Гальтье о 2:1 с «Анжером»: «ПСЖ» не имеет права играть лишь тайм. Во 2-м мы размякли и просто катали мяч»

Кристоф Гальтье раскритиковал «ПСЖ» за игру во втором тайме матча с «Анжером» (2:1).

Форвард парижан оформил дубль в первой половине игры 32-го тура Лиги 1. На 87-й минуте хавбек отыграл один мяч.

«Конечно, это важная победа. Мы были серьезно настроены и действовали эффективно в первом тайме. Во втором тайме, как и с «Лансом», мы совершенно размякли, просто катали мяч.

Есть определенное раздражение. Понятно, мы победили, мы лидируем в чемпионате, но « » не имеет права играть только один тайм. В чем вообще причина? В усталости ли дело? Мы говорили об этом. Да, мы вели 2:0, но нужно что-то менять.

Я игнорирую все, что происходит вокруг. Важно завоевать 11-й титул», – сказал главный тренер парижан.

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