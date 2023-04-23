Хави: «У «Атлетико» были моменты, но «Барселона» доминировала и была сильнее. Ключевая победа»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Рафинья Диас Ферран Торрес Футбол

Хави заявил, что «Барселона» сыграла сильнее «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

«Очень важная победа, ключевая для решения нашей задачи по завоеванию титула. Мы обыграли отличную команду. У нее были моменты, но мы доминировали и имели возможность забить второй мяч, который помог бы нам успокоиться. Однако в этом чемпионате такое происходит постоянно. Мы были сильнее.

Ключевую роль сыграла работа Рафиньи и Феррана в обороне, они помогали команде. Их самоотдача очень важна. Они возвращали мяч и совершали рывки.

Мы были очень хороши. В первом тайме мы создавали меньше, чем во втором, но, не считая отдельных моментов, в целом провели отличный матч. Я очень доволен.

Тер Стеген – один из трех лучших вратарей мира, а благодаря тому, как мы играем, он лучший. Он невероятен, он дает гарантию. Но и защита очень хороша, все дело в командной работе. Однако во многих ситуациях Марк сыграл решающую роль.

Обычно мы не позволяем соперникам создавать столько моментов, но это «Атлетико», который не проигрывал с января, сами видите, в какой он форме.

Критика будет всегда, ведь это «Барселона». За сегодняшний матч она тоже будет.

Ситуация [в Ла Лиге] отличная, но мы еще ничего не выиграли», – заявил главный тренер каталонцев.

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52 комментария

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фан Барсы
Ответ Rulan Saifutdinov
Когда-то матчи выигрывали нападающие, в этом сезоне эта наша защита и вратарь
Раньше:
Мы забьем сколько мы захотим, вы сколько сможете.
Сейчас:
Мы забьем сколько сможем, вы не забьете.
+110
-6
+104
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Rulan Saifutdinov
Когда-то матчи выигрывали нападающие, в этом сезоне эта наша защита и вратарь
+57
-2
+55
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rigobersong
Надеюсь Хави сделает выводы и купит нормульную 9ку в команду, на дистанции конечно еще можно вывозить кое-как за счет класса команды, но если Барселоне нужны все титулы, а не только Ла Лига надо продавать все что можно, и покупать Альвареса:))
+51
-12
+39
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Dnoni R
Ответ skorpion n
а солнце или ветер, трава?
Не интересно. До свидания. Барселона чемпион
+31
-6
+25
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Кирилл
Надо продолжать в том же духе и спокойно довести дело до золота )
+18
-1
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Эксперт Спортс
Де Йонг,Педри дали команде свежий воздух.
+15
-2
+13
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ljolik888
Барселона - чемпион 🏆
+7
-1
+6
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ДЖИН
Ответ Butrymovich Mikalai
интересно что напишет актёр пассажа про солнце над Мадридом ?
там сегодгня -11 , пасмурно..местами гололёд,снег и град.
+6
-3
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imeka21
У Барсы теперь тащит защита и вратарь, побольше хороших напов хочется, победа победой, но сколько можно катать 1:0
+4
-1
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Vlad
Надеюсь когда дембеле вернётся Лёва будет забивать
+4
-1
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инна витенберг
То что барса будет чемпионом я радуюсь как давний болельщик барсы. Но игра оставляет много вопрсов
+2
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Ja BRITER
Ответ Burel
Бревандовский - худший игрок чемпионата несомненно
это ты при живом Азаре говоришь?)
+2
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Дмитрий Гудков
Ответ rigobersong
Надеюсь Хави сделает выводы и купит нормульную 9ку в команду, на дистанции конечно еще можно вывозить кое-как за счет класса команды, но если Барселоне нужны все титулы, а не только Ла Лига надо продавать все что можно, и покупать Альвареса:))
Хави сам хотел за 50млн поляка
С чего бы ему ещё 9ку покупать?
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Arkadios Avgitidis
совет Папанова про сушку сухарей, видимо Марку очень понравился!
с очередным сухарем, Марк!
а напоследок, я скажу, - Раф радует все больше и больше. тьфу 3 раза!
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ДЖИН
Можно сказать дополнительно - Барса ах..Но -- не -забивала. Аха-ах)
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Ja BRITER
Ответ фан Барсы
Раньше: Мы забьем сколько мы захотим, вы сколько сможете. Сейчас: Мы забьем сколько сможем, вы не забьете.
и смеюсь, и плачу. мою любимую Барсу теперь, наверное, никто не вернёт
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MK
ТерШтеген с Араухо 💪
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Леван Мкртчян
В защите , как раз, не очень хорошо. Простые забросы и разрезающие передачи на полуфлангах ставили в тупик и убирали всю оборону Барсы. Спасибо Араухо, Штегену и отработке Рафиньи в обороне + немного удаче --- что опять сухарь
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Yuriy Chistyakov
Удивительно, что с таким Лёвой и Рафой Фати силит на скамейке, это pzdc
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Михаил Зобнин
По игре тихий ужас. Такие моменты надо реализовывать. Левандовский прям вообще расстроил.
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*Eddard*
По делу. Жаль не упомянул лучшего игрока матча. Араухо обеспечил результат
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ljolik888
Ответ rigobersong
Надеюсь Хави сделает выводы и купит нормульную 9ку в команду, на дистанции конечно еще можно вывозить кое-как за счет класса команды, но если Барселоне нужны все титулы, а не только Ла Лига надо продавать все что можно, и покупать Альвареса:))
Левандовски ни кто не продаст и это очевидно. Альварез очень дорогой игрок . Летом все будет зависит от Месси
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falkao2013
Браво Маэстро!
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Butrymovich Mikalai
Ответ skorpion n
а солнце или ветер, трава?
отсылки к Анчелотти?
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фан Барсы
Ответ Ja BRITER
и смеюсь, и плачу. мою любимую Барсу теперь, наверное, никто не вернёт
Ну у Барселоны всегда были спады перед полётом. Так что надеемся на лучшее и держим кулачки за них.
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