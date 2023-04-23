«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» приближается к рекорду Ла Лиги по победам с минимальным счетом.

Сегодня команда Хави одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил Ферран Торрес.

Всего в нынешнем чемпионате каталонцы выиграли со счетом 1:0 десять раз.

Лишь трем командам в истории удавалось добиться такого результата 11 раз: «Севилье»-2020/21, «Атлетико»-2017/18 и «Валенсии»-1988/89. Ни один из этих клубов не выиграл титул в указанном сезоне.

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11 комментариев

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rigobersong
Если нападения нет, то надо искать счастье в обороне:))
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atomio
Симеоне сам офигел от своих конспектов в руках Хави...
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Number_2
И почему я не удивлён про матрасиков)
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atomio
если к такой жб защите будет достойное нападение - это точно будет замах на победу в еврокубках.
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Mister Ghost
Порой хоть матч и заканчивался со счетом 1-0, но Барса могла забивать больше, чего только стоит сегодняшний матч, но и откровенно говоря могла и пропускать в таких матчах, в любом случае главное, что побеждали и брали 3 очка
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Tristan...
При Месси такой херни не было
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ljolik888
Не важно сейчас - главное победа . Правда жду Барселону - красивую игру и много голов !
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Butrymovich Mikalai
Да, фиерии нет, но результат есть и он заслужен.

Barcelona - Atletico
Голы: 1 - 0
Ожидаемые голы (NPxG): 2.0 - 0.84
Вероятность победы (?): 67% - 14%
Явные голевые моменты (opta): 3 - 0
Удары: 13 - 13
Удары из штрафной: 8 - 10
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человек-муравей человек-физрук
сегодня должны были 4 забивать. но если Лева Рафа и Гави не забивают в пустые то это вопросы точно не к Хави
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Butrymovich Mikalai
Ответ Мадрид наказывает!
Голубой автобус))
жалуйся, больше жалуйся))))) ....открыт секрет почему в СССР было столько доноров)))))
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