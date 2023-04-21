Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут свои матчи завтра

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«Аугсбург» примет «Штутгарт» в стартовом матче 29-го тура Бундеслиги.

В субботу «Бавария» сыграет с «Майнцем» в гостях, «Боруссия» Дортмунд примет «Айнтрахт». 

В воскресенье «Байер» будет противостоять «Лейпцигу», а завершится тур матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион». 

Чемпионат Германии

29-й тур

Аугсбург – Штутгарт
Дата проведения
21 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Вердер
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Майнц – Бавария
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Кельн
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Вольфсбург
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «Рурштадион»
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Шальке
Дата проведения
23 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – РБ Лейпциг
Дата проведения
23 апреля, 18.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Унион
Дата проведения
23 апреля, 20.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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2 комментария

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Плеймейкер87
Победы Боруссии Д
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ljolik888
Вердеру победы ! Никласу хет трик !
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