Мостовой о пиве на стадионах: «Я не против, за границей спокойно продают. Если кто-то захочет нажраться, он может сделать это и заранее»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой алкоголь и спорт Футбол

Александр Мостовой не против возобновления продажи пива на стадионах .

«Ни разу не слышал, чтобы за границей где-то была проблема с пивом. Спокойно продают, спокойно употребляют. Не знаю, во всех ли странах. У нас все немного не так, как у них. Я лично не против. И всегда говорю, что если человек не пьет, почему он должен напиться?

Никто не будет перепивать и валяться на стадионе. На стадион давно ходит много людей с детьми, ходят семьями. Посмотрите на стадион в Англии – трибуны полные, но там нет детей. В лучше случае подросток лет 15.

Здесь все будет зависеть от личности. Если кто-то захочет нажраться, он может сделать это и заранее, а затем придет на стадион. Но для этого у нас и ставятся камеры», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В Госдуме обсудят продажу пива на стадионах 26 апреля: «В ситуации, когда мировые партнеры прекратили помогать, пиво нужно возвращать. Это большие деньги»

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23 комментария

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DanielCarvalho
Трезвый царь говорит здравые вещи оказывается
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Mr.Alien
Если кто-то придет нажравшись, его вряд ли пустят работники стадиона
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градус ненависти
Посмотрите на стадион в Англии – трибуны полные, но там нет детей (c)

Там практически на всех стадиках есть семейный сектор, куда и ходят с детьми
+6
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Дядя ТУРА
Ответ Mr.Alien
Если кто-то придет нажравшись, его вряд ли пустят работники стадиона
не пропустят однозначно. работал в этой системе
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Харламов Никита
Ответ ruslan_khaibulov
чушь он несёт. кто хочет бухать во время игры для них есть спорт бары, это раз, второе пьяногокоторый нажрался, не должны не то что она стадион пропустить, в метро не должны пропустить. мне лично не приятно если рядом со мной пьяные орут вопят и прочее и не важно это театр стадион или плацкарт поезда или метро. зачем я должен терпеть алкашей? хочешь бухать то дома у телевизора.
таки сухой закон уже проходили .
нисколько не защищаю орущих и буянищих , но если неприятно не стоит ездить в метро.
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Средний палец Кирана Тирни
Мостовому пора уже тг канал сделать и постить свое мнение по каждой теме!
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Mr.sgi87
Мостовой: "Если кто-то захочет нажраться его оставят в машине спать".
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ktibr
Ответ Mr.Alien
Если кто-то придет нажравшись, его вряд ли пустят работники стадиона
дворян пускают через ВИП-вход. Иногда выносят.
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Харламов Никита
Ответ ruslan_khaibulov
я ничего не попутал, не нужно прикрываться теориями, дома пей и спокойно себя вели, в общественном месте я не хочу дышать вонючим перегаром и слышать мат
точно также можно сказать если не хочешь перегаром дышать - сиди дома 🤷🏼‍♂️
мне вот тоже много чего не нравится
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ruslan_khaibulov
Ответ Харламов Никита
а если человек выпил и спокойно себя ведёт - он из за Вас не должен ездить в метро ?! вы ничего не попутали ?!
я ничего не попутал, не нужно прикрываться теориями, дома пей и спокойно себя вели, в общественном месте я не хочу дышать вонючим перегаром и слышать мат
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ruslan_khaibulov
Ответ Dexter Dallas
Так я сказал, что вопрос в том, что тебе не нравится одно, другим другое и тд. И по такой логике 1,2,3 не нравится и выйдет что болельщики должны сидеть как за партой в школе и не дёргаться. Тк все не так для всех
ерунду не пиши, кому то блондинка не нравится, это не вопрос мол разногласий мног, сви нар ника и алкашни не должно быть в общественных местах. дома сви нар ник устраивай сколько хочешь
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Харламов Никита
Ответ ruslan_khaibulov
эт из-за алкаша Я в метро не должен ездить? вы ничего не попутал уважаемый?
а если человек выпил и спокойно себя ведёт - он из за Вас не должен ездить в метро ?!
вы ничего не попутали ?!
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Dexter Dallas
Ответ ruslan_khaibulov
мне не нравится алкашня матерщина и пьяная гопота орущая, это большая разница с китайцами ?
Так я сказал, что вопрос в том, что тебе не нравится одно, другим другое и тд. И по такой логике 1,2,3 не нравится и выйдет что болельщики должны сидеть как за партой в школе и не дёргаться. Тк все не так для всех
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ruslan_khaibulov
Ответ Харламов Никита
таки сухой закон уже проходили . нисколько не защищаю орущих и буянищих , но если неприятно не стоит ездить в метро.
эт из-за алкаша Я в метро не должен ездить? вы ничего не попутал уважаемый?
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ruslan_khaibulov
Ответ Dexter Dallas
Тебе из-за веры неприятно? Кому-то не нравятся фаеры, тк им нечем дышать. Кому-то перформансы, тк становится не видно. Я допустим не перевариваю китайцев на матчах и не из-за того, что они китайцы, а то, что телефоны то туда, то сюда поднимают и двигают и мешают смотреть. Сам почти никогда ничего не фоткал на матчах тк иду туда за эмоциями и для памяти, а не смотреть матч через экран телефона. По твоей логике нужно чтобы все было статично. А лучше рассадка через кресло?
мне не нравится алкашня матерщина и пьяная гопота орущая, это большая разница с китайцами ?
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NW2
Ответ градус ненависти
Посмотрите на стадион в Англии – трибуны полные, но там нет детей (c) Там практически на всех стадиках есть семейный сектор, куда и ходят с детьми
То что детей куча это да, в том числе и на выезде, но никаких специальных секторов нет - вперемешку везде, но семейный особо и не нужен- все стадионы некурящие
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Cst Cap
Где вопрос про паспорт Клаудиньо? Передайте там, Царь должен высказаться
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Karel
В Испании и Португалии на стадионах продают только безалкогольное пиво. В Италии тоже.
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Spaten
Царь дал добро, разливайте!
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Abriel
Царь(не настоящий) ты ли это?
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