«Акрон» после победы над «Спартаком» в Кубке проиграл 0:3 «Нефтехимику» в Первой лиге

«Акрон» после победы над «Спартаком» в Фонбет Кубке России проиграл в Первой лиге.

Клуб из Тольятти уступил «Нефтехимику» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги.

В предыдущей игре « » победил « » (2:1) и выбил красно-белых из Кубка.

«Акрон» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 35 очков в 28 играх.

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