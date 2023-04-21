Скоулз о 0:3 в Севилье: «Позорный четвертьфинал. «МЮ» переиграли, ему не хватало агрессии»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Футбол

Пол Скоулз раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Севильи» (0:3) в Лиге Европы.

«Тяжелый вечер. «МЮ» не справился с агрессией «Севильи».

Приехав на такой стадион, ты ожидаешь, что пример будут подавать самые опытные футболисты. Но все покатилось под гору с первой минуты, когда Де Хеа выбил мяч.

К итоговому поражению привели два автогола [в первом матче]. Это просто позорный четвертьфинал. «Манчестер» пересилили, его переиграли. Он плохо работал с мячом, ему не хватало агрессии», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в эфире BT Sport.

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

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20 комментариев

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Wekil Halylow
Ответ dimamak10
Мю не хватило Рашфорда с первых минут Бруно и пары основных ЦЗ
у Севили состав не силний
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GuruFutbola
Дайте 7хагу поработать)
+8
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Эль Иберико
Манки довольно уверенно прошли Бетис и на тоненького не без фарта - барсу. И возомнили себя бог весть кем )

А по факту команда с подвала Примеры выкидывает одного из лидеров Апл, что еще раз доказывает что команды в Испании за пределами топ-4 тупо сильнее своих визави из английского чемпа. 🤷‍♀️
+4
-3
+1
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yurchik07
Ответ dimamak10
Мю не хватило Рашфорда с первых минут Бруно и пары основных ЦЗ
Мю не хватило топ тренера,это в первую очередь.
+4
-3
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Ман Сити
Это тот сколс который нахваливал 7хага? Чет быстро перебувается костолом.
+6
-6
0
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yurchik07
Ответ Бестрофейник 19/20
Роналду надо было убрать
Может это и к лучшему,что Роналду нет.В его биографии таких позорных матчей лучше не иметь.
+1
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Бестрофейник 19/20
Ответ Диер Ташшкент
С Роналду в прошлом сезоне: Вылет из кубка Англии на стадии 1/16 Вылет из кубка Лиги на стадии 1/16 Вылет из ЛЧ на стадии 1/8 6 место в АПЛ Без Роналду: Победа в кубка Лиги Полуфинал кубка Англии Четвертьфинал ЛЕ 3 место в АПЛ Запишите это уже себе там куда-то в тетрадь и перестаньте уже писать ерунду про Роналду
В этом сезоне Ливерпуль очень плох (но и то натягивает МЮ), Челси также на дне, Тоттенхэм и Вестхэм сдали. Только благодаря этому МЮ на 3 месте. Но не суть. Дело не в том, что с Роналду было бы иначе, а в том, что проблемой МЮ не был только Роналду. И без него хватало проблем и они ещё не решены. Но такие как ты сваливают всё на Роналду
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muse muse
Ответ yurchik07
Ну выгнал ты тогда Роналду и чего это тебе дало????Чемп мимо,ЛЕ мимо,да думаю и КА мимо.Кому ты показал свою крутость?А,Тен Хаг????Ведь Рон тебя раскусил.Он понял ещё летом,что ты гнилой фрукт.И за это ты его выгнал.Многого добился???Вот я желаю,чтобы т тебя так же пинком под задницу выпнули из Мю.Такое количество антирекордов,сколько этот плешивок установил,даже все прежние тренеры,вместе взятые,не сделали.Это надо умудриться.Это надо было постараться так укуйкать клуб.И то ли ещё будет.
весеннее обострение оно такое 😁🤡
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Владимир Фокин
Ответ muse muse
весеннее обострение оно такое 😁🤡
Да это походу еще одна сестре Роналду)
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Владимир Фокин
Ответ Эль Иберико
Манки довольно уверенно прошли Бетис и на тоненького не без фарта - барсу. И возомнили себя бог весть кем ) А по факту команда с подвала Примеры выкидывает одного из лидеров Апл, что еще раз доказывает что команды в Испании за пределами топ-4 тупо сильнее своих визави из английского чемпа. 🤷‍♀️
3 команда апл выкидывает из ЛЕ лидера Ла Лиги. Что еще раз доказывает, что АПЛ тупо сильнее) такая у тебя логика
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SegaYasch
Ответ Эль Иберико
Манки довольно уверенно прошли Бетис и на тоненького не без фарта - барсу. И возомнили себя бог весть кем ) А по факту команда с подвала Примеры выкидывает одного из лидеров Апл, что еще раз доказывает что команды в Испании за пределами топ-4 тупо сильнее своих визави из английского чемпа. 🤷‍♀️
4-я команда Португалии выкидывает лидера АПЛ из ЛЕ и это доказывает что лига Португалии круче АПЛ. А 3-я команда АПЛ выкидывает из ЛЕ лидера Ла Лиги и это доказывает, что лига Португалии круче АПЛ, а АПЛ круче Ла Лиги. У тебя так это работает?))))
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