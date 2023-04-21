Борис Игнатьев: «Мостовой в роли тренера – абсурд! У него нет понимания, как строить команду. Для начала надо работать с детьми»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Борис Игнатьев Футбол

Борис Игнатьев сомневается, что у Александра Мостового есть навыки для работы тренером.

«Мостовой – отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера – это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером – я не представляю.

У него нет понимания, как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Мостовой о тренерской лицензии: «Немножко продвигаемся, разговариваем. Все в процессе»

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28 комментариев

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Дети не играли двадцать лет в футбол и не поймут легендарных замыслов Мостового
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Ебздрогыч
Это тогда Мостовому с его темпами надо лет 200 жить, чтоб годам к 150-170 возглавить команду РПЛ
+25
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bush-jr
Это жестокое обращение с детьми вообще-то
+19
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+19
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Ответ bush-jr
Это жестокое обращение с детьми вообще-то
Жестокое - это Широкова детским тренером назначить
+9
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#SharkTeam
Ответ whereissuso
Мне вот интересно, сколько из современных топ-тренеров, типа Анчелотти, Пепа и т.п. работали с детьми?
Пеп работал с молодежной или юношеской командой, те же дети почти. Ещё не дошли до взрослого футбола
+6
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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Это тогда Мостовому с его темпами надо лет 200 жить, чтоб годам к 150-170 возглавить команду РПЛ
Мелковато как-то мыслите ;) Что такое 200 лет для царя? Он только на получение тренерской лицензии, похоже, одну человеческую жизнь планирует потратить. ))
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Клирик
Мало того что у него нет никаких навыков как тренера, так он ещё и просто тупой.
А это факт. Эту бумажку от доктора он за один приём получит.
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исянов
но уж боря сам-то натренировал! кипр обыграть не смогли
видимо невзлюбил моста за тот самый промах на кипре
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CherenkovF
Ну так-то Мостовой с детьми работает. Есть академия Александра Мостового. Он там как раз детей и тренирует.
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Spartakus1984
Мост скажет,а Карпин же не работал с детьми))
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Dexter Dallas
Надеюсь мост не закинул на воротник до потери пульса и завтра шедеврально ответит
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ktibr
Мостового к детям?
-Михалыч плесни кипяточку?!
-сколько?
- ну на глазок.
-плесни себе на хрен, собака бешеная!
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Кокич
Мостовой будет тренировать школьников, а они потом будут на sports’e делиться впечатлениями.
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Spaten
Мост: понедельник, вторник!… Я не для того 30 лет на полях блистал, чтобы в недельку играть!
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Доктор Верховцев
Не надо его к детям. Вообще, при чём тут дети? Детский тренер это отдельная профессия.
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Фантом
Вообще-то в данном случае образование и работа с детьми уже неактуальны.

Это все, конечно, полезно, но для начала потенциальный тренер должен уметь разговаривать так, чтобы у его собеседников не создавалось впечатление, что он с утра перепил или уже в маразме. А у Мостового и с этим навыком плохо.
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Этот Райола хочет денег
Борис Игнатьев рискует обнаружить в подьезде проклятую кладбищенскую землю, а во входной двери заговоренные на сглаз иголки!...
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Ира15577
Ответ Ебздрогыч
Это тогда Мостовому с его темпами надо лет 200 жить, чтоб годам к 150-170 возглавить команду РПЛ
Будет жить!
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Угараю_с_вас
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Дети не играли двадцать лет в футбол и не поймут легендарных замыслов Мостового
В голос 🤣🤣
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Ростов-на-Дону
Мостовой для работы с детьми - это абсурд.
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Андрей-ДК
не царское это дело!
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Jan Paskel
Ответ whereissuso
Мне вот интересно, сколько из современных топ-тренеров, типа Анчелотти, Пепа и т.п. работали с детьми?
Борис Игнатьев мог иметь ввиду юнош 15-16 лет.
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Ира15577
Ответ Злодей Спб
В подмосковном свинокомплексе "Клемово" есть неплохая вакансия оператора по уходу за молодняком. Мне кажется отличная стартовая позиция для Мостового как тренера.
Грубо и глупо!!! Учитесь тонкому юмору, который есть на нашем сайте!
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