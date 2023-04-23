Хавбек «Крыльев» Соколов рассказал, что перейдет в «Локомотив» летом
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов рассказал, что перейдет в «Локомотив» летом.
Сейчас 20-летний футболист выступает за «Пари НН» на правах аренды.
«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt все уже есть.
Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», – сказал Соколов.
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Только вот одна неувязочка всё-таки случилась. Хоть паренька и хвалили перед переходом в "КС" из "Химок", но в "Крыльях" ему почему-то не понравилось и он благополучно "перебазировался" на правах аренды в "Пари НН". Теперь вот агент решил его предложить "Локомотиву".