Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут свои матчи завтра
«Аугсбург» примет «Штутгарт» в стартовом матче 29-го тура Бундеслиги.
В субботу «Бавария» сыграет с «Майнцем» в гостях, «Боруссия» Дортмунд примет «Айнтрахт».
В воскресенье «Байер» будет противостоять «Лейпцигу», а завершится тур матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Унион».
29-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 22 апреля, 16.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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