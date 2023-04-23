«Барселона» победила впервые за 4 матча. Команда Хави не забивала 3 игры

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» одержала первую победу за последние 4 матча.

Команда Хави одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

До этого дня каталонцы в последний раз выигрывали 1 апреля – в матче с «Эльче» (4:0).

После этого они уступили «Реалу» (0:4) и дважды сыграли вничью – 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».

Далее «блауграна» выступит в гостях у «Райо Вальекано» – это произойдет 26 апреля.

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79 комментариев

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rigobersong
Отвратительная игра Левандовски, убирать из состава до конца чемпионата, а то как он пас Рафинье на пустые не отдал, это вообще одно из самых позорных действий футболиста, которые я видел:))
+67
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+59
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Кирилл
Матч вышел очень даже хороший и боевой !

Феррана с отличным голом.
Де Йонга и Педри с возвращением, сегодня сделали разницу на поле.

Но с реализацией надо что-то решать: столько незабитых стопроцентных моментов вообще было, что аж шок…
И Леве нужно привести в порядок голову, а то в моменте выхода с Рафиньей на Облака надо было давать на бразильца и делать 2:0, а там ВАР бы разбирался уже..

Что ж, продолжаем «долгую дорогу» за чемпионством !
+42
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+40
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Parce
Ответ rigobersong
Отвратительная игра Левандовски, убирать из состава до конца чемпионата, а то как он пас Рафинье на пустые не отдал, это вообще одно из самых позорных действий футболиста, которые я видел:))
Ладно пас не отдать, но не забить при этом в пустые😤
+40
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SanEffect
Левандовски конечно знатно облажался. Прям хотелось ему смачный подзатыльник выписать. Рафинья хоть и не забил, но на гол наиграл, отличную игру провёл.
С Де Йонгом и Педри совсем другая игра была, как же их не хватало. За Педри очень страшно было когда на нём жёстко сфолили.
+17
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+17
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Нико Росберг
Вся сила Барсы в этом матче и в целом в сезоне это в первую очередь в Араухо, Эрик Гарсия сегодня вышел, всячески пытался косякнуть и что нибудь привезти
+12
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Universal1000
Главное не пропускать. Что и выполняется. Штеген заслужил рекорд.
В последних турах если че надо второго вратаря юзать, чтобы стату не портить немцу.
+12
-2
+10
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Parce
Ладно пас не отдать, но не забить при этом в пустые😤
Атлетико – топ-клуб, а он не привык им забивать.
+10
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+7
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Hella black
С победой Барселона 💪🏼
+6
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Виктор Кашшаи
Ответ DolJun
Комментарий удален модератором
Пхахаххахаха, к сожалению, помогать не зачем, мы на первом месте идём)
А напомни на каком месте сине-белое лондонское недоразумение?)
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rigobersong
Ответ DolJun
автобус чави опять завелся)
Он и не останавливался, в отличии от 11ой маршрутки:))
+8
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+5
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Виктор Кашшаи
Ответ DolJun
мы? аахххаххахах) педри, это ты?)
Всё понятно, ты слит)
Гуляй с позором)
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Отвратительная игра Левандовски, убирать из состава до конца чемпионата, а то как он пас Рафинье на пустые не отдал, это вообще одно из самых позорных действий футболиста, которые я видел:))
При всей обоснованной критике поляка, он до этого Рафинье тоже выкатил на полупустые, а тот ткнул в Облака🤓
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Кирилл
Матч вышел очень даже хороший и боевой ! Феррана с отличным голом. Де Йонга и Педри с возвращением, сегодня сделали разницу на поле. Но с реализацией надо что-то решать: столько незабитых стопроцентных моментов вообще было, что аж шок… И Леве нужно привести в порядок голову, а то в моменте выхода с Рафиньей на Облака надо было давать на бразильца и делать 2:0, а там ВАР бы разбирался уже.. Что ж, продолжаем «долгую дорогу» за чемпионством !
Главное, что сохранили шансы Реалу на серебро, как бы они не противились и не переживали за своего прямого конкурента из Мадрида на протяжении всего матча🤓
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rigobersong
Ответ DolJun
как не останавливался? автобусник до этого ничейки катал, новость прочитай)
Тише едешь, дальше будешь:)
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Bazilic
Какие же Матрасники мерзкие
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Parce
Ответ Cat Behemoth
Ну, вот, по факту, второй тайм уже стандартный автобус выстраивают. Скучно это всё. 10 минут посмотрел - и можно спать идти. Фтопку такой футбол.
Не знал что у автобусов по 62% владения и несколько 100% моментов
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Panther Black
хорошо что солнце не помешало))
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Panther Black
Ответ DolJun
автобус чави опять завелся)
иди думай как захейтить барсу нормально
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Cat Behemoth
Ответ Universal1000
Главное не пропускать. Что и выполняется. Штеген заслужил рекорд. В последних турах если че надо второго вратаря юзать, чтобы стату не портить немцу.
Ну, вот, по факту, второй тайм уже стандартный автобус выстраивают. Скучно это всё. 10 минут посмотрел - и можно спать идти. Фтопку такой футбол.
+2
-1
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Parce
Ответ Мадрид наказывает!
Автобус проперделся ))
Пожар в Мадриде
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Pedri
Ответ неВасилий неУткин
1 гол за 4 матча) в следующем сезоне команда будет без Феррана, Рафиньи и Фати
Нужно в следующий сезон срочно найти одну топ форварда!!!
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Виктор Кашшаи
Ответ Bazilic
Какие же Матрасники мерзкие
Впринцепи весь Мадрид
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rigobersong
Ответ DolJun
леш, ты о чем? я тебе ответил на твой вопрос
Ты опять злой, сходил бы погулял:))
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ДЖИН
Это был самый важный гол в сезоне. Дальше команды по слабее все таки..
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AminO2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
При всей обоснованной критике поляка, он до этого Рафинье тоже выкатил на полупустые, а тот ткнул в Облака🤓
Называть это "выкатил" неправильно. Мяч вылетал как пушечное ядро, и Облаку очень повезло с отскоком.
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