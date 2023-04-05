Депутат Терюшков: «Химки» – самая обсуждаемая команда. Частный клуб, выбивается из привычного уклада, где балом правят агенты»
Депутат Роман Терюшков объяснил обсуждение «Химок» в прессе частным финансированием клуба
По словам Терюшкова, инвестор «Химок» хочет исключить влияние на клуб агентов и государства.
«Химки» – самый обсуждаемый клуб, и причина такого обсуждения заключается в том, что клуб выбивается из привычного уклада, когда балом правят агенты. За исключением «Краснодара» и «Химок», сейчас все клубы используют деньги либо бюджета Российской Федерации, либо госкомпаний.
«Химки» – частный клуб, его инвестор, вкладывая деньги, хочет исключить манипулирование результатами и влияние агентов на игроков.
Футболисты должны играть, чувствуя свою принадлежность клубу. Понятно, что сейчас этого добиться сложно, но, насколько мне известно, существует пятилетняя концепция развития клуба, в рамках которой возможно достигнуть такой цели», – сказал депутат Госдумы.
Бандитский шалман для распила бюджета
РПЛ - ФНЛ - ПФЛ - ПЛФК - муниципальный чемпионат любителей.
Но есть нюанс
терюшков честный депутат,в Химки частный клуб! Думайте!