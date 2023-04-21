Сэвидж о поражении «МЮ» 0:3 от «Севильи»: «Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля». Некоторым игрокам будет трудно остаться в клубе»
Робби Сэвидж негативно оценил игру «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Ужасный вечер для «Манчестер Юнайтед». Ужасный вечер для Давида Де Хеа. Это ужасно.
Давайте подумаем о пяти пропущенных голах [за две игры]. Два автогола в первой игре. Команда подарила сопернику первый и третий голы в ответном матче. Никаких оправданий. Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля».
Некоторые из футболистов играют за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Есть ли у них путь назад? Думаю, что некоторым из этих игроков будет трудно остаться в клубе после такого.
Матч показал: если некоторые из футболистов не в форме, у команды возникают трудности» – сказал бывший хавбек сборной Уэльса и воспитанник «МЮ».
Он ни в первой, ни в ответной не играл.
Несири я думаю не балбес, чтобы издеваться над игроком, которого даже на поле не было.
Два маленьких трусишки👎
Решение простое: Тен хАг тренирует дома, а Сульшер на выезде – это же имба!)
Команда на выезде боится шума и поэтому проигрывает, а дома не боится и выигрывает. А на выезде могут выиграть только когда не шумят, ага
И ведь плюсуют же тебя