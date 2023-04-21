Сэвидж о поражении «МЮ» 0:3 от «Севильи»: «Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля». Некоторым игрокам будет трудно остаться в клубе»

Теги Манчестер Юнайтед Робби Сэвидж премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Футбол

Робби Сэвидж негативно оценил игру «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Ужасный вечер для «Манчестер Юнайтед». Ужасный вечер для Давида Де Хеа. Это ужасно.

Давайте подумаем о пяти пропущенных голах [за две игры]. Два автогола в первой игре. Команда подарила сопернику первый и третий голы в ответном матче. Никаких оправданий. Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля».

Некоторые из футболистов играют за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Есть ли у них путь назад? Думаю, что некоторым из этих игроков будет трудно остаться в клубе после такого.

Матч показал: если некоторые из футболистов не в форме, у команды возникают трудности» – сказал бывший хавбек сборной Уэльса и воспитанник «МЮ».

78 комментариев

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Алекс Мелкумян
Да типичная проблема этого сезона, которую с собой походу привел Тен Хаг - команда напрочь забывает как играть и боится шумных стадионов и игр на выезде в целом. Все топы обыграли МЮ играя у себя дома, кроме Челси (и то там Каземиро спас), многие просто переехали. Я бы с удовольствием помоями закидал игроков, но это системная проблема точно, не ясно только дело в мотивации или в чем то еще, но определенно это от тренера идет. Каземиро, Варан, Мартинес, Эриксен, Фернандеш и т.д. просто не могут бояться играть под давлением, не верю в это. Сульшер же кого только на выезде не обыгрывал, кроме Ливерпуля по моему - а состав у него был куда хуже, и Магвайер трижды вспоминаемый в этих победах участвовал и ничего ему тогда не мешало.
+36
-6
+30
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GuruFutbola
Да, красиво вчера история закончилась начавшаяся от пародии гарначо на празднование травмированного Педри и закончившаяся таким же празднованием Эн-Несири перед скулящим у телевизора гарначо) Карма 😌
+50
-34
+16
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Экспертное мнение
Ответ Алан Кайтуков
Сравните Барселону и Севилью.. Разница только в том, что с ними играли две абсолютно разные команды. И по составу и по характеру.. Будь основа МЮ Севильи бы ничего не светило абсолютно.. Это не оправдание, согласен. МЮ должен уничтожать такую команду даже третьим составом. Но это плей-офф.. И шанса исправиться не бывает.
Всё бы ничего, но МЮ Севилью никогда не обыгрывал, хоть давно, хоть сейчас. 4 победы у Севы, и 0 у МЮ. Уничтожать он собрался, ОМГ...
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+15
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Kekemeke
Ответ GuruFutbola
Да, красиво вчера история закончилась начавшаяся от пародии гарначо на празднование травмированного Педри и закончившаяся таким же празднованием Эн-Несири перед скулящим у телевизора гарначо) Карма 😌
При чем тут гарначо вообще?
Он ни в первой, ни в ответной не играл.
Несири я думаю не балбес, чтобы издеваться над игроком, которого даже на поле не было.
+8
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+7
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Benner
Ответ Алан Кайтуков
Сравните Барселону и Севилью.. Разница только в том, что с ними играли две абсолютно разные команды. И по составу и по характеру.. Будь основа МЮ Севильи бы ничего не светило абсолютно.. Это не оправдание, согласен. МЮ должен уничтожать такую команду даже третьим составом. Но это плей-офф.. И шанса исправиться не бывает.
Кого этот середняк уничтожать собрался?
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+7
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mallowan
Ответ Vezdexodof
севильский негр праздновал так, потому что ему никто банан на дал. Где документальные подтверждения насчёт Гарначо?
Пошел оскорблять игроков другой команды, какой ты жалкий.
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Vezdexodof
Пользователь malowan и felx это два крутых мужика, которые напишут коммент и сразу же блокируют, что бы им не ответили.😂
Два маленьких трусишки👎
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Dm Kznts
Ответ Диер Ташшкент
Вот что объединяет эти две поражении - от Севильи и от Ливерпуля, это то, что в обоих играх были большие проблемы у игроков МЮ по самоотдачи. Ну ничего не могут поделать, когда не получилось сыграть в свою игру, ни агрессии, ни желание биться. Возможно это связано с плотным календарём и усталостью (не хотелось бы мне думать что это системный характер, иначе тренеру надо решать эти проблемы)
такие вещи сразу должен замечать тренер и сходу это решать.
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Ksandvankneshas
Ответ Алекс Мелкумян
Да типичная проблема этого сезона, которую с собой походу привел Тен Хаг - команда напрочь забывает как играть и боится шумных стадионов и игр на выезде в целом. Все топы обыграли МЮ играя у себя дома, кроме Челси (и то там Каземиро спас), многие просто переехали. Я бы с удовольствием помоями закидал игроков, но это системная проблема точно, не ясно только дело в мотивации или в чем то еще, но определенно это от тренера идет. Каземиро, Варан, Мартинес, Эриксен, Фернандеш и т.д. просто не могут бояться играть под давлением, не верю в это. Сульшер же кого только на выезде не обыгрывал, кроме Ливерпуля по моему - а состав у него был куда хуже, и Магвайер трижды вспоминаемый в этих победах участвовал и ничего ему тогда не мешало.
Да, тоже заметил давно.
Решение простое: Тен хАг тренирует дома, а Сульшер на выезде – это же имба!)
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kaviknat
Ответ Vezdexodof
севильский негр праздновал так, потому что ему никто банан на дал. Где документальные подтверждения насчёт Гарначо?
А зачем? У некоторых влажные мечты. И им хватает
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Elyor Radjabov
Ответ GuruFutbola
Да, красиво вчера история закончилась начавшаяся от пародии гарначо на празднование травмированного Педри и закончившаяся таким же празднованием Эн-Несири перед скулящим у телевизора гарначо) Карма 😌
Карма это Маркао в начале матча
+6
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Someone from Internet
Ответ GuruFutbola
Да, красиво вчера история закончилась начавшаяся от пародии гарначо на празднование травмированного Педри и закончившаяся таким же празднованием Эн-Несири перед скулящим у телевизора гарначо) Карма 😌
Карма, это когда Барселону выкидывают из еврокубков за весь судейский произвол в прошлом)
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mj23.net
Ответ Александр Калашников
Требуется ещё раз чистка состава. И скамейку увеличить качественними игроками. Впервые после САФа тренеру пока нет претензий в игровом плане. Он умеет выстроить игру, причем красивую. Нам просто терпеть и следить что из этого выйдет. Нужны больше икроков подходящих ему. Ещё до ответного матча было понятно,что проиграют с такими игроками которые вчера играли. Как только состав на матч объявили без Рашфорда и Шоу тут же сказал что будет разгром. Просто ждал чуда отскока, увы...
А кто если не тренер вчера завалил игру?) Как и первую. Матч с Брентфордом в начале сезона для чего был сыгран? Чтобы не повторить тех же косяков. Нельзя было отказаться от розыгрышей с вратарем на одну игру с таким Магуайром? После Брентфорда ТХ от них отказался. Зачем по такой игре нужен был Эриксен, которого тупо весь матч обходили все кому ни лень? Пара Фред Каземиро шикарно отыграла оба матча с Барсой. Испанцы играют хаотично, много борются - стихия Фреда. Бруну нет, и что, замени его Забитцером. Всю игру играли в 10м из-за датчанина. Не надо говорить, что к ТХ нет претензий. Он за сезон не понял, что работает, что нет. Круто, если МЮ избавится от днарей и накупят за 100500 мульонов еще игроков, но тренер должен хоть немного головой то думать и играть тем, что есть.
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Vezdexodof
Ответ kaviknat
А зачем? У некоторых влажные мечты. И им хватает
Думаю у них не только мечты влажные, но и другие места...😄
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CyberUnited
Ответ Отец Абду
За последние 6-7 лет МЮ выиграл 1 трофей в этом сезоне и после этого фаны МЮ летали в облаках (ожидая квадрупла), но Эн Несири спустил их с небес ( тот самый игрок, который отправил Португалию домой на ЧМ 22):)
Ожидая квадрупла? 🤣🤣 У мю задача на сезон была попадание в топ-4, не выдумывай))
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SegaYasch
Ответ Алекс Мелкумян
Да типичная проблема этого сезона, которую с собой походу привел Тен Хаг - команда напрочь забывает как играть и боится шумных стадионов и игр на выезде в целом. Все топы обыграли МЮ играя у себя дома, кроме Челси (и то там Каземиро спас), многие просто переехали. Я бы с удовольствием помоями закидал игроков, но это системная проблема точно, не ясно только дело в мотивации или в чем то еще, но определенно это от тренера идет. Каземиро, Варан, Мартинес, Эриксен, Фернандеш и т.д. просто не могут бояться играть под давлением, не верю в это. Сульшер же кого только на выезде не обыгрывал, кроме Ливерпуля по моему - а состав у него был куда хуже, и Магвайер трижды вспоминаемый в этих победах участвовал и ничего ему тогда не мешало.
Это что за Галилео такое?
Команда на выезде боится шума и поэтому проигрывает, а дома не боится и выигрывает. А на выезде могут выиграть только когда не шумят, ага
И ведь плюсуют же тебя
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Алан Кайтуков
Ответ Benner
Кого этот середняк уничтожать собрался?
За середняка кто говорит? Болельщик Челси?))))
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Милан 737..
Ответ Алан Кайтуков
Сравните Барселону и Севилью.. Разница только в том, что с ними играли две абсолютно разные команды. И по составу и по характеру.. Будь основа МЮ Севильи бы ничего не светило абсолютно.. Это не оправдание, согласен. МЮ должен уничтожать такую команду даже третьим составом. Но это плей-офф.. И шанса исправиться не бывает.
Хахахахаха, уничтожать 3 составом?, вас и первым составом просто вынесли 3-0☝️, не было только Рэшфорда и Варана ☝️🤭 ...
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Экспертное мнение
Ответ Алан Кайтуков
Ну болей тогда за Севилью.. В чем проблема? Ты же восхищаешься этой командой.. Что ты здесь делаешь?
Севилья не говорит как балабол, что должна уничтожать МЮ. Она просто берет и уничтожает МЮ, каждый раз, во все времена. Вот и вся разница, поубавь гонора что ли))
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Алан Кайтуков
Ответ Александр Калашников
третим составом загнул конечно, но в остальном прав, основа МЮ не оставила бы шансов Севильи.
Да как так.. Здесь же сколько экспертов уверены что середняк МЮ проиграл топ клубу Севилья. Даже если бабка нагадает так не фартит, как Севилье..
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Милан 737..
Ответ Милан 737..
Хахахахаха, уничтожать 3 составом?, вас и первым составом просто вынесли 3-0☝️, не было только Рэшфорда и Варана ☝️🤭 ...
А, так и Рэшфорд тоже был, получается не было только одного Варана, а так полностью основной состав МЮ Севилья вынесла 3-0 ☝️...
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Benner
Ответ Mekanych Red Devil
Сейчас бы чуваку с логотипом челси писать про середняков 😂 После 600 млн трат на ТО за 7 туров до конца быть ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым местам это сильно. А фон то какой на аватарке))
Я не фан синебуса лол🤣
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василий иванов
Normal
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Эль Иберико
Ответ Алан Кайтуков
Сравните Барселону и Севилью.. Разница только в том, что с ними играли две абсолютно разные команды. И по составу и по характеру.. Будь основа МЮ Севильи бы ничего не светило абсолютно.. Это не оправдание, согласен. МЮ должен уничтожать такую команду даже третьим составом. Но это плей-офф.. И шанса исправиться не бывает.
Маню итак почти основой играл, что за жалкие оправдания?)
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Someone from Internet
Это похоже на 0-7 от Ливерпуля, только на 4 гола меньше.
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