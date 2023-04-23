У «Барселоны» 23 сухих матча в Ла Лиге. Клубный рекорд – 24 в сезоне-1986/87

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Андони Субисаррета Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселоне» осталось не пропустить в одном матче Ла Лиги, чтобы повторить клубный рекорд.

Команда Хави сегодня одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре. Ей не забивают на протяжении четырех игр.

Всего у каталонцев 23 сухих матча в текущем чемпионате Испании. Их лучший результат – 24 в сезоне-1986/87 (голкипером был Андони Субисаррета).

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38 комментариев

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b_arfa
Араухо и Тер Стеген главные герои этого сезона
+66
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+62
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Кирилл
МАТШ заслужил рекорд !

Проводит невероятный сезон и спасает даже в безвыходных ситуациях - очень много очков заработали благодаря ему.
+30
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Абдул Абакаев
Ответ кто-то
23 сухих матча - сильно, но уже напрягают матчи со счётом 1:0 при условии, что за 3 прошлых матча Барса ни одного мяча не забила
чудовищная реализация сегодня по хорошему должны были громить матрасов и ужасная форма Лёвы. не понимаю почему он каждый матч играет от звонка до звонка
+23
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+22
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Frakiec 77
Ответ b_arfa
Араухо и Тер Стеген главные герои этого сезона
Они достойны, чтоб рекорд обновили)
+12
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olimbek
Не сказал бы Хави поставил автобус. Все видели. Так что заслуженно все это!
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rigobersong
Удачи ТШ побить этот рекорд, заслужил!:)
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falkao2013
Рекорд должны побить. Оборона в чемпионате шикарно играет. Марк сегодня великолепно сыграл,да и вообще проводит сильный сезон!
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+4
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Phantomm
Благодаря двум игрокам,Араухо и Тер Штегену,которые отважно играют ,раз за разом спасая команду от голов
+3
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ljolik888
Будет рекорд , который потом не один клуб чемпионата Испании не побьёт. Даже думаю в мире ! Давай Барселона - сделаем тёр Штегена легендой и рекордсменом футбола на века !
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Леван Мкртчян
Ответ olimbek
Не сказал бы Хави поставил автобус. Все видели. Так что заслуженно все это!
Не бывает автобусов с 70% владения мячом, даже если все время катать мяч на своей половине ( а сегодня это было совсем не так) . Так что не понял к чему пояснения " не сказал бы ....."
Или это сарказм такой?
+4
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Ansu Fati
Ответ Raul14
одни отскоки, и Нэгрейра делает свое дело на ура))
🤫 тсс, -11
+5
-2
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Aleksandr Blaugranas
Субисаретта тогда не во всех матчах стоял, а рекорд у Клаудио Браво, который Тер Штеген сегодня повторил
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кто-то
23 сухих матча - сильно, но уже напрягают матчи со счётом 1:0 при условии, что за 3 прошлых матча Барса ни одного мяча не забила
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Emin Aliev
ну ещё есть не мало шансов обновить рекорд. Защита, да и кипер молодцы
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фан Барсы
Ответ Абдул Абакаев
чудовищная реализация сегодня по хорошему должны были громить матрасов и ужасная форма Лёвы. не понимаю почему он каждый матч играет от звонка до звонка
Игрок слишком популярный и высокого уровня что может испортить атмосферу если не будет выходить. С другой стороны кто может выйти вместо него. Не вижу кандидатов. Хотя Ферран сегодня был хорош
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Даниил Гутин
Причём уровень той команды был куда выше...
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ХавиГави_Паратрупер
Барселона в этом сезоне Ла Лиги: "Я запрещаю вам забивать"✋
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Фанат Лионеля Месси
Штега побьет рекорд
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benjamin92
что-что, а игру в защите Хави поставил что надо
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Burel
Ответ Кирилл
МАТШ заслужил рекорд ! Проводит невероятный сезон и спасает даже в безвыходных ситуациях - очень много очков заработали благодаря ему.
а в сборной на ЧЕ опять лгбт-шника поставят
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gamechanger
Отличный результат, но, честно сказать, лучше бы Барса забила 80+ голов и пропустила 20+.
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Philatelist79
Теперь только сама Барса может помешать себе взять титул.
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Шурик Шурик
Ответ Burel
а в сборной на ЧЕ опять лгбт-шника поставят
сейчас ману совсем не в той форме, чтобы хотя бы просто на ногах стоять без костылей) да и через год, скорее всего, тоже не будет конкурентноспособным
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Станислав Л
Ответ TDB
Сегодня вратари потрудились на славу. Что у Рафиньи, что у Гризмана были 100% моменты, однако мастерство вратарей и проявляется в таких случаях.
от Рафиньи Облаку просто свезло
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Виктор Кашшаи
Марк Андре Стен Штеген!
Ну или Тер Штеген Airlines!
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