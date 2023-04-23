«Барселона» победила впервые за 4 матча. Команда Хави не забивала 3 игры
«Барселона» одержала первую победу за последние 4 матча.
Команда Хави одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.
До этого дня каталонцы в последний раз выигрывали 1 апреля – в матче с «Эльче» (4:0).
После этого они уступили «Реалу» (0:4) и дважды сыграли вничью – 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».
Далее «блауграна» выступит в гостях у «Райо Вальекано» – это произойдет 26 апреля.
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Феррана с отличным голом.
Де Йонга и Педри с возвращением, сегодня сделали разницу на поле.
Но с реализацией надо что-то решать: столько незабитых стопроцентных моментов вообще было, что аж шок…
И Леве нужно привести в порядок голову, а то в моменте выхода с Рафиньей на Облака надо было давать на бразильца и делать 2:0, а там ВАР бы разбирался уже..
Что ж, продолжаем «долгую дорогу» за чемпионством !
С Де Йонгом и Педри совсем другая игра была, как же их не хватало. За Педри очень страшно было когда на нём жёстко сфолили.
В последних турах если че надо второго вратаря юзать, чтобы стату не портить немцу.
А напомни на каком месте сине-белое лондонское недоразумение?)
Гуляй с позором)