Три пенальти назначили в РПЛ в 2 матчах за день и 8 раз за сезон. Столько же было во всех лигах топ-5

Судья назначил три пенальти в матчах «Химки» – «Торпедо» и «Факел» – «Оренбург».

Главный судья матча 24-го тура Мир РПЛ Кирилл Левников трижды указал на точку. Сперва – на 33-й минуте в ворота «Торпедо» за попадание мяча в руку , ВАР подтвердил решение. Вратарь Егор отбил первый удар , но тот добил мяч в сетку.

Второй пенальти был назначен на 44-й в ворота «Химок» за фол на . Андре переиграл голкипера и сравнял счет. Третий пенальти был назначен в ворота « » на 59-й минуте – Илья Кутепов сбил . забил с точки.

В игре «Факела» и «Оренбурга» Рафаэль Шафеев также назначил три пенальти.

Это седьмой и восьмой подобные случаи в этом сезоне Премьер-лиги.

В топ-5 лиг Европы в этом сезоне суммарно было лишь восемь матчей с 3+ пенальти: по 3 в Ла Лиге и Лиге 1, по одному в Бундеслиге и Серии А, в АПЛ – ни одного.

В топ-10 лиг в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти, ни в одной из лиг не было больше трех таких матчей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча (4:2, второй тайм).

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