Депутат Терюшков: «Химки» – самая обсуждаемая команда. Частный клуб, выбивается из привычного уклада, где балом правят агенты»

Депутат Роман Терюшков объяснил обсуждение «Химок» в прессе частным финансированием клуба

По словам Терюшкова, инвестор «Химок» хочет исключить влияние на клуб агентов и государства.

«Химки» – самый обсуждаемый клуб, и причина такого обсуждения заключается в том, что клуб выбивается из привычного уклада, когда балом правят агенты. За исключением « » и «Химок», сейчас все клубы используют деньги либо бюджета Российской Федерации, либо госкомпаний.

« » – частный клуб, его инвестор, вкладывая деньги, хочет исключить манипулирование результатами и влияние агентов на игроков.

Футболисты должны играть, чувствуя свою принадлежность клубу. Понятно, что сейчас этого добиться сложно, но, насколько мне известно, существует пятилетняя концепция развития клуба, в рамках которой возможно достигнуть такой цели», – сказал депутат Госдумы.