«Барса» обыграла «Атлетико» 3-й раз подряд. Мадридцы уступили в Ла Лиге впервые за 14 матчей, было 6 побед подряд

«Атлетико» прервал беспроигрышную серию из 13 матчей в Ла Лиге.

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Это первое поражение «матрасников» в с 8 января – тогда мадридцы также уступили «Барселоне» (0:1).

До игры с «Барселоной» « » не проигрывал в 13 матчах Ла Лиги подряд. В последних 6 матчах чемпионата «Атлетико» одержал 6 побед, обыграв «Севилью» (6:1), «Жирону» (1:0), «Валенсию» (3:0), «Бетис» (1:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерию» (2:1).

Стоит отметить, что « » обыграла «Атлетико» в трех последних встречах подряд – в последний раз мадридцы одерживали победу над сине-гранатовыми 2 октября 2021 года (2:0).

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