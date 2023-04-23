«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии 3 июня

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии..

В полуфинале Кубка Англии «МЮ» обыграл « » в серии пенальти (7:6). Основное время завершилось со счетом 0:0.

В финале « » встретится с « », обыгравшим в полуфинале «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе « ».

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