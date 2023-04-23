Хави: «У «Атлетико» были моменты, но «Барселона» доминировала и была сильнее. Ключевая победа»

Хави заявил, что «Барселона» сыграла сильнее «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги.

«Очень важная победа, ключевая для решения нашей задачи по завоеванию титула. Мы обыграли отличную команду. У нее были моменты, но мы доминировали и имели возможность забить второй мяч, который помог бы нам успокоиться. Однако в этом чемпионате такое происходит постоянно. Мы были сильнее.

Ключевую роль сыграла работа и в обороне, они помогали команде. Их самоотдача очень важна. Они возвращали мяч и совершали рывки.

Мы были очень хороши. В первом тайме мы создавали меньше, чем во втором, но, не считая отдельных моментов, в целом провели отличный матч. Я очень доволен.

Тер Стеген – один из трех лучших вратарей мира, а благодаря тому, как мы играем, он лучший. Он невероятен, он дает гарантию. Но и защита очень хороша, все дело в командной работе. Однако во многих ситуациях Марк сыграл решающую роль.

Обычно мы не позволяем соперникам создавать столько моментов, но это « », который не проигрывал с января, сами видите, в какой он форме.

Критика будет всегда, ведь это « ». За сегодняшний матч она тоже будет.

Ситуация [в ] отличная, но мы еще ничего не выиграли», – заявил главный тренер каталонцев.

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