«Барса» обыграла «Атлетико» 3-й раз подряд. Мадридцы уступили в Ла Лиге впервые за 14 матчей, было 6 побед подряд

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Футбол

«Атлетико» прервал беспроигрышную серию из 13 матчей в Ла Лиге.

В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Это первое поражение «матрасников» в Ла Лиге с 8 января – тогда мадридцы также уступили «Барселоне» (0:1).

До игры с «Барселоной» «Атлетико» не проигрывал в 13 матчах Ла Лиги подряд. В последних 6 матчах чемпионата «Атлетико» одержал 6 побед, обыграв «Севилью» (6:1), «Жирону» (1:0), «Валенсию» (3:0), «Бетис» (1:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерию» (2:1).

Стоит отметить, что «Барселона» обыграла «Атлетико» в трех последних встречах подряд – в последний раз мадридцы одерживали победу над сине-гранатовыми 2 октября 2021 года (2:0).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Хави конечно Хозяин мадридских.
С 2019 до 2022 Кике с Куманом на пару за 3 года умудрились ни разу не обыграть АТМ и РМ с пяти попыток против каждого.
Пришел Хави и за каких-то 14 крайних месяцев уже трижды поимел Атлетико и 4-жды своих наложниц из РМ.
Мне это нравится.
+60
-19
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Кстати, для тех, кто считает, что там был пенальти, то читайте скопированный комментарий

Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья:
-Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча.
-Видел ли игрок мяч

Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы:
- Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.

Gloriki Реала, вопросы есть?
+35
-10
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Отличная победа на тотальном классе, могли побеждать и 3-0, если бы в атаке была нормальная 9ка:)
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
b_arfa
Первая вменяемая игра за последние 4-5 матчей, должны конечно были побеждать с разницей 2-3 мяча https://ibb.co/JtmXYjb - как тут можно было не забить Левандовскому, видно поляк перфоманс Бенземы 2017 хочет выдать
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VEN FIFA
Ответ Алексей Даценко
Особенно на кубок вас на всю длину насадили
это ты про финал 1-3?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karl0709
Да и второй мадридский Барселона побеждала много раз☝️😌
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Кашшаи
Ответ Butrymovich Mikalai
у глориков реала всегда есть вопросы ..... но не про Тчаумени и вчерашний матч ....
Фактишь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Леонов
Ответ Universal1000
Хави конечно Хозяин мадридских. С 2019 до 2022 Кике с Куманом на пару за 3 года умудрились ни разу не обыграть АТМ и РМ с пяти попыток против каждого. Пришел Хави и за каких-то 14 крайних месяцев уже трижды поимел Атлетико и 4-жды своих наложниц из РМ. Мне это нравится.
Крайними бывают только Север, плоть и в некоторых случаях обстоятельства
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Ответ Universal1000
Хави конечно Хозяин мадридских. С 2019 до 2022 Кике с Куманом на пару за 3 года умудрились ни разу не обыграть АТМ и РМ с пяти попыток против каждого. Пришел Хави и за каких-то 14 крайних месяцев уже трижды поимел Атлетико и 4-жды своих наложниц из РМ. Мне это нравится.
Как же хорошо что "крайне" упоротых людей не допускают в сферы, требующие хотя бы элементарного среднего школьного образования.
А то бы мы смотрели "Крайнее искушение Христа" Скорсезе и слушали "В крайнюю осень" Шевчука...

Хотя "поимел", "наложниц" только лишь подтверждает уровень мышления.

P.S. Игра - огонь, наконец победили, полосу прервали.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Барселона - чемпион !
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Ответ Виктор Кашшаи
Кстати, для тех, кто считает, что там был пенальти, то читайте скопированный комментарий Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья: -Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча. -Видел ли игрок мяч Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы: - Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар. Gloriki Реала, вопросы есть?
у глориков реала всегда есть вопросы ..... но не про Тчаумени и вчерашний матч ....
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ olimbek
Комментарий удален модератором
Так вам фанам этого клуба и остается только радоваться псевдорекордам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Раф приносит победы даже когда у команды не идет, когда свои нападающие не хотят забивать, а соперник стоит стеной, он продавливает ментально эти обстоятельства. Уникум. Большое везение иметь такую пассионарную личность в составе. Даже против "Атлетико" на беспроигрышной серии, умудряется придумать победный гол. Духовный лидер команды(вместе с Тер Штегеном), в основном, отыгравший отставание и создавший критический, практически недостижимый для соперника, отрыв в чемпионской гонке от "Реала".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
реализация беда конечно. Лёву пора усадить на скамейку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Даценко
Ответ VEN FIFA
это ты про финал 1-3?
Не не про 0-4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нос в муке
Ответ Universal1000
Хави конечно Хозяин мадридских. С 2019 до 2022 Кике с Куманом на пару за 3 года умудрились ни разу не обыграть АТМ и РМ с пяти попыток против каждого. Пришел Хави и за каких-то 14 крайних месяцев уже трижды поимел Атлетико и 4-жды своих наложниц из РМ. Мне это нравится.
Особенно последнее очное противостояние показало кто чья наложница 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Try Stelsi
Ответ b_arfa
Первая вменяемая игра за последние 4-5 матчей, должны конечно были побеждать с разницей 2-3 мяча https://ibb.co/JtmXYjb - как тут можно было не забить Левандовскому, видно поляк перфоманс Бенземы 2017 хочет выдать
Я игру не смотрел, думал там Рафинью слега закрывали, но увидев это фото выругался благим матом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Ответ b_arfa
Первая вменяемая игра за последние 4-5 матчей, должны конечно были побеждать с разницей 2-3 мяча https://ibb.co/JtmXYjb - как тут можно было не забить Левандовскому, видно поляк перфоманс Бенземы 2017 хочет выдать
тут надо было отдать пас . Поляк не прав .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olimbek
Ответ Роман
Поздравляем коррупциолону
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий