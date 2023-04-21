Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Анжера», «Монако» Головина сыграет с «Лансом» в субботу

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«ПСЖ» в пятницу сыграет в гостях с «Анжером» в 32-м туре Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина встретится на выезде с «Лансом».

Завершится тур в воскресенье матчем «Лион» – «Марсель».

Чемпионат Франции

32-й тур

Анжер – ПСЖ
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Лилль
Дата проведения
22 апреля, 18.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Монако
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реймс – Страсбур
Дата проведения
23 апреля, 14.00, «Огюст Делон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Брест
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Тулуза
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Труа
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Клермон
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Ренн
Дата проведения
23 апреля, 18.05, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Марсель
Дата проведения
23 апреля, 21.45, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

6 комментариев

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Fan de PSG depuis 2002
ПСЖ едет в гости к 20-й команде Лиги 1 (на данный момент). Матч не обещает быть лёгкой прогулкой. Я более чем уверен в том, что Анже приложит максимальные усилия, чтобы добиться положительного результата, поскольку поражение в этом матче будет означать понижение в классе для этой команды. Хотя у Анже не все хорошо. Нет главного тренера (сейчас командой руководит и.о. Александр Дюже). Плюс к матчу с ПСЖ команда подходит не в оптимальном составе. По различным причинам сыграть не смогут аж 9 футболистов.
У нашего ПСЖ в состав вернулся Марко Верратти. Вместе с тем, в Анже не сыграют Нуну Мендеш, Тимоте Пембеле, а также Неймар, Норди Мюкиеле, Ренату Саншеш и Пренель Кимпембе.
На предматчевой пресс-конференции Кристоф Гальтье сообщил, что сейчас совместно с Луишем Кампушем они работают над структурой команды на следующий сезон.
Действительно, летом ожидается укрепление всех линий от защиты до атаки. Сейчас на прицеле у ПСЖ находятся защитник Ниццы Жан-Клер Тодибо, ожидается покупка опорника и одного игрока в центр поля: изучается вариант с Джудом Беллингемом. В атаку рассматривается несколько вариантов - Харри Кейн, Виктор Осимхен, Маркус Тюрам, Рандаль Коло-Муани или Ромелу Лукаку.

Le seul but - c’est gagner ce match pour remporter le 11 titre de champion de France.

Allez Les Rouge et Bleu !
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predMBAPPE
Пусть наблюдают последние игры короля футбола в фермер лиге прицеловывая попочку черепашке)))
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ljolik888
Канарейки нужна победа . Соперник позволяет хоть чуть чуть оторваться от зоны вылета . Пора просыпаться !
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Бухгалтер2021
о а че псж в пятницу играет с кем то в еврокубках на следующей неделе играет?
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