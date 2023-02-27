Депутат Терюшков против легионеров: «У клубов с госфинансированием не должно быть иностранцев. В частных командах – не больше трех, как в КХЛ»

Теги Химки премьер-лига Россия Государственная дума детский футбол КХЛ лимит на легионеров Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков против присутствия легионеров в клубах Мир РПЛ.

«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Я до сих пор убежден в том, что ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.

А еще это ведет к неизбежному сокращению числа занимающихся спортом людей. Когда нет горизонтов планирования спортивной карьеры, мотивация исчезает как у детей, так и у родителей, чтобы отдавать свои чада в отделения спортивных школ.

Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.

Высвободившиеся денежные средства от многомиллионных контрактов необходимо направить на открытие клубных спортивных школ в регионах. В них будут готовить будущих спортсменов, которые будут представлять наши клубы. Это позволит и создавать конкуренцию, и открывать новые таланты.

Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде.

Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество, по моему мнению, не должно превышать трех человек – как в КХЛ, например», – сказал депутат Госдумы РФ и бывший член наблюдательного совета «Химок».

Напомним, с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров «13+12»: в заявке позволяется иметь 13 иностранцев и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле при этом одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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22 комментария

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Александр Тараканов
То-то я смотрю зенит принялся Бразильцам Российские паспорта выдавать!
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rusichi
Пусть возглавит один из клубов и покажет, как это работает)
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Graziano
А есть вообще такой вариант не учить кому и что делать, особенно если ты в этом ничего не понимаешь? Такое ощущение что Терюшков доплачивает РБ Спорт, чтобы они ему звонили
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Классный руководитель
Это он пусть Миллеру в лицо скажет!
+2
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Ф_Крюгер
"Фантоцци против всех"
(1980г, Италия, комедия)👍
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Валентин и ыч
Ответ igolp igolp
как тогда без бразильцев зенит будет существовать)))
так они русские.
+1
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Валентин и ыч
Правильно говорит, наконец. А еще надо госфинансирование срезать раза в 2. Для начала. Потом еще в 2. А затем совсем запретить. И не только в футболе, а во всем спорте.
+1
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NoWar
Проще будет отказаться от Терюшкова
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igolp igolp
как тогда без бразильцев зенит будет существовать)))
+4
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цэсемьэр
странный он.
легионеры на число занимающихся спортом людей влияют только косвенно, причём в положительном ключе - повышая привлекательность вида спорта и команды в целом.
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Алексей Каракорум
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А лимит на таких депутатов в госдуме предусмотрен или такие там вообще без лимита принимаются? терюшкову бог мозгов не дал, но перебрал с патриотизмом
Я бы лимит на госдуру в целом ввел и региональные б прицепил туда же ,у них своих клоунов тоже много.
+4
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dimonivanov
Раз такое дело, надо полностью отменить лимит для частных клубов.
+1
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DonaldBrashear 2.0
ага, даешь больше бревен обладателей российского паспорта, потом чтобы ходили в лицо всем тыкали этим как Кокорин, какие они молодцы и вообще остальные говно все, завидуете просто.

отменить лимит, раз.
отменить гос финансирование, это два.

Не будет клубов многих, не будет уровня футбола высокого возможно, да и фиг с ними.

лучше смотреть на мотивированных балканцев или африканцев, чем на пешком ходящих бревен-паспортистов.
+ талантливые и трудоспособные парни все равно в условиях конкуренции пробьются (как Дзагоев в свое время, в компании Вагнера Лава, Жо и прочих звезд).
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Алексей Степанов
Ответ Ебздрогыч
За 2 недели состав «Химок» пополнили 12 игроков. Это Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Давид Кобесов, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов, Стефан Малентиевич, Лачезар Котев, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов и Виталий Лысцов. На Терюшкова кладут даже его Химки!
Так вроде бы его там уже нет
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Добрый_Ээх
Не должно быть клубов с госфисансированием. Вот и всё.
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
А лимит на таких депутатов в госдуме предусмотрен или такие там вообще без лимита принимаются?
терюшкову бог мозгов не дал, но перебрал с патриотизмом
+10
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selso99
Вот бы лимит на клоунов в Думе ввести.
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Filipp Gorski
Еще один больной
В палату к Анзору его
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Bashibuzuck
А я вот считаю, что у чиновников с "госфинансированием" не должно быть недвижимости за рубежом и счетов в иностранной валюте
+15
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Ебздрогыч
Когда Бог раздавал людям мозги Терюшков стоял в очереди за патриотизмом
+28
0
+28
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Ебздрогыч
За 2 недели состав «Химок» пополнили 12 игроков. Это Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Давид Кобесов, Никола Антич, Кристиан Тассано, Лев Скворцов, Стефан Малентиевич, Лачезар Котев, Жаниу Бикел, Владимир Хубулов и Виталий Лысцов.

На Терюшкова кладут даже его Химки!
+45
0
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Геннадий Тимченко
всем будут давать гражданство на время выступления за клуб❔🤔
+6
-1
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