Три пенальти назначили в РПЛ в 2 матчах за день и 8 раз за сезон. Столько же было во всех лигах топ-5

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Торпедо Факел Оренбург Егор Бабурин Андре Резиуан Мирзов Виталий Лысцов Кирилл Левников Антон Митрюшкин Йорди Рейна видеоповторы Александр Руденко 1999 Бутта Магомедов Марио Чурич Рафаэль Шафеев Футбол

Судья назначил три пенальти в матчах «Химки» – «Торпедо» и «Факел» – «Оренбург».

Главный судья матча 24-го тура Мир РПЛ Кирилл Левников трижды указал на точку. Сперва – на 33-й минуте в ворота «Торпедо» за попадание мяча в руку Марио Чуричу, ВАР подтвердил решение. Вратарь Егор Бабурин отбил первый удар Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку.

Второй пенальти был назначен на 44-й в ворота «Химок» за фол Виталия Лысцова на Йорди Рейне. Андре переиграл голкипера Антона Митрюшкина и сравнял счет. Третий пенальти был назначен в ворота «Торпедо» на 59-й минуте – Илья Кутепов сбил Александра Руденко. Резиуан Мирзов забил с точки.

В игре «Факела» и «Оренбурга» Рафаэль Шафеев также назначил три пенальти.

Это седьмой и восьмой подобные случаи в этом сезоне Премьер-лиги.

В топ-5 лиг Европы в этом сезоне суммарно было лишь восемь матчей с 3+ пенальти: по 3 в Ла Лиге и Лиге 1, по одному в Бундеслиге и Серии А, в АПЛ – ни одного.

В топ-10 лиг в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти, ни в одной из лиг не было больше трех таких матчей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (4:2, второй тайм). 

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Вообще матчи аутсайдеров получаются гораздо интереснее, чем матчи лидеров. С чемпионом давно все понятно, разницы между 2 и 10 местом без еврокубков по сути нет. А вот борьба за прописку в РПЛ - это крутая заруба
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freetransfer
уровень судейства падает в пропасть со скоростью света
+7
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+3
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Filipp Gorski
Веселый матч
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alexsem69
Рвем рекорды😆
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Alexander Baskakov
Опять Коля и ВГ виноваты 😂😂😂
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Alexander Baskakov
У Факела чистый и красивейший гол отняли ,стыд и позор за такое судейство!!! Была бы такая ситуация с голом московских команд , ЗАСЧИТАЛИ бы
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Alexander Kun
Ответ freetransfer
уровень судейства падает в пропасть со скоростью света
Каждый тур пробивают дно, но сегодня такую дичь творят🤔
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Роман Иванов
Ответ freetransfer
уровень судейства падает в пропасть со скоростью света
Или уровень футболистов
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