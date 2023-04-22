Тухель о форме «Баварии»: «Я несу ответственность, приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во 2-й половине сезона»

Томас Тухель чувствует ответственность за нынешнюю форму «Баварии».

Мюнхенцы сегодня уступили « » (1:3) в 29-м туре Бундеслиги. За 7 игр при новом тренере у них 3 поражения.

«Пока я тренер, я всегда ощущаю ответственность – независимо от того, проработал я с командой день, неделю или год. Мы проанализируем ситуацию вместе [с руководством].

Приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть как надо на протяжении всего матча.

Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.

Я определенно несу ответственность», – сказал главный тренер «Баварии».

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