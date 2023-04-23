«Барселона» победила впервые за 4 матча. Команда Хави не забивала 3 игры

«Барселона» одержала первую победу за последние 4 матча.

Команда Хави одолела « » (1:0) в 30-м туре .

До этого дня каталонцы в последний раз выигрывали 1 апреля – в матче с «Эльче» (4:0).

После этого они уступили «Реалу» (0:4) и дважды сыграли вничью – 0:0 с «Жироной» и «Хетафе».

Далее «блауграна» выступит в гостях у «Райо Вальекано» – это произойдет 26 апреля.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол