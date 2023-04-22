Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
Болельщики «Арсенала» выступили в поддержку арестованного в России Эвана Гершковича.
Во время матча 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3) фанаты «канониров» вывесили баннер с надписью Free Evan («Свободу Эвану») в поддержку журналиста The Wall Street Journal.
Как отметил автор The Independent Мигель Дилэйни, Гершкович болеет за «Арсенал».
Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Гершковичу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
Фото: твиттер Мигеля Дилэйни
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Потом оказывается что всякие Гершковичи шаро***бятся по Российской провинции с непонятными целями