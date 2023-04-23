«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии 3 июня

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Уэмбли Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии..

В полуфинале Кубка Англии «МЮ» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (7:6). Основное время завершилось со счетом 0:0.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», обыгравшим в полуфинале «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

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88 комментариев

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Nazza1406
Как ни удивительно но это первое в истории за 151 год Кубка Англии,манчестерское дерби в финале . Ни разу не было такого за полтора века!! Гол Линделеф можно назвать историческим😁
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+69
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Криштиану Роналду
Нужна серия пенальти Де Хеа против Льориса, так чисто поржать.
+68
-7
+61
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FortMinor
вот ДДХ и выиграл свою первую серию пенальти за МЮ
+42
-6
+36
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Supreme Allah
Ответ FortMinor
вот ДДХ и выиграл свою первую серию пенальти за МЮ
И ни одного удара не отбил ? Судя по счету
+23
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+22
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Denis11Reds
Ответ Xabi Alonso78
3 июня? А че не в августе?
Да уж, поздновато, может какой турнир посреди сезона проводили, напомните?
+8
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Злой Руся
У меня аж ж@па вспотела))
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-5
+8
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Роман
Ответ FortMinor
вот ДДХ и выиграл свою первую серию пенальти за МЮ
Де Хея видать не знал, что можно прыгать в левый угол, пока на 7 ударе ему не подсказали.
+13
-6
+7
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Be_Cos
Ответ Xabi Alonso78
3 июня? А че не в августе?
Может потому, что в середине сезона ЧМ был?
Последний 38-й тур АПЛ 28 мая будет
+7
0
+7
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QWertY
Кто бы еще в начале сезона мог подумать, что МЮ со всеми проблемами будет в 4ке, возьмет один кубок и сыграет в финале второго кубка)
Ушла Кришти и поперло)
+21
-15
+6
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udiekemen
Ответ Криштиану Роналду
Нужна серия пенальти Де Хеа против Льориса, так чисто поржать.
Это битва будет бесконечной 😂
+9
-3
+6
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KKA
Битва за город !
+6
-2
+4
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Нужна серия пенальти Де Хеа против Льориса, так чисто поржать.
Эта битва будет легендарной🤣🤣🤣
+6
-2
+4
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Theodor Herzl
Манчестер - фиолетовый!
+5
-2
+3
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Dm Kznts
Ответ Против вейперов и маню
Хах, мюшные будут думать, что у них есть шансики против ТАКОГО Сити. Ну-ну, мечтать не вредно. Ладно, порадуйтесь, разрешаю, так уж и быть)
ой спасибо тебе чувак что ты нам разрешил радоваться )
+4
-1
+3
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SLEVIN
Ответ Злой Руся
ага, где то смеется одна Севилья))
Да пусть смеются. Для первого сезона шикарные показатели
+9
-6
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ManUtd8082
Ответ Nazza1406
Как ни удивительно но это первое в истории за 151 год Кубка Англии,манчестерское дерби в финале . Ни разу не было такого за полтора века!! Гол Линделеф можно назвать историческим😁
А что удивительного? Сити только пару лет назад стал топом. Вот и причина
+5
-3
+2
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ManUtd8082
МЮ и Реал обязаны остановить эту машину 😅
+7
-5
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SLEVIN
Ответ Токсик
Если МЮ в такой же убогой форме сыграет в финале, то... забейте, будет игра в одну калитку
А январе мю побеждал сити. Не сцы
+4
-2
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OldRedWhite
У Сити как раз к тому времени наступит спад , а Юнайтед прибавит !
Так что второй Кубок считай в кармане )))
+3
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QWertY
Ответ Злой Руся
ага, где то смеется одна Севилья))
С тебя и твоего кумира аравийского ржет)
+6
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Токсик
Если МЮ в такой же убогой форме сыграет в финале, то... забейте, будет игра в одну калитку
+4
-2
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red manchester
А как там дела у Моргана
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0
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Vezdexodof
Дерби в финале это очень круто!💪
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Ronny92
Ответ Криштиану Роналду
Нужна серия пенальти Де Хеа против Льориса, так чисто поржать.
И к ним Облака, будут втроём фотографировать
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Universal1000
Ответ Роман
Сегодня все мессифилы болели за МЮ!!
Да.
Лупить в финале МЮ куда красочнее Пепу будет, чем возиться с Брайтоном.) Я даже посмотрю.
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