Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов рассказал, что перейдет в «Локомотив» летом.

Сейчас 20-летний футболист выступает за «Пари НН» на правах аренды.

«Зимой писали, что после « » летом окажусь в « »? Я думаю, что на Transfermarkt все уже есть.

Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», – сказал .

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