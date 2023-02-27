Депутат Терюшков против легионеров: «У клубов с госфинансированием не должно быть иностранцев. В частных командах – не больше трех, как в КХЛ»

Роман Терюшков против присутствия легионеров в клубах Мир .

«Моя позиция не изменилась – от легионеров в российском футболе стоит отказаться. Я до сих пор убежден в том, что ставку в спорте надо делать на доморощенных атлетов. Иностранцы занимают места наших спортсменов, что негативно сказывается как на уровне поддержки команд болельщиками, так и на результатах сборной.

А еще это ведет к неизбежному сокращению числа занимающихся спортом людей. Когда нет горизонтов планирования спортивной карьеры, мотивация исчезает как у детей, так и у родителей, чтобы отдавать свои чада в отделения спортивных школ.

Подавляющее большинство клубов имеет государственное финансирование – или напрямую, или через организации, где в учредителях или акционерах присутствует государство. Финансировать иностранных игроков за бюджетный счет считаю невозможным.

Высвободившиеся денежные средства от многомиллионных контрактов необходимо направить на открытие клубных спортивных школ в регионах. В них будут готовить будущих спортсменов, которые будут представлять наши клубы. Это позволит и создавать конкуренцию, и открывать новые таланты.

Для клубов с государственным финансированием лимит должен быть нулевым – ни одного иностранца в команде.

Если клуб частный и не имеет в структуре доходов бюджетных средств, учредитель вправе приглашать легионеров. А их количество, по моему мнению, не должно превышать трех человек – как в , например», – сказал депутат Госдумы РФ и бывший член наблюдательного совета «Химок».

Напомним, с сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит на легионеров «13+12»: в заявке позволяется иметь 13 иностранцев и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле при этом одновременно могут находиться не более восьми легионеров.