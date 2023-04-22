«Акрон» после победы над «Спартаком» в Кубке проиграл 0:3 «Нефтехимику» в Первой лиге
«Акрон» после победы над «Спартаком» в Фонбет Кубке России проиграл в Первой лиге.
Клуб из Тольятти уступил «Нефтехимику» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги.
В предыдущей игре «Акрон» победил «Спартак» (2:1) и выбил красно-белых из Кубка.
«Акрон» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 35 очков в 28 играх.
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Тем паче в ФНЛ Акрон не за что не борется...
Так можно всегда говорить « не вы выиграли, мы сами проиграли, по не зависящим от вас причинам»😁
Скорее это подтверждает, что главная цель Акрона именно кубок.
В лиге они в середине таблицы - и не за что не борятся.
До лидеров не достать, но и вылететь не вылетят