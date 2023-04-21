Гвардиола о требле «Ман Сити»: «Мы далеко. Много ли раз в Англии выигрывали требл? Один. Наши соседи»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола предложил не торопиться с разговорами о возможном требле «Манчестер Сити».

Команда претендует на победу в трех турнирах в этом сезоне – АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.

«Посмотрите, насколько далеко мы от этого, прежде чем начать говорить об этом. 11 матчей. Мы далеко.

Я уже много раз говорил. Много ли раз в этой удивительной стране выигрывали требл? Один. Это наши соседи», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» выиграл три главных трофея в 1999 году.

«Горожане» встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».

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46 комментариев

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Игорь М.
Уважительно и спокойно. Какой же Пеп рассудительный!
+47
-5
+42
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vova123456
Ответ Direct free kick
Требл взял даже Луис Энрике
Что значит "даже"? Говоришь как будто сотни тренеров взяли требл))) или ты хотел написать "также"?
+40
-1
+39
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Granero-24
Куда в прошлом сезоне целился Ливерпуль ? На квадракупл да? И что в итоге получилось? Кто помнит ?
+23
-3
+20
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Dm Kznts
это чудо что такой рекорд столько лет уже держится.
САФ велик.
+10
0
+10
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SLEVIN
Ответ llolishe
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии Ливерпуль не виноват что судьи в АПЛ продажные
ты перепутал, не Ливерпуль а Мю) больше чемпионств, требл. а если брать новую историю с 1992 года. то ливер всего лишь раз был чеимпионом брат
+9
-1
+8
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Direct free kick
Ответ llolishe
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии Ливерпуль не виноват что судьи в АПЛ продажные
Конечно продажные. Иначе Ливерпуль до сих бы имел меньше АПЛ чем Блэкберн и Лестер
+14
-7
+7
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#SharkTeam
Ответ Direct free kick
Требл взял даже Луис Энрике
это МСН взяли. А весь из себя великий риал так ни разу и не взял
+11
-6
+5
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circassian*
Ответ Пако
Не исключено, что сезон 2022-23 может стать лучшим в карьере Гвардиолы-тренера. Правда, есть и другие мнения. До получения ответов ждать недолго - всего полтора месяца..
Честно говоря, я сходу и не припомню когда Пеп к маю не замахивался на требл и лучший сезон в карьере))
+5
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+5
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GuruFutbola
Пеп как никто другой знает какого это брать требл 😏
+8
-4
+4
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Пако
Не исключено, что сезон 2022-23 может стать лучшим в карьере Гвардиолы-тренера.
Правда, есть и другие мнения.
До получения ответов ждать недолго - всего полтора месяца..
+5
-2
+3
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ljolik888
Ответ llolishe
Пеп сам себя может обыграть это самая нелепая отмазка от персофанов Пипа С таким миллиардным составом условный Анчелоти уже три ЛЧ выиграл бы
Если состав миллиардный, ты думаешь легче тренировать ?
+2
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Илья Храбров
Правильно, не нужно загадывать, а идти от матча к матчу
+1
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Пеп как никто другой знает какого это брать требл 😏
Требл взял даже Луис Энрике
+10
-9
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SLEVIN
Ответ llolishe
После каждого сезона вся Англия пишет как судьи убивают Ливерпуль своими нелепыми решениями
в этом сезоне, приводили статистику, решения вар больше всего очков принесли именно Ливерпулю. без Вар Ливерпуль имел бы меньше очков
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Ready2riot
Ответ GuruFutbola
Пеп как никто другой знает какого это брать требл 😏
Какого хера или числа ?
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Денис Супрунюк
Ответ Granero-24
Куда в прошлом сезоне целился Ливерпуль ? На квадракупл да? И что в итоге получилось? Кто помнит ?
Залупупл получился
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Abil Alex
Ответ Granero-24
Куда в прошлом сезоне целился Ливерпуль ? На квадракупл да? И что в итоге получилось? Кто помнит ?
залупл
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Виталий Ан
Ответ Михаил Хромаков
а в позапрошлом МС, 2 финала Челси проиграли
ЛЧ проиграли. А кубок выиграли!
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Михаил Хромаков
Ответ Granero-24
Куда в прошлом сезоне целился Ливерпуль ? На квадракупл да? И что в итоге получилось? Кто помнит ?
а в позапрошлом МС, 2 финала Челси проиграли
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Виктор Никитин
Ответ llolishe
Ливерпуль самый титулованный клуб Англии Ливерпуль не виноват что судьи в АПЛ продажные
ты видимо забыл в каком стиле Ливерпуль выиграл своё единственное чемпионство за 30+ лет
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headmaster
Шансы как-никогда хороши. Но при этом есть и шанс сесть в лужу 😅
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Andrey Yaroslavtsev
Шанс 0
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Невский баклан
Сити прекрасно играет, гораздо более серьёзный соперник чем Ливер, да чем любой клуб не только в Англии, но и в мире. Кто говорит что Реал уже в финале, не говорите гоп пока не перепрыгнули, будет очень тяжело как ни с кем другим.
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Ден Ден
В XXI веке лишь три клуба брали требл - Бавария, Барселона, Интер. Причём Бавария и Барса делали это дважды
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Тюменец
К слову Ливерпуль же брал требл, в свое время. Без чемпионства, правда
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