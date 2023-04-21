Первая лига. «Рубин» в гостях у «Арсенала», «Балтика» сыграет с «Уфой» в субботу
«Рубин» в пятницу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 28-м туре Мелбет Первой лиги.
В субботу «Енисей» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Алания» – с «Шинником», «Балтика» примет «Уфу».
Завершится тур в воскресенье матчем «Краснодар-2» – «Кубань».
28-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля,
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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