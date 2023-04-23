У «Барселоны» 23 сухих матча в Ла Лиге. Клубный рекорд – 24 в сезоне-1986/87

«Барселоне» осталось не пропустить в одном матче Ла Лиги, чтобы повторить клубный рекорд.

Команда Хави сегодня одолела « » (1:0) в 30-м туре. Ей не забивают на протяжении четырех игр.

Всего у каталонцев 23 сухих матча в текущем чемпионате . Их лучший результат – 24 в сезоне-1986/87 (голкипером был ).

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