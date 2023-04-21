«То, что «Спартак» так разваливается на глазах, плохо для российского футбола». Орлов о вылете красно-белых от «Акрона»

Геннадий Орлов считает плохим, что «Спартак» «разваливается на глазах».

19 апреля «Акрон» победил красно-белых в рамках Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс.

Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», – сказал комментатор.

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