«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед

«Барселона» приближается к рекорду Ла Лиги по победам с минимальным счетом.

Сегодня команда одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре . Единственный гол забил Ферран Торрес.

Всего в нынешнем чемпионате каталонцы выиграли со счетом 1:0 десять раз.

Лишь трем командам в истории удавалось добиться такого результата 11 раз: «Севилье»-2020/21, « »-2017/18 и «Валенсии»-1988/89. Ни один из этих клубов не выиграл титул в указанном сезоне.

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