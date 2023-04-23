«МЮ» и «Ман Сити» впервые встретятся в кубковом финале. Дважды играли за Суперкубок Англии

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Суперкубок Англии Футбол

Впервые в финале Кубка Англии состоится манчестерское дерби.

В полуфинале «Манчестер Юнайтед» по пенальти одолел «Брайтон» (0:0 в игровое время), а «Манчестер Сити» разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«МЮ» никогда не встречался с «горожанами» в финале кубкового турнира. Как в Кубке Англии, так и в Кубке английской лиги самым поздним этапом, на котором они играли, был полуфинал.

При этом клубы дважды разыгрывали Суперкубок Англии, и «МЮ» победил как в 1956, так и в 2011 году.

Финал Кубка Англии в 2023 году пройдет 3 июня.

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25 комментариев

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Александр Белов
Кубок уедет в Манчестер
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Granero-24
Счет 1-0 в пользу МЮ и на добавленной 95-й минуте Магуайр падает и Холланд забивает! У Тен Хаага начинают расти волосы!!! А ?
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Cristiano Ronaldo
Ответ Алекс Мелкумян
Ну хз, мало у МЮ шансов, обороны основной нет, нападение в отвратительной форме, полузащита барахлит из-за травм/дисквалификаций. Как мотивация разве что реально умереть, но не дать Сити сделать требл, если они чемпионами будут к этому времени.
Санчо, Антони, Марсьяль и Вегорст, выглядят как игроки уровня Ноттингем Форест, смотреть на их потуги в атаке невозможно.
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Алекс Мелкумян
Ну хз, мало у МЮ шансов, обороны основной нет, нападение в отвратительной форме, полузащита барахлит из-за травм/дисквалификаций. Как мотивация разве что реально умереть, но не дать Сити сделать требл, если они чемпионами будут к этому времени.
+5
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waleri
Результат будет зависит от похода МС в ЛЧ, финал которого 10 июня.
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Удачи горожанам!💙
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Джанни Инфантино
Ответ Granero-24
Счет 1-0 в пользу МЮ и на добавленной 95-й минуте Магуайр падает и Холланд забивает! У Тен Хаага начинают расти волосы!!! А ?
Браво 😂🙌👏👏👏
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Be_Cos
Ответ Собака-буддист
Дерби шарлатанов
Эль-шарлатанико =)
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Overkiller
Ответ Granero-24
Счет 1-0 в пользу МЮ и на добавленной 95-й минуте Магуайр падает и Холланд забивает! У Тен Хаага начинают расти волосы!!! А ?
МЮ начинает с центра поля, пас назад на Де Хеа, он поскальзывается и с финальным свистком мяч закатывается в ворота. 2-1, кубок у Сити )
+3
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Ярик01
Ответ Granero-24
Счет 1-0 в пользу МЮ и на добавленной 95-й минуте Магуайр падает и Холланд забивает! У Тен Хаага начинают расти волосы!!! А ?
Холанд падает, а Магуайр забивает ... в свои - вот это ожидаем.
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jordy
Ответ Granero-24
Счет 1-0 в пользу МЮ и на добавленной 95-й минуте Магуайр падает и Холланд забивает! У Тен Хаага начинают расти волосы!!! А ?
У Тен Хаага начнут расти волосы, если Магуайр упадет на 95-й минуте при ничейном счете, либо в серии пенальти.
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Борис Энгельгардт
Ответ Алекс Мелкумян
Ну хз, мало у МЮ шансов, обороны основной нет, нападение в отвратительной форме, полузащита барахлит из-за травм/дисквалификаций. Как мотивация разве что реально умереть, но не дать Сити сделать требл, если они чемпионами будут к этому времени.
3 июня игра
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Ярик01
Ответ waleri
Результат будет зависит от похода МС в ЛЧ, финал которого 10 июня.
За 7 дней и ко второму финалу восстановятся.
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Артур Мкртычян
Ответ Dm Kznts
то есть ты уверен что они ЛЧ возьмут?
ни в чем нельзя быть уверенным. Но это очень вероятно
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Николай Иванов
Поздравляю сити с кубком
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llolishe
0 ЛЧ Де Брейне против 0 ЛЧ и 0 АПЛ Решфорд
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Spaten
Впервые? Матч века
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