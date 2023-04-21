Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Анжера», «Монако» Головина сыграет с «Лансом» в субботу

«ПСЖ» в пятницу сыграет в гостях с «Анжером» в 32-м туре Лиги 1.

В субботу « » Александра Головина встретится на выезде с « ».

Завершится тур в воскресенье матчем «Лион» – «Марсель».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1