Депутат Терюшков: «Химки» – самая обсуждаемая команда. Частный клуб, выбивается из привычного уклада, где балом правят агенты»

Теги Химки премьер-лига Россия Государственная дума Краснодар Политика Роман Терюшков ТАСС деньги Футбол

Депутат Роман Терюшков объяснил обсуждение «Химок» в прессе частным финансированием клуба

По словам Терюшкова, инвестор «Химок» хочет исключить влияние на клуб агентов и государства.

«Химки» – самый обсуждаемый клуб, и причина такого обсуждения заключается в том, что клуб выбивается из привычного уклада, когда балом правят агенты. За исключением «Краснодара» и «Химок», сейчас все клубы используют деньги либо бюджета Российской Федерации, либо госкомпаний.

«Химки» – частный клуб, его инвестор, вкладывая деньги, хочет исключить манипулирование результатами и влияние агентов на игроков.

Футболисты должны играть, чувствуя свою принадлежность клубу. Понятно, что сейчас этого добиться сложно, но, насколько мне известно, существует пятилетняя концепция развития клуба, в рамках которой возможно достигнуть такой цели», – сказал депутат Госдумы.

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31 комментарий

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Pertinax Gandi
Ответ savik-A.M.
С какого перепугу "Химки" частный клуб ? Президент некто Дмитрий Волошин - Глава городского округа Химки (с 2016], секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
Допустим. Ну а всё же - клуб финансируется "Единой Россией" и городском округом "Химки"? Или частным лицом?
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Wiley Fox
Химки частный, ахаха

Бандитский шалман для распила бюджета
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Ковид 07.10.52
Помню в школе у сына хулиган и двоешник в классе был...так вот на родительских собраниях про него больше всех говорили, обсуждали...
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Coongur
А, ну теперь все ясно) У нас самый лучший клуб в России, а все остальные клубы нам завидуют)
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Sinister Kid
Так это не обсуждение, а ненависть и презрение к ФК Химки. Хотя депутат не может отличить 🍬 от 💩
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Одинокий голубь по имени Валера
Депутат РФ практически процитировал строчку из трека Oxxxymiron - Иностранный агент, но почему-то не закончил её : "Ведь балом правит агент, но неясно, какой державы."
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vadned
Ответ Arman FCSM
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Слушай, бро, тебе же сказали про пятилетний план.
РПЛ - ФНЛ - ПФЛ - ПЛФК - муниципальный чемпионат любителей.
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Pavelaznaurov
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Дядя ТУРА
Ответ EnzoAmatera
Частный клуб?
ну да а что? деньги государства - его личные
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Беременный малыш
Сколько Химки подписали легионеров в зимней паузе?🤡 И ведь большая часть из них будет продана по окончании сезона, бабло будет распилено🤣 В ФНЛ то с таким количеством нельзя🤣🤣🤣
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Fox_Mulder_12
Ответ Andrei Cherednichenko
Ты что такое несеш(
А ты почему мягкий знак не донёс?
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Balt
Частный клуб? В котором рулит чиновник? Частный означает отсутствие какого-либо влияния со стороны чиновничьего аппарата.
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Доктор Верховцев
Самый обсуждаемый, самый скрепно-православный, самый частный, самый-самый! Поэтому самое место ему — в пердиве. А лучше — в ЛФЛ.
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Пинающий Достоинства
Если завтра ты на пленарном заседании Ж голую покажешь, то вероятно тоже станешь самым обсуждаемым ….
Но есть нюанс
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Geo07
Перефразируя, простите.. Кто за Химки болеет, тот в цирке не смеется..
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sepa39
Ахахахахахааааа
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Доктор Верховцев
«Править бал», тащемта.
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Борис Лопатин
Приходит как-то агент в частный клуб Химки и говорит: нафига вам это дерево Садыгов, давайте я вам нормального напа приведу. С тех пор Химки пытаются исключить влияние агентов
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NIK7478
Вот и тренируйтесь на кошках, в 1-й лиге!
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Andreir888
Скорее, Терюшков со Свищевым самые обсуждаемые депутаты на спортсе...Правда, это такая...сомнительная популярность!
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Roman
Тут напрашивается цитата Мясника из фильма "Банды Нью Йорка": "Да что ты черт-побери такое несёшь?!"
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Marat_NJL
Пятилетняя концепция Химок - это взять кубок небесной лиги из жалости?)
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T622222
ФНЛ ждёт, а потом исчезнут
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Dima Kakdima
все сходится!
терюшков честный депутат,в Химки частный клуб! Думайте!
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Arman FCSM
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