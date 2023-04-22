«Зенит» до 22 игр продлил беспроигрышную домашнюю серию против клубов Москвы в РПЛ, 20 из них – при Семаке

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию против московских клубов в Мир РПЛ.

В субботу питерцы обыграли «Динамо» (3:1) на «Газпром Арене».

Победная серия продлилась до 12 матчей, а беспроигрышная – до 22 (20 из них при Сергее Семаке).

Последнее поражение «Зенита» в Петербурге от московского клуба было более пяти лет назад – в октябре 2017 года против «Локомотива».

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25 комментариев

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pit4er
Какая-то ошибка, всем же известно, что Зенит становится чемпионом благодаря победам над Оренбургом и Сочи
+43
-2
+41
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Екн Лор
Фарм-город Зенита
+23
0
+23
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Dmitriy Vin
Нет таких как "питерцы". Автор, напиши адрес - я тебе учебник пришлю и правила русского языка
+12
0
+12
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igls54
Футбольная столица, короче
+8
0
+8
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Катя СПб
Ответ jdrk
Простите Москва, в следующий раз, может быть 😅 выиграете
Нет. Следующий раз мы должны отметить чемпионство, положив привычную пятёрочку.
+7
0
+7
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SMART789
Кто такие питерцы?
+7
0
+7
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Filipp Gorski
Хозяева Москвы
+6
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+6
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Наталья Ларионова
Ответ Dmitriy Vin
Нет таких как "питерцы". Автор, напиши адрес - я тебе учебник пришлю и правила русского языка
Автор, похоже, московец.
+4
0
+4
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zzzeeerrrooo
проще их все расформировать и сделать один мб тогда у них будут шансы обыграть Зенит Семака в СПБ
😂😂😂
+4
0
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Nick Crosier
Пожалуй самый трудный соперник для Зенита это Ахмат.
+3
0
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Abriel
Ответ jdrk
Простите Москва, в следующий раз, может быть 😅 выиграете
на кубке пари матч
+3
0
+3
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Abriel
звучит как хороший тост!
+3
0
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idemidov
Хорошо помню тот Зенит Локо 0:3 в октябре 2017. Локо спокойно на контратаках и стандартах разгромил фаворита и покатился к неожиданному золоту. Как давно это было. Я с тех пор женился, завел ребенка, дважды уволился, дважды переехал, а московские команды все не могут выиграть в Питере, удивительно.
+2
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Дмитрий9779
Это приятно😁
+2
0
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jdrk
Простите Москва, в следующий раз, может быть 😅 выиграете
+5
-3
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Циник Петербургский
Ответ Наталья Ларионова
Автор, похоже, московец.
Или москвач. Или москвун... Но точно "любит хорошего русского языка" ;)
+2
0
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Abriel
Ответ Екн Лор
Фарм-город Зенита
Бакаев и Дзюба не дадут соврать!
+2
-1
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avcgloronalduMU
скорее при Малколме
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Abriel
Ответ Катя СПб
Нет. Следующий раз мы должны отметить чемпионство, положив привычную пятёрочку.
каждый год в начале турнира и под конец мы идём класть на С привычную 5у. Ибо в Питере 5, в Москве 7
+1
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Abriel
Ответ idemidov
Хорошо помню тот Зенит Локо 0:3 в октябре 2017. Локо спокойно на контратаках и стандартах разгромил фаворита и покатился к неожиданному золоту. Как давно это было. Я с тех пор женился, завел ребенка, дважды уволился, дважды переехал, а московские команды все не могут выиграть в Питере, удивительно.
почму не ожиданному, сухина, то на что?
+2
-1
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Константин Эсперов
Всё равно все варимся в одном котле
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Дмитрий9779
Петербуржцы мы
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Голубой лев
Московцы опечалены :(
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Abriel
Ответ zzzeeerrrooo
проще их все расформировать и сделать один мб тогда у них будут шансы обыграть Зенит Семака в СПБ 😂😂😂
а перед этим провести серию царь горы.
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