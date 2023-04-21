Скоулз о 0:3 в Севилье: «Позорный четвертьфинал. «МЮ» переиграли, ему не хватало агрессии»
Пол Скоулз раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Севильи» (0:3) в Лиге Европы.
«Тяжелый вечер. «МЮ» не справился с агрессией «Севильи».
Приехав на такой стадион, ты ожидаешь, что пример будут подавать самые опытные футболисты. Но все покатилось под гору с первой минуты, когда Де Хеа выбил мяч.
К итоговому поражению привели два автогола [в первом матче]. Это просто позорный четвертьфинал. «Манчестер» пересилили, его переиграли. Он плохо работал с мячом, ему не хватало агрессии», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в эфире BT Sport.
Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков
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А по факту команда с подвала Примеры выкидывает одного из лидеров Апл, что еще раз доказывает что команды в Испании за пределами топ-4 тупо сильнее своих визави из английского чемпа. 🤷♀️