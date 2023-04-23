«Барселона» пропустила 9 голов за 30 туров Ла Лиги. Это рекорд

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига рекорды Марк-Андре тер Стеген Ян Облак Футбол

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по пропущенным за 30 туров голам.

Команда Хави сегодня одержала сухую победу в матче с «Атлетико» – 1:0.

Всего у каталонцев, ворота которых защищает Марк-Андре тер Стеген, 9 пропущенных мячей. Забить им сумели «Реал Мадрид» (4 гола), «Реал Сосьедад» (1), «Осасуна» (1), «Эспаньол» (1), «Бетис» (1) и «Альмерия» (1).

Ранее лучший результат за 30 туров принадлежал «Атлетико»: в 2016 и 2018 году Яну Облаку было забито по 14 голов на этом этапе.

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26 комментариев

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Bazilic
И при этом
Автогол Гарсии
Автогол Араухо
Автогол Кунде
Гол Осасуны, который были обязаны отменять
+64
-4
+60
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rigobersong
ТШ лучший вратарь Ла Лиги со времен Вальдеса!:)
+49
-14
+35
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Lionel Andres Messi 10
Как в 2012 команда играла на Месси, чтобы тот побил «вечный рекорд» Герда Мюллера, так и сейчас она должна сплотиться и помочь тер Стегену войти в историю.
+36
-7
+29
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Сэмвел Тарли
Ответ Bazilic
И при этом Автогол Гарсии Автогол Араухо Автогол Кунде Гол Осасуны, который были обязаны отменять
И два пенальти от ВАРдрида
+28
-5
+23
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Bazilic
Ответ rigobersong
ТШ лучший вратарь Ла Лиги со времен Вальдеса!:)
Ну Браво тоже был топом
Именно его рекорд сегодня повторил Штеген
+20
-2
+18
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Кирилл
МАТШ и защита на невероятном уровне отыгрывают эту Ла Лигу.
Все делают для того, чтобы снова стать чемпионами )
+10
-2
+8
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Barca, Liverpool_forever
Защита и вратарь топ!
В следующем сезоне вернётся Король и в атаке проблем тоже не будет. Жду с нетерпением.
+12
-8
+4
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Рэд Уайт
Лучший результат в истории топ чемпионатов у Кальяри 11 пропущенных мячей за чемпионат.Но в то время было всего 30 туров ,если брать в расчет 38 матчей ,рекорд у Челси 15
+3
-1
+2
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Идрис Магомедов
Ответ Bazilic
И при этом Автогол Гарсии Автогол Араухо Автогол Кунде Гол Осасуны, который были обязаны отменять
И + должны были за считать гол Челси в ворота Барселоны в полуфинале ЛЧ.
+2
0
+2
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Andry 72
Этот рекорд на долгие ,долгие годы,фантастика !!!
+2
-1
+1
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Overkiller
Ответ гель кристины
Браво нечестно захватил место в воротах, в первых восьми турах он не пропускал из за сумасшедшего прессинга Барсы
Напоил тренера и сам вышел на поле? А потом ещё и восемь матчей на ноль отстоял? Жулик то какой, подлец просто, все планы испортил.
+1
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+1
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Рэд Уайт
Ответ Goofts
А в Ла лиге? За 38 туров какой рекорд?
18 мячей у Депортиво и Атлетико.Рекорд по сухарям 26 у Депортиво
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Goofts
Ответ Рэд Уайт
Лучший результат в истории топ чемпионатов у Кальяри 11 пропущенных мячей за чемпионат.Но в то время было всего 30 туров ,если брать в расчет 38 матчей ,рекорд у Челси 15
А в Ла лиге? За 38 туров какой рекорд?
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Роман
Ответ Barca, Liverpool_forever
Защита и вратарь топ! В следующем сезоне вернётся Король и в атаке проблем тоже не будет. Жду с нетерпением.
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Пинающий Достоинства
Легендарно
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Arkadios Avgitidis
Марк- красава,Араухо, просто слов нет,стабильный прогресс,Рафинад, - все больше и больше радует, Педри и де Йонг,словно живая вода для трупа,Торрес,молодцом,рад за него,надеюсь, это придаст ему куража, и ,напоследок, -ЛЕВАДНОВСКИ!
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ДЖИН
Побили рекорд Кальяри 1969)))
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Альфред
Феноменально!!
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Роман
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