Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Анжера», «Монако» Головина сыграет с «Лансом» в субботу
«ПСЖ» в пятницу сыграет в гостях с «Анжером» в 32-м туре Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Лансом».
Завершится тур в воскресенье матчем «Лион» – «Марсель».
32-й тур
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 22 апреля, 18.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 23 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.05, «Моссон»
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.45, «Групама Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У нашего ПСЖ в состав вернулся Марко Верратти. Вместе с тем, в Анже не сыграют Нуну Мендеш, Тимоте Пембеле, а также Неймар, Норди Мюкиеле, Ренату Саншеш и Пренель Кимпембе.
На предматчевой пресс-конференции Кристоф Гальтье сообщил, что сейчас совместно с Луишем Кампушем они работают над структурой команды на следующий сезон.
Действительно, летом ожидается укрепление всех линий от защиты до атаки. Сейчас на прицеле у ПСЖ находятся защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо, ожидается покупка опорника и одного игрока в центр поля: изучается вариант с Джудом Беллингемом. В атаку рассматривается несколько вариантов - Харри Кейн, Виктор Осимхен, Маркус Тюрам, Рандаль Коло-Муани или Ромелу Лукаку.
Le seul but - c’est gagner ce match pour remporter le 11 titre de champion de France.
Allez Les Rouge et Bleu !