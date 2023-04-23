«Барселона» выиграла 10 матчей Ла Лиги со счетом 1:0. Рекорд турнира – 11 побед
«Барселона» приближается к рекорду Ла Лиги по победам с минимальным счетом.
Сегодня команда Хави одолела «Атлетико» (1:0) в 30-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил Ферран Торрес.
Всего в нынешнем чемпионате каталонцы выиграли со счетом 1:0 десять раз.
Лишь трем командам в истории удавалось добиться такого результата 11 раз: «Севилье»-2020/21, «Атлетико»-2017/18 и «Валенсии»-1988/89. Ни один из этих клубов не выиграл титул в указанном сезоне.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Barcelona - Atletico
Голы: 1 - 0
Ожидаемые голы (NPxG): 2.0 - 0.84
Вероятность победы (?): 67% - 14%
Явные голевые моменты (opta): 3 - 0
Удары: 13 - 13
Удары из штрафной: 8 - 10