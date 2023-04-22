«Зенит» до 22 игр продлил беспроигрышную домашнюю серию против клубов Москвы в РПЛ, 20 из них – при Семаке

«Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию против московских клубов в Мир РПЛ.

В субботу питерцы обыграли «Динамо» (3:1) на « ».

Победная серия продлилась до 12 матчей, а беспроигрышная – до 22 (20 из них при ).

Последнее поражение « » в Петербурге от московского клуба было более пяти лет назад – в октябре 2017 года против «Локомотива».

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