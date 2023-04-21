Скоулз о 0:3 в Севилье: «Позорный четвертьфинал. «МЮ» переиграли, ему не хватало агрессии»

Пол Скоулз раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Севильи» (0:3) в Лиге Европы.

«Тяжелый вечер. «МЮ» не справился с агрессией «Севильи».

Приехав на такой стадион, ты ожидаешь, что пример будут подавать самые опытные футболисты. Но все покатилось под гору с первой минуты, когда Де Хеа выбил мяч.

К итоговому поражению привели два автогола [в первом матче]. Это просто позорный четвертьфинал. « » пересилили, его переиграли. Он плохо работал с мячом, ему не хватало агрессии», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в эфире BT Sport.

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

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