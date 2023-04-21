Президент ФНЛ Измайлов: «Акрон» сильнее «Спартака» в данный момент. Жалко, что красно-белые в такой форме»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Наиль Измайлов Акрон Футбол

Президент ФНЛ считает, что «Акрон» сейчас сильнее «Спартака» .

Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

– Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2».

Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги.

– Показывает ли это уровень ФНЛ?

– Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь.

Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, – стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим, – сказал Наиль Измайлов, работавший вице-президентом «Спартака».

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16 комментариев

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Kirill est. 1978
Проигрывать нужно уметь, но и выигрывая, нужно тоже уметь вести себя достойно.
+12
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Peter Parker
В Англии, наверное, тоже Шип сильнее апл, раз там Шеффилд до полуфинала дошел. Или во Франции клуб из лиги 2 выбил Лион. Может быть, когда курский Авангард в финале с Тосно играл Фнл уже была сильнее Рпл? Обычная кубковая история, в том числе за это и любят футбол.
Смешной этот Наиль, все такую же чепуху говорит, как во время работы в Спартаке. А ведь этот гений был в числе преподавателей по MBI спортивный менеджмент в Высшей школе экономики. Как его только куда берут… его же от любого управления надо держать за километр
+12
-1
+11
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spawn0
Акрон на 13 месте идёт в ФНЛ , что ж так херово?
+7
-1
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Александр Поливенко
Мне бы интересно было посмотреть на итог матча Спартака с Акроном, где москвичи выйдут в полном боевом составе, и на натуральном газоне. И что после этого матча будет глаголить этот Измайлов
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Spartakus1984
Ответ Павел Ермаков
Акрон не сильнее.Надо задать вопрос Абаскалю почему команда с первой минуты не бегала,а ходила пешком.Представьте,если бы Спартак врубил скорость.Итог на табло:Акрон играл на 200% своих возможностей,а Спартак на 20%.Они бы и зенит вынесли бы,если зенит также играл.
А че футболитсам не задать этот вопрос?
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Hunt13
Вот так, были в прошлом сезоне сильнее четвертьфиналиста ЛЧ Наполи, а в этом году слабее 13 места фнл)
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Назар Игорь
Конечно в условной серии из 5 игр Спартак вряд ли уступит, но в этой конкретной игре Акрон был сильнее, ребята играли смело, и тренер правильно поставил игру.
Калешин начисто переиграл Абаскаля.
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Spartakus1984
В данном турнире сильне а не в данный момент.Выиграли молодцы но зазнаваться не надо.
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Konstantin Zorin
Не надо тешить себя излишними иллюзиями. Ещё скажи, что Акрон сильнее Динамо и Локо. Акрон был сильнее Спартака только в одном - в мотивации.
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Григорий Гашников
Акрон чемпион мира!
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Дмитрий Поляков
Ответ Назар Игорь
Конечно в условной серии из 5 игр Спартак вряд ли уступит, но в этой конкретной игре Акрон был сильнее, ребята играли смело, и тренер правильно поставил игру. Калешин начисто переиграл Абаскаля.
Чем? Тем ,что пол состава Спартака боится играть на пластмассе.
С играй на нормальном поле , думаю 5 клуб из Тольятти пропустил.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Peter Parker
В Англии, наверное, тоже Шип сильнее апл, раз там Шеффилд до полуфинала дошел. Или во Франции клуб из лиги 2 выбил Лион. Может быть, когда курский Авангард в финале с Тосно играл Фнл уже была сильнее Рпл? Обычная кубковая история, в том числе за это и любят футбол. Смешной этот Наиль, все такую же чепуху говорит, как во время работы в Спартаке. А ведь этот гений был в числе преподавателей по MBI спортивный менеджмент в Высшей школе экономики. Как его только куда берут… его же от любого управления надо держать за километр
только Шеффилд обыграл лишь одну команду оттуда – ротацию Тоттенхэма. немощами надо быть, чтобы их дома не обыграть. Лион последний трофей выиграл... когда?
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