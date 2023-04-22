Гальтье о 2:1 с «Анжером»: «ПСЖ» не имеет права играть лишь тайм. Во 2-м мы размякли и просто катали мяч»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Анжер Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Сада Тиуб Футбол

Кристоф Гальтье раскритиковал «ПСЖ» за игру во втором тайме матча с «Анжером» (2:1).

Форвард парижан Килиан Мбаппе оформил дубль в первой половине игры 32-го тура Лиги 1. На 87-й минуте хавбек Сада Тиуб отыграл один мяч.

«Конечно, это важная победа. Мы были серьезно настроены и действовали эффективно в первом тайме. Во втором тайме, как и с «Лансом», мы совершенно размякли, просто катали мяч.

Есть определенное раздражение. Понятно, мы победили, мы лидируем в чемпионате, но «ПСЖ» не имеет права играть только один тайм. В чем вообще причина? В усталости ли дело? Мы говорили об этом. Да, мы вели 2:0, но нужно что-то менять.

Я игнорирую все, что происходит вокруг. Важно завоевать 11-й титул», – сказал главный тренер парижан.

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3 комментария

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кто-то
Гальтье такое каждый матч говорит. Если хочешь сохранить место в клубе, нужно заставлять игроков работать. Как команда, которая собирается выиграть ЛЧ, побеждает худшую команду Лиги 1 с минимальным счётом да ещё и с пропущенным мячом, даже когда в чемпионате всё решено. Всё равно такие команды нужно выигрывать с гораздо большим разрывом
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Роман
Ты хочешь мультимиллионеров заставить играть весь матч.
Гальтье, всё что ты можешь - это высказывать пожелания.
А вот решения принимаются другими.
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-2
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Shaldon
Игры ПСЖ в Лиге1 - это самое унылое что мне доводилось видеть) ФНЛ будет позрелищнее
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