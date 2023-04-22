Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Саутгемптон Политика Футбол

Болельщики «Арсенала» выступили в поддержку арестованного в России Эвана Гершковича.

Во время матча 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3) фанаты «канониров» вывесили баннер с надписью Free Evan («Свободу Эвану») в поддержку журналиста The Wall Street Journal.

Как отметил автор The Independent Мигель Дилэйни, Гершкович болеет за «Арсенал».

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Гершковичу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Фото: твиттер Мигеля Дилэйни

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51 комментарий

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Aldair
Рисковые парни в Туле конечно
+79
-3
+76
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Вячеслав Клименко
ну теперь точно отпустят))
+44
-6
+38
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Дмитрий9779
Ассанж-:"С детства за Арсенал"
+31
-1
+30
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barsiksimba
Как там Асанж поживает?
+32
-6
+26
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MU<3
Свободу Анджеле Дэвис
+21
-1
+20
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Evgeny Trifonov
Ответ Акира_1
Кому они его вывесили, если трансляции АПЛ официально не доступны в России?
специально для sports.ru который моментально притащил это сюда. 90% местных юзеров только сейчас пошли гуглить кто это.
+21
-2
+19
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Вячеслав Клименко
ну теперь точно отпустят))
через 20 лет.)
+18
-3
+15
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dudufufu
Свободу Михаилу Гершковичу
+20
-6
+14
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Мыкола
Ответ barsiksimba
Как там Асанж поживает?
Это другое😃
+15
-3
+12
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Акира_1
Кому они его вывесили, если трансляции АПЛ официально не доступны в России?
+9
-1
+8
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Hong Kil
ЛГБДТ фонаты на то и нужны, что бы выполнять задания поступающие из МИ-6.
+12
-5
+7
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Иван Дамг
А в Екатеринбург он приехал видать за Урал поболеть
+8
-2
+6
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Gepard_GRIN
Армейцам на следующем матче можно ответить Чемберлену, вывесить баннер "Свободу Джулиану Ассанжу". Хотя у нас такой ерундой заниматься на футболе, всего скорее, не будут.
+10
-5
+5
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Крыс Пол
Не для того брали, чтобы освобождать. На каждого Гершковича должен быть свой Бут.
+9
-4
+5
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qiqe
Ответ dudufufu
Свободу Михаилу Гершковичу
лет через 18
+4
-1
+3
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ПростоДругЖеныИкарди
Когда РФ вводит против кого-то санкции, начинаются потоки сарказма "Да кому вы нужны гы-гы", " Ну всё, не съездить теперь европейцам в (вставить название какого-нибудь провинциального города)"

Потом оказывается что всякие Гершковичи шаро***бятся по Российской провинции с непонятными целями
+3
0
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Liss174
Свободу Анджеле Дэвис! ☝️😅
+4
-2
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Stt
Ответ Артем Воробьев
не какой свободы шпиону, такие люди либо человек должны пожизненно сидеть в тюрьме что бы другие знали как нечестно зарабатывать деньги!!! позор ей богу гершковичю и всем шпионам!!! нечестно жить противно и мерзко! всех денег мира не заработаешь за жизнь.
надо тебя тоже закрыть. Повод быстро придумаю. Хотя зачем ты нужен, даже на палку колбасы не обменять.
+1
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And-Rover
Ничего страшного, за Арсенал Тула будет теперь болеть.
+2
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Amalfitano
Главное, что футбол вне политике и что на маичах запрещенны политические лозунги. А так ...
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barsiksimba
Ответ Мыкола
Это другое😃
Странно, конечно. Мне казалось Белмарш к стадиону Эмирейтс ближе, чем Лефортово.
+1
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ tolobas
Отменяют на какого-нибудь нашего шпиона. А лучше на Зеленского)
у нас разведчики, это у них шпионы.))
+1
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Мыкола
Ответ Иван Дамг
А в Екатеринбург он приехал видать за Урал поболеть
Чтобы помолиться в алкаш-центре. Святое место для отечественных кастрюлеголовых ☺️
+7
-6
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Cevin Cigan
Ответ MU<3
Свободу Анджеле Дэвис
Ага и Нельсону Манделе?
0
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BigPapa
Свободу Джулии Робертс!
0
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