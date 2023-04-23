«Барселона» пропустила 9 голов за 30 туров Ла Лиги. Это рекорд

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по пропущенным за 30 туров голам.

Команда Хави сегодня одержала сухую победу в матче с «Атлетико» – 1:0.

Всего у каталонцев, ворота которых защищает тер Стеген, 9 пропущенных мячей. Забить им сумели «Реал Мадрид» (4 гола), «Реал Сосьедад» (1), «Осасуна» (1), «Эспаньол» (1), «Бетис» (1) и «Альмерия» (1).

Ранее лучший результат за 30 туров принадлежал « »: в 2016 и 2018 году было забито по 14 голов на этом этапе.

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