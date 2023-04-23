«Барса» обыграла «Атлетико» 3-й раз подряд. Мадридцы уступили в Ла Лиге впервые за 14 матчей, было 6 побед подряд
«Атлетико» прервал беспроигрышную серию из 13 матчей в Ла Лиге.
В 30-м туре Ла Лиги «Атлетико» уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.
Это первое поражение «матрасников» в Ла Лиге с 8 января – тогда мадридцы также уступили «Барселоне» (0:1).
До игры с «Барселоной» «Атлетико» не проигрывал в 13 матчах Ла Лиги подряд. В последних 6 матчах чемпионата «Атлетико» одержал 6 побед, обыграв «Севилью» (6:1), «Жирону» (1:0), «Валенсию» (3:0), «Бетис» (1:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Альмерию» (2:1).
Стоит отметить, что «Барселона» обыграла «Атлетико» в трех последних встречах подряд – в последний раз мадридцы одерживали победу над сине-гранатовыми 2 октября 2021 года (2:0).
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С 2019 до 2022 Кике с Куманом на пару за 3 года умудрились ни разу не обыграть АТМ и РМ с пяти попыток против каждого.
Пришел Хави и за каких-то 14 крайних месяцев уже трижды поимел Атлетико и 4-жды своих наложниц из РМ.
Мне это нравится.
Для определения умышленной игры рукой судейские комитеты ФИФА и УЕФА выработали ряд критериев, на которые должен обращать внимание судья:
-Расстояние от мяча до руки при ударе и скорость полета мяча.
-Видел ли игрок мяч
Вопреки распространенному суждению, на решение судьи не влияют следующие факторы:
- Была ли прижата рука к туловищу. Даже если рука не прижата к телу, касание может быть неумышленным — например, если игрок находился спиной к бьющему и не мог предугадать удар.
Gloriki Реала, вопросы есть?
А то бы мы смотрели "Крайнее искушение Христа" Скорсезе и слушали "В крайнюю осень" Шевчука...
Хотя "поимел", "наложниц" только лишь подтверждает уровень мышления.
P.S. Игра - огонь, наконец победили, полосу прервали.