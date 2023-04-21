Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут свои матчи завтра

«Аугсбург» примет «Штутгарт» в стартовом матче 29-го тура Бундеслиги.

В субботу « » сыграет с « » в гостях, «Боруссия» Дортмунд примет « ».

В воскресенье « » будет противостоять «Лейпцигу», а завершится тур матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион».

Чемпионат Германии

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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