Мостовой о пиве на стадионах: «Я не против, за границей спокойно продают. Если кто-то захочет нажраться, он может сделать это и заранее»

Александр Мостовой не против возобновления продажи пива на стадионах .

«Ни разу не слышал, чтобы за границей где-то была проблема с пивом. Спокойно продают, спокойно употребляют. Не знаю, во всех ли странах. У нас все немного не так, как у них. Я лично не против. И всегда говорю, что если человек не пьет, почему он должен напиться?

Никто не будет перепивать и валяться на стадионе. На стадион давно ходит много людей с детьми, ходят семьями. Посмотрите на стадион в Англии – трибуны полные, но там нет детей. В лучше случае подросток лет 15.

Здесь все будет зависеть от личности. Если кто-то захочет нажраться, он может сделать это и заранее, а затем придет на стадион. Но для этого у нас и ставятся камеры», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В Госдуме обсудят продажу пива на стадионах 26 апреля: «В ситуации, когда мировые партнеры прекратили помогать, пиво нужно возвращать. Это большие деньги»

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