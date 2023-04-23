«МЮ» и «Ман Сити» впервые встретятся в кубковом финале. Дважды играли за Суперкубок Англии

Впервые в финале Кубка Англии состоится манчестерское дерби.

В полуфинале « » по пенальти одолел «Брайтон» (0:0 в игровое время), а « » разгромил «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«МЮ» никогда не встречался с «горожанами» в финале кубкового турнира. Как в Кубке Англии, так и в Кубке английской лиги самым поздним этапом, на котором они играли, был полуфинал.

При этом клубы дважды разыгрывали , и «МЮ» победил как в 1956, так и в 2011 году.

Финал Кубка Англии в 2023 году пройдет 3 июня.

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