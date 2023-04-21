Президент ФНЛ Измайлов: «Акрон» сильнее «Спартака» в данный момент. Жалко, что красно-белые в такой форме»

Президент ФНЛ считает, что «Акрон» сейчас сильнее «Спартака» .

Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

– Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2».

Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги.

– Показывает ли это уровень ФНЛ?

– Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь.

Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, – стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим, – сказал Наиль Измайлов, работавший вице-президентом «Спартака».

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