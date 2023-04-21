Гвардиола о требле «Ман Сити»: «Мы далеко. Много ли раз в Англии выигрывали требл? Один. Наши соседи»

Пеп Гвардиола предложил не торопиться с разговорами о возможном требле «Манчестер Сити».

Команда претендует на победу в трех турнирах в этом сезоне – , и Кубке Англии.

«Посмотрите, насколько далеко мы от этого, прежде чем начать говорить об этом. 11 матчей. Мы далеко.

Я уже много раз говорил. Много ли раз в этой удивительной стране выигрывали требл? Один. Это наши соседи», – сказал главный тренер « ».

« » выиграл три главных трофея в 1999 году.

«Горожане» встретятся с «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом».

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