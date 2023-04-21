Первая лига. «Рубин» в гостях у «Арсенала», «Балтика» сыграет с «Уфой» в субботу

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«Рубин» в пятницу сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в 28-м туре Мелбет Первой лиги.

В субботу «Енисей» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Алания» – с «Шинником», «Балтика» примет «Уфу».

Завершится тур в воскресенье матчем «Краснодар-2» – «Кубань».

Первая лига

28-й тур

Арсенал Тула – Рубин
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Родина – КАМАЗ
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Енисей
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

Акрон – Нефтехимик
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Волга Ульяновск
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

Шинник – Алания
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

Волгарь – Велес
Дата проведения
22 апреля,
Онлайн матча

 

Балтика – Уфа
Дата проведения
22 апреля, 21.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Кубань
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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5 комментариев

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Бухгалтер2021
арсенал рубин мяч тв мог бы и показать
+4
0
+4
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ljolik888
Только Балтика- только победа !
+2
0
+2
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BONIFACIO
Рубин.
+1
0
+1
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блокад блокадыч
Ответ Бухгалтер2021
арсенал рубин мяч тв мог бы и показать
Согл
+1
0
+1
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Алексей Ненахов
Ответ Бухгалтер2021
арсенал рубин мяч тв мог бы и показать
Да нечего там смотреть , Рубин победит
+1
-1
0
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