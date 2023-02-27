Депутат Терюшков против легионеров: «У клубов с госфинансированием не должно быть иностранцев. В частных командах – не больше трех, как в КХЛ»
Роман Терюшков против присутствия легионеров в клубах Мир РПЛ.
«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Я до сих пор убежден в том, что ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.
А еще это ведет к неизбежному сокращению числа занимающихся спортом людей. Когда нет горизонтов планирования спортивной карьеры, мотивация исчезает как у детей, так и у родителей, чтобы отдавать свои чада в отделения спортивных школ.
Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.
Высвободившиеся денежные средства от многомиллионных контрактов необходимо направить на открытие клубных спортивных школ в регионах. В них будут готовить будущих спортсменов, которые будут представлять наши клубы. Это позволит и создавать конкуренцию, и открывать новые таланты.
Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде.
Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество, по моему мнению, не должно превышать трех человек – как в КХЛ, например», – сказал депутат Госдумы РФ и бывший член наблюдательного совета «Химок».
Напомним, с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров «13+12»: в заявке позволяется иметь 13 иностранцев и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле при этом одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
(1980г, Италия, комедия)👍
легионеры на число занимающихся спортом людей влияют только косвенно, причём в положительном ключе - повышая привлекательность вида спорта и команды в целом.
отменить лимит, раз.
отменить гос финансирование, это два.
Не будет клубов многих, не будет уровня футбола высокого возможно, да и фиг с ними.
лучше смотреть на мотивированных балканцев или африканцев, чем на пешком ходящих бревен-паспортистов.
+ талантливые и трудоспособные парни все равно в условиях конкуренции пробьются (как Дзагоев в свое время, в компании Вагнера Лава, Жо и прочих звезд).
терюшкову бог мозгов не дал, но перебрал с патриотизмом
В палату к Анзору его
На Терюшкова кладут даже его Химки!