Хавбек «Крыльев» Соколов рассказал, что перейдет в «Локомотив» летом

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Артем Соколов Футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов рассказал, что перейдет в «Локомотив» летом.

Сейчас 20-летний футболист выступает за «Пари НН» на правах аренды. 

«Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt все уже есть.

Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», – сказал Соколов

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9 комментариев

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DenisDM
Ответ Назар Игорь
Самара поставщик футболистов в другие клубы РПЛ. У них там очевидно футбольная школа хорошо работает?
У чертаново хорошо школа работает
+30
0
+30
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Abriel
прям и не скрывают, что фарм Л
+12
-4
+8
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Назар Игорь
Самара поставщик футболистов в другие клубы РПЛ. У них там очевидно футбольная школа хорошо работает?
+7
-1
+6
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Goldstream
Наладили канал поставки)
+3
-1
+2
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Назар Игорь
Самара поставщик футболистов в другие клубы РПЛ. У них там очевидно футбольная школа хорошо работает?
У Чертаново посильнее видать чертаново сотрудничает с крыльями поскольку игроки чертаново начинают играть в рпл только с крыльев
+1
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E.V.P.
В КС ничем не запомнился, был игроком скамейки, отсюда и аренда в «Пари НН». Хоть потенциал у него наверно и есть, этот трансфер больше похож на освоение бюджета,
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Александр Романов
Ответ DenisDM
У чертаново хорошо школа работает
Точнее работала. После ареста Ларина чертановская система подготовки футболистов развалилась
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suwor
Ответ Назар Игорь
Самара поставщик футболистов в другие клубы РПЛ. У них там очевидно футбольная школа хорошо работает?
Самара здесь ни причём, всё намного проще. У этого паренька очень известный в узких кругах агент.
Только вот одна неувязочка всё-таки случилась. Хоть паренька и хвалили перед переходом в "КС" из "Химок", но в "Крыльях" ему почему-то не понравилось и он благополучно "перебазировался" на правах аренды в "Пари НН". Теперь вот агент решил его предложить "Локомотиву".
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