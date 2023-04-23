«Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии 3 июня
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии..
В полуфинале Кубка Англии «МЮ» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (7:6). Основное время завершилось со счетом 0:0.
В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», обыгравшим в полуфинале «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».
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Ушла Кришти и поперло)
Так что второй Кубок считай в кармане )))
Лупить в финале МЮ куда красочнее Пепу будет, чем возиться с Брайтоном.) Я даже посмотрю.