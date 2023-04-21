Сэвидж о поражении «МЮ» 0:3 от «Севильи»: «Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля». Некоторым игрокам будет трудно остаться в клубе»

Робби Сэвидж негативно оценил игру «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала .

«Ужасный вечер для «Манчестер Юнайтед». Ужасный вечер для . Это ужасно.

Давайте подумаем о пяти пропущенных голах [за две игры]. Два автогола в первой игре. Команда подарила сопернику первый и третий голы в ответном матче. Никаких оправданий. Это похоже на 0:7 от «Ливерпуля».

Некоторые из футболистов играют за свою карьеру в « ». Есть ли у них путь назад? Думаю, что некоторым из этих игроков будет трудно остаться в клубе после такого.

Матч показал: если некоторые из футболистов не в форме, у команды возникают трудности» – сказал бывший хавбек сборной Уэльса и воспитанник «МЮ».