Президент ФНЛ Измайлов: «Акрон» сильнее «Спартака» в данный момент. Жалко, что красно-белые в такой форме»
Президент ФНЛ считает, что «Акрон» сейчас сильнее «Спартака» .
Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
– Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2».
Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги.
– Показывает ли это уровень ФНЛ?
– Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь.
Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, – стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим, – сказал Наиль Измайлов, работавший вице-президентом «Спартака».
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Смешной этот Наиль, все такую же чепуху говорит, как во время работы в Спартаке. А ведь этот гений был в числе преподавателей по MBI спортивный менеджмент в Высшей школе экономики. Как его только куда берут… его же от любого управления надо держать за километр
Калешин начисто переиграл Абаскаля.
С играй на нормальном поле , думаю 5 клуб из Тольятти пропустил.