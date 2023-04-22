Тухель о форме «Баварии»: «Я несу ответственность, приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во 2-й половине сезона»
Томас Тухель чувствует ответственность за нынешнюю форму «Баварии».
Мюнхенцы сегодня уступили «Майнцу» (1:3) в 29-м туре Бундеслиги. За 7 игр при новом тренере у них 3 поражения.
«Пока я тренер, я всегда ощущаю ответственность – независимо от того, проработал я с командой день, неделю или год. Мы проанализируем ситуацию вместе [с руководством].
Приукрашивать незачем. Мы потеряли слишком много очков во второй половине сезона. Мы не в состоянии играть как надо на протяжении всего матча.
Мы будем интенсивно работать в ближайшие дни, каким бы ни было турнирное положение.
Я определенно несу ответственность», – сказал главный тренер «Баварии».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ясно , что в команде очередной бардак. Анчи, Ковач ...все это похоже были цветочки.Нынешняя ситуация полный треш..
Теперь побеждают)))
Его абсолютно честные комментарии на неделе, что сыграли с МС на равных, особенно позабавили.