. интересно почему в футбольном мире Германия крайне ценится? почему в футбольном мире никто не говорит что Бавария ворует? ни один агент, тренер, игрок... либо е ли говорят то это скорее исключение а не правило и человек хайпится... удачи начинаниях в шевелении мозгов)))
+1
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Schiaff1no
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Холланд сам другой клуб выбрал, вопроса денег не было, думаю в случае баварского эго это куда больнее
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Алексей Петров
и че толку с него, годы ушли
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Coodesnik
Ответ Роман
Как же приятно видеть как по баварскому эго ситуация кольнула, всё ещё впереди за ваши разговоры и действия по отношению к Нагельсману
Нормально у них все. Вот уверена,в след сезоне возьмут Лч) совершенно не болею за этот клуб
+7
-7
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xoms
Ответ wadwill13
назови мне клуб за который ты болеешь... или если будешь отказываться то назови клуб которому ты импонирует по игре и я нпзову тысячу игроков которых он украл от трансферов до агентов и скаутов и молодёжь у других клубов... тебя пичкают жёлтой прессой а ты не разбираюсь в чемпионате Германии пишешь чушь ради чуши))) хорошо что таких много- на вас приятно зарабатывать деньги пока вы живёте в своём мирке ))) простой пример: ты играешь за клуб с за в 20 т.евро. условно.. приходит дядя чтобы нанять тебя за 4 млн.евро. никто не нажимает, не претесняет как агенты в рф или Украине если на перейдёте то за сборную не выйдешь... простые денежные отношения. дядя украл тебя из клуба аомле этого?))) или ты переходишь ради денег, особенно подчеркну когда инфраструктура вся у дяди на 10 голов выше той где счас играешь... тупость дальше печатай))) хорошо что есть клоуны... потому что мужиком чтобы стать- надо сначала изучить вопрос о котором пишешь: изучить чемпионат Германии на уровне школьников в Германии.. а пока уровень аналитики- детсад жёлтой пресы. интересно почему в футбольном мире Германия крайне ценится? почему в футбольном мире никто не говорит что Бавария ворует? ни один агент, тренер, игрок... либо е ли говорят то это скорее исключение а не правило и человек хайпится... удачи начинаниях в шевелении мозгов)))
Зачем такой длинный монолог, когда человеку можно было просто сказать, они не воруют, а покупают.
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Peter Popov
Ответ nyshtyak
А в Италии кто-то потянет? Юве до сих пор не оклемался после зарплаты Роналду.
В Италии намутят ради такого дела что-нибудь серое как обычно
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nyshtyak
Ответ Peter Popov
так он уже поиграл в Бундеслиге за Дортмунд ,значит, следуя этой логике, в Баварию он уже не поедет - ему остались Испания, Италия и ПСЖ (никто кроме парижан во Франции не потянет его личку)
А в Италии кто-то потянет? Юве до сих пор не оклемался после зарплаты Роналду.
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Peter Popov
Ответ sonna
О Холанда, он мог перейти в Баварию, но его отец решил, что лучшим вариантом будет Манчестер Сити. Ну а в будущем может Холанд еще перейдет в Баварию, Холанд хочет в каждой команде из топ 5 лиг сыграть
так он уже поиграл в Бундеслиге за Дортмунд ,значит, следуя этой логике, в Баварию он уже не поедет - ему остались Испания, Италия и ПСЖ (никто кроме парижан во Франции не потянет его личку)
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sonna
Ответ Никита Атикин
Подскажите , о ком идёт речь?
О Холанда, он мог перейти в Баварию, но его отец решил, что лучшим вариантом будет Манчестер Сити. Ну а в будущем может Холанд еще перейдет в Баварию, Холанд хочет в каждой команде из топ 5 лиг сыграть
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udiekemen
Ответ Дмитрий Гудков
Про Умпамекано говорит что-ли?
Здесь Упамекано, там Магуайр) творят историю
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