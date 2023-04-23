«Барселона» пропустила 9 голов за 30 туров Ла Лиги. Это рекорд
«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по пропущенным за 30 туров голам.
Команда Хави сегодня одержала сухую победу в матче с «Атлетико» – 1:0.
Всего у каталонцев, ворота которых защищает Марк-Андре тер Стеген, 9 пропущенных мячей. Забить им сумели «Реал Мадрид» (4 гола), «Реал Сосьедад» (1), «Осасуна» (1), «Эспаньол» (1), «Бетис» (1) и «Альмерия» (1).
Ранее лучший результат за 30 туров принадлежал «Атлетико»: в 2016 и 2018 году Яну Облаку было забито по 14 голов на этом этапе.
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Автогол Гарсии
Автогол Араухо
Автогол Кунде
Гол Осасуны, который были обязаны отменять
Именно его рекорд сегодня повторил Штеген
Все делают для того, чтобы снова стать чемпионами )
В следующем сезоне вернётся Король и в атаке проблем тоже не будет. Жду с нетерпением.