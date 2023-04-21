«То, что «Спартак» так разваливается на глазах, плохо для российского футбола». Орлов о вылете красно-белых от «Акрона»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Геннадий Орлов Акрон Футбол

Геннадий Орлов считает плохим, что «Спартак» &laquo;разваливается на глазах&raquo;.

19 апреля «Акрон» победил красно-белых в рамках Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс.

Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», – сказал комментатор.

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43 комментария

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Назар Игорь
Ответ Амин Чич
Интересно посмотреть на Зенит, когда у них не будет Газпрома, а останется Боярский
А если у Спартака не будет Лукойла а останется Салихова, об этом ты не задумался?
+30
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Konstantin Zorin
Да не разваливается Спартак. Спад неприятный, поражение от Акрона позорное, но трагедии нет. В пятёрке Спартак будет. А как будет в слующем сезоне, будем посмотреть.
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Иван Поречный
Спартак разваливается? Бред. Результаты так себе, конечно. Но качество игры приличное. Есть проблемы в обороне, но без них никуда, с тем стилем, в котором играет Спартак. Проиграли Акрону, и что страшного? Будь нормальным формат кубка - вылетели бы ещё от Урала. А журналистам только повод дай, они сразу, при первых неудачах, и Абаскаля уберут, и игроков, и всё руководство сразу.
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Black Phoenix
Для российского футбола плохо, что никто из клубов не может составлять достойную конкуренцию Зениту на дистанции практически в пятилетку. А то, что Спартак разваливается посреди сезона - это традиция скорее современная.
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Dead88 Poets
Ответ Павел Ермаков
Орлов,не мечтай.Спартак не развалится .А вот ваш зенит после ухода латинос покатится вниз.
так он давно после ухода Романцева развалился или вы думаете вы ещё в деле ?))))
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sled
От зенита, что вылетел раньше выходит одни руины остались(
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Злодей Спб
Ответ Павел Ермаков
Орлов,не мечтай.Спартак не развалится .А вот ваш зенит после ухода латинос покатится вниз.
Национализация Лукойла не за горами, а вы всё о чужих бразильцах волнуетесь :)
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
Где Спартак разваливается флюгерина ты Питерская?
Так и я говорю - где он увидел развал? Спартак с Акроном сыграл на пике своего величия и возможностей. Выше только космос.
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Slavnov
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
ну куда мне до вас,футбольных экспертов,гениев,помню,как вы писали,как же хорошо,что продлили физрука зимой,а то бы севилья забрала)))
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Slavnov
Ответ murzzzzzilka
Осенью так же вопил, что надо уволить? Или осенью нормально было? И, кстати, кого ж тебе надобно? Черчесова? Или Кононова?
Нет,я ничего не писал,после хороших матчей,говорил,хорошо играли не более,когда продлили,писал,ну и д..бы,летом уволите,так и выйдет
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sprmn
Ответ Black Phoenix
Для российского футбола плохо, что никто из клубов не может составлять достойную конкуренцию Зениту на дистанции практически в пятилетку. А то, что Спартак разваливается посреди сезона - это традиция скорее современная.
Ну честно признаться давно не было чтобы Спартак так сильно посыпался после зимней паузы. До зимы что он мог побороться за титул и выиграть кубок.
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Spartakus1984
Ответ Slavnov
Что значит развалился,он и не собирался,играл на эмоциях и классе,мастерстве промеса,убери еще осенью промеса,очков бы,было намного меньше,только полный кретин мог продлить рыжего зимой,этот дурак в руководстве спартака,сейчас сидит,летом выплатит неустойку с умными глазами
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Samoilov.com.70
Ответ Barsansan1971@gmail.com
Ты это серьёзно?))
А ты сомневаешься ?
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Geo07
Ответ Древний спартач
Настоящий Спартак умер со смертью Николая Петровича Старостина . Клуб по инерции подёргался , а когда его "купил" бизнесмен Федун , совсем сдулся . Вроде мелочь - пузатый мяч в эмблеме , но в футболе мелочей не бывает . Смена игрового стиля , который приносил успех команде больше полвека , тоже имеет немаловажное значение . Да ну на """ , не хочется даже говорить о Спартаке . После поражения от Акрона появилась апатия к ЭТОЙ команде , а не к клубу в прямом смысле этого слово . Спартак - он навсегда , но люди и некоторые игроки , непонятно как оказавшиеся в Спартаке , вызывают просто отвращение . Поражение поражению рознь . Можно проиграть , но уйти с поля с высоко поднятой головой - ну , соперник был на голову сильнее и мы всё сделали для победы , но .. не вышло .. Это понять можно . Но бездарно играть в обороне , как будто тебя заставляют делать что-то отвратительное в жизни , но при этом получая миллионы , то это кощунственно и цинично по отношению к клубу и болельщиками . ИМХО .
старостин, что ждал гитлера и воровал вагонами когда страна захлебывалась кровью.. что ж.. какие герои, такая команда..
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Петроград
Ответ Амин Чич
Интересно посмотреть на Зенит, когда у них не будет Газпрома, а останется Боярский
Те, кто старше 25, видели.
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Назар Игорь
Что-то последнее время Геннадий Сергеевич стал радеть за Спартак.
Почему не за Динамо, Краснодар, Крылышки? Откуда такое предпочтение?
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Kirkoroff
Ответ sprmn
Ну честно признаться давно не было чтобы Спартак так сильно посыпался после зимней паузы. До зимы что он мог побороться за титул и выиграть кубок.
Всм давно не было? Мне казалось это и есть спартаковские традиции
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Древний спартач
Настоящий Спартак умер со смертью Николая Петровича Старостина . Клуб по инерции подёргался , а когда его "купил" бизнесмен Федун , совсем сдулся . Вроде мелочь - пузатый мяч в эмблеме , но в футболе мелочей не бывает . Смена игрового стиля , который приносил успех команде больше полвека , тоже имеет немаловажное значение . Да ну на """ , не хочется даже говорить о Спартаке . После поражения от Акрона появилась апатия к ЭТОЙ команде , а не к клубу в прямом смысле этого слово . Спартак - он навсегда , но люди и некоторые игроки , непонятно как оказавшиеся в Спартаке , вызывают просто отвращение . Поражение поражению рознь . Можно проиграть , но уйти с поля с высоко поднятой головой - ну , соперник был на голову сильнее и мы всё сделали для победы , но .. не вышло .. Это понять можно . Но бездарно играть в обороне , как будто тебя заставляют делать что-то отвратительное в жизни , но при этом получая миллионы , то это кощунственно и цинично по отношению к клубу и болельщиками . ИМХО .
+2
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Celsius
Ответ Павел Ермаков
Орлов,не мечтай.Спартак не развалится .А вот ваш зенит после ухода латинос покатится вниз.
"Спартак не развалится"
Уже развалился. Абаскаль передает болельщикам Спартака большой привет и готовится к свадебному путешествию по мировым курортам, за счет Спартака.
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Dead88 Poets
для российского футбола плохо с Таджикистаном играть ( не в обиду ребятам )
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Samoilov.com.70
Журналюги (типа журавля) со своими вопросами про увальнение Абаскаля задолбали всех , не мешайте человеку работать !!!
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Vladimir Frolov
3 место в чемпионате, разваливается…Смешно
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Aleks Abkhalimov
Ген напомни от кого вылетел зенит и накакой стадии.
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murzzzzzilka
Что он несёт?!!🤦🏻‍♀️
Отмашку дали загнобить Спартак?
Как с цепи сорвались.
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Роман Ч
Да что же про локомотив и динамо так не разорялись ,а они тоже от Акрона вылетели ,а зенит от того же динамо тогда Акрон круче зинита .
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