Первая лига. «Рубин» в гостях у «Арсенала», «Балтика» сыграет с «Уфой» в субботу

«Рубин» в пятницу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 28-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу « » встретится на выезде с махачкалинским « », « » – с « », « » примет «Уфу».

Завершится тур в воскресенье матчем «Краснодар-2» – «Кубань».

Первая лига

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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