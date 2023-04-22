«Акрон» после победы над «Спартаком» в Кубке проиграл 0:3 «Нефтехимику» в Первой лиге

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Акрон Футбол

«Акрон» после победы над «Спартаком» в Фонбет Кубке России проиграл в Первой лиге.

Клуб из Тольятти уступил «Нефтехимику» (0:3) в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги.

В предыдущей игре «Акрон» победил «Спартак» (2:1) и выбил красно-белых из Кубка.

«Акрон» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 35 очков в 28 играх.

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23 комментария

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MstAndreev
Так то кубок. А это - лучшая лига мира, здесь проходных игр не бывает!
+27
0
+27
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Павел Ермаков
Ответ Kenny De Schepper
и что удивительного в том, что Акрон после победы над пердивным цирком проиграл более сильному сопернику?
Подкол не засчитан)))
+12
-2
+10
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Борщёв
Поражение от нефтехимика никто не вспомнит через год, а победа над Спартаком на ВЕКА ☝️ ёпта...
+9
-1
+8
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Konstantin Zorin
Это подтверждает то, что Спартак проиграл сам и проиграл бы кому угодно, Акрону, Нефтехимику, клубу из Медианедолиги. Причины поражения недонастрой и слабая дисциплина внутри команды.
+10
-3
+7
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Vadim Kovalev
Пьяные поди были
+3
0
+3
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Сергей К
Такое бывает после значимых побед.
Тем паче в ФНЛ Акрон не за что не борется...
+4
-1
+3
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S<>M
А Спартак грохнет Краснодар 3-0))
+10
-9
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Valentin Kompaneytsev
Акрон затратил много сил и энергии в борьбе за Кубок. Поэтому неудивительно, что проиграл Нефтехимику.
+2
-1
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Николай Повалюхин
Вывод - Спартак последние матчи играет на уровне аутсайдеров "лучшей лиги мира".
+2
-1
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Павел Ермаков
Короли Москвы )))))Калешин будет востребован в премьер лиге.))))))Абаскаль 2.))))
0
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Андрей Тихонов
Зато Калешин успел на подкаст сходить, расставил приоритеты, так сказать.
+1
-1
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Иван Кардашевский
Ответ S<>M
А Спартак грохнет Краснодар 3-0))
0-1
+1
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ibra207
Ответ Konstantin Zorin
Это подтверждает то, что Спартак проиграл сам и проиграл бы кому угодно, Акрону, Нефтехимику, клубу из Медианедолиги. Причины поражения недонастрой и слабая дисциплина внутри команды.
А Торпедо, Локо и Динамо?
Так можно всегда говорить « не вы выиграли, мы сами проиграли, по не зависящим от вас причинам»😁
Скорее это подтверждает, что главная цель Акрона именно кубок.
В лиге они в середине таблицы - и не за что не борятся.
До лидеров не достать, но и вылететь не вылетят
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