«Торпедо» проиграло «Химкам» за 7 минут. Вылет? Будем карабкаться, кусаться». Савичев после 2:4

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо Sports.ru Николай Савичев Илья Кухарчук Илья Кутепов Пеп Клотет Футбол

Николай Савичев назвал причины поражения «Торпедо» от «Химок» (2:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

– Два разных тайма. Первый тайм – сражение двух команд, бьющихся за выживание. Сумели вернуться в игру и сравнять счет.

На второй тайм вышли с желанием, но за 7 минут проиграли игру. Дали психологическое преимущество, «Химки» им воспользовались. Дали сопернику шанс вернуться в игру, он им воспользовался.

– Замена Кухарчука планировалась?

– Это решение главного тренера [Пепа Клотета]. Я не в курсе. Он провел хороший матч.

Кутепов вышел в основе. Что думаете о его игре?

– Такая доля у защитников. Мы допустили много ошибок. Не только Кутепов, многие.

– Игра с «Химками» была матчем на вылет. Кто проиграет, тот явно вылетит в ФНЛ. Получается, «Торпедо» теперь вылетит?

– Будем карабкаться, кусаться. У нас был шанс приблизиться, но мы не воспользовались. Осталось 6 игр, думаю, с нами будут считаться.

– Думаете, «Торпедо» останется в РПЛ?

– Верю в это. Пока не закончится последний матч, – передает слова тренера «Торпедо» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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4 комментария

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heivani
Вылететь конечно может любая из нижней шестерки.Гарантию дает как правило 30набранных очеков.Но вот посмотришь на таблицу, именно,,Торпедо,, почему-то выглядит самым обреченным.Вера в команду наверное правильно у черно-белых болельщиков,но у сторонних не видится за счет чего команда может превзойти себя в оставшихся шести матчей.
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Ебздрогыч
Ну если так играть с Химками, то что говорить об играх с остальными командами. Торпедо, до свидания!
+5
-3
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romanisti89
Савичев один из главных могильщиков Торпедо, сколько лет уже в клубе, скольких тренеров подменял, да и его 20-летняя тренерская карьера говорит о многом. Ещё и сейчас новому испанцу советует выпускать своих блатных любимчиков
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Shumer
Савичев вы с заменами проспали игру. При 2-1 Рязанцев уснул окончательно и середина была проходная. Торпедо прижалось к воротам и тренерский штаб решил положиться на русский Авось . Итог на табло.
Кутепов отдельный персонаж, удивительно что он делает в высшей лиге. Совсем плох во всех аспектах игры.
Торпедо идет в фнл и петь песни про каждый матч финал уже не актуально, пора готовится к другому турниру с другими игроками, надеюсь игроков типа Самсонова,Кутепова ..в след.сезоне уже не будет в клубе.
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