«То, что «Спартак» так разваливается на глазах, плохо для российского футбола». Орлов о вылете красно-белых от «Акрона»
Геннадий Орлов считает плохим, что «Спартак» «разваливается на глазах».
19 апреля «Акрон» победил красно-белых в рамках Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
«Хорошо, что появилась такая команда, как «Акрон». Но она ведь даже не лидирует в своей лиге. Парадокс.
Хорошо, что «Акрон» появился, но для российского футбола плохо, что «Спартак» так разваливается на глазах. Это все, что я могу сказать», – сказал комментатор.
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Почему не за Динамо, Краснодар, Крылышки? Откуда такое предпочтение?
Уже развалился. Абаскаль передает болельщикам Спартака большой привет и готовится к свадебному путешествию по мировым курортам, за счет Спартака.
Отмашку дали загнобить Спартак?
Как с цепи сорвались.