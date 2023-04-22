«Торпедо» проиграло «Химкам» за 7 минут. Вылет? Будем карабкаться, кусаться». Савичев после 2:4
Николай Савичев назвал причины поражения «Торпедо» от «Химок» (2:4) в 24-м туре Мир РПЛ.
– Два разных тайма. Первый тайм – сражение двух команд, бьющихся за выживание. Сумели вернуться в игру и сравнять счет.
На второй тайм вышли с желанием, но за 7 минут проиграли игру. Дали психологическое преимущество, «Химки» им воспользовались. Дали сопернику шанс вернуться в игру, он им воспользовался.
– Замена Кухарчука планировалась?
– Это решение главного тренера [Пепа Клотета]. Я не в курсе. Он провел хороший матч.
– Кутепов вышел в основе. Что думаете о его игре?
– Такая доля у защитников. Мы допустили много ошибок. Не только Кутепов, многие.
– Игра с «Химками» была матчем на вылет. Кто проиграет, тот явно вылетит в ФНЛ. Получается, «Торпедо» теперь вылетит?
– Будем карабкаться, кусаться. У нас был шанс приблизиться, но мы не воспользовались. Осталось 6 игр, думаю, с нами будут считаться.
– Думаете, «Торпедо» останется в РПЛ?
– Верю в это. Пока не закончится последний матч, – передает слова тренера «Торпедо» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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Кутепов отдельный персонаж, удивительно что он делает в высшей лиге. Совсем плох во всех аспектах игры.
Торпедо идет в фнл и петь песни про каждый матч финал уже не актуально, пора готовится к другому турниру с другими игроками, надеюсь игроков типа Самсонова,Кутепова ..в след.сезоне уже не будет в клубе.