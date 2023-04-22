«Торпедо» проиграло «Химкам» за 7 минут. Вылет? Будем карабкаться, кусаться». Савичев после 2:4

Николай Савичев назвал причины поражения «Торпедо» от «Химок» (2:4) в 24-м туре Мир РПЛ.

– Два разных тайма. Первый тайм – сражение двух команд, бьющихся за выживание. Сумели вернуться в игру и сравнять счет.

На второй тайм вышли с желанием, но за 7 минут проиграли игру. Дали психологическое преимущество, « » им воспользовались. Дали сопернику шанс вернуться в игру, он им воспользовался.

– Замена Кухарчука планировалась?

– Это решение главного тренера [ ]. Я не в курсе. Он провел хороший матч.

– вышел в основе. Что думаете о его игре?

– Такая доля у защитников. Мы допустили много ошибок. Не только Кутепов, многие.

– Игра с «Химками» была матчем на вылет. Кто проиграет, тот явно вылетит в ФНЛ. Получается, «Торпедо» теперь вылетит?

– Будем карабкаться, кусаться. У нас был шанс приблизиться, но мы не воспользовались. Осталось 6 игр, думаю, с нами будут считаться.

– Думаете, «Торпедо» останется в РПЛ?

– Верю в это. Пока не закончится последний матч, – передает слова тренера « » корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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