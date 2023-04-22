Тухель о форме «Баварии»: «Я несу ответственность, приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во 2-й половине сезона»

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель чувствует ответственность за нынешнюю форму «Баварии».

Мюнхенцы сегодня уступили «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги. За 7 игр при новом тренере у них 3 поражения.

«Пока я тренер, я всегда ощущаю ответственность – независимо от того, проработал я с командой день, неделю или год. Мы проанализируем ситуацию вместе [с руководством].

Приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть как надо на протяжении всего матча.

Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.

Я определенно несу ответственность», – сказал главный тренер «Баварии».

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20 комментариев

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nobrainnopain
Топи их, Томас, топи. Без ЛЧ на след сезон)
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петрович сектор1
Не знаю, сливают ли игроки тренера/руководство или " грустят" по Нагельсманну - это уже не важно.
Ясно , что в команде очередной бардак. Анчи, Ковач ...все это похоже были цветочки.Нынешняя ситуация полный треш..
+14
0
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Born is the King
Ну Майнц давний хозяин Баварии. Что Флик,что Нагель в прошлых сезонах сливали Майнцу. ТТ опытный тренер и найдёт баланс
+12
-5
+7
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Николай Уткин
Ответ Михо
Верните Нагельсманна пока не поздно! Не был его фанатом, но его работа внушила уважение
любой другой тренер, преданный баварии, проработал бы максимум немного хуже. Дело в том, что его приглашали строить новую баварию, а он только фундамент заложил с новой обороной, как его выпинывают и щас опять все колошматится в другую сторону. Нельзя увольнять тухеля сейчас, в следующем сезоне если не пойдет, то после замены на другого тренера команда на позитиве и тонусе точно заиграет
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S. A.
Саликамиджич после отставки Нагельсмана: "Мы должны побеждать в каждом матче"

Теперь побеждают)))
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BolxoB
Ответ DolJun
обажаю тухеля за самые адекватные прессухи в футболе. можно сколько угодно винить руководителей баварии, но не томас сам себя назначал. зато теперь честно говорит как есть
ну да.
Его абсолютно честные комментарии на неделе, что сыграли с МС на равных, особенно позабавили.
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S H A R K
Тухель за один раз принёс пользу сразу двум бывшим клубам. Респект ему!)
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Mariachi@01
Что-то сочувствую я Тухелю. За год развёлся с женой, был по-скотски уволен из клуба, теперь ещё и в Баварии такое начало. Лишь бы не сломался морально
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Михо
Верните Нагельсманна пока не поздно! Не был его фанатом, но его работа внушила уважение
+10
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Johnie
Боруссия, хоть сейчас не подведи!)
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liverpool and barcelona fan
Дело шло к треблу...
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anshef
Вот чисто теоритически, если Бавария не выиграет еще матча три, уволят ли Тухеля?
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tampa-bay
Какая великолепная Бавария была при Нагеле и какое жалкое подобие сейчас
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Johnie
За себя и за Ройса!
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mrnobody1st
Сегодня тоже оппонент был на крючке и он доволен?
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v.belorussky
Бавария давно уже сильно зажралась. Пора спускаться с небес на землю.
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Akezhan Kutvarov
Впечатление, что Техуль решил сделать чемпионом Боррусия, по старой памяти)))
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v.belorussky
Ответ BolxoB
ну да. Его абсолютно честные комментарии на неделе, что сыграли с МС на равных, особенно позабавили.
Плюс красиво и "адекватно" жаловался на судью и собственное же поле))
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