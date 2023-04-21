Борис Игнатьев: «Мостовой в роли тренера – абсурд! У него нет понимания, как строить команду. Для начала надо работать с детьми»

Борис Игнатьев сомневается, что у Александра Мостового есть навыки для работы тренером.

« – отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера – это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него хорошая и успешная карьера, но чтобы он стал тренером – я не представляю.

У него нет понимания, как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в или РПЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Мостовой о тренерской лицензии: «Немножко продвигаемся, разговариваем. Все в процессе»

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