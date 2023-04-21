Борис Игнатьев: «Мостовой в роли тренера – абсурд! У него нет понимания, как строить команду. Для начала надо работать с детьми»
Борис Игнатьев сомневается, что у Александра Мостового есть навыки для работы тренером.
«Мостовой – отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера – это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером – я не представляю.
У него нет понимания, как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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А это факт. Эту бумажку от доктора он за один приём получит.
видимо невзлюбил моста за тот самый промах на кипре
-Михалыч плесни кипяточку?!
-сколько?
- ну на глазок.
-плесни себе на хрен, собака бешеная!
Это все, конечно, полезно, но для начала потенциальный тренер должен уметь разговаривать так, чтобы у его собеседников не создавалось впечатление, что он с утра перепил или уже в маразме. А у Мостового и с этим навыком плохо.