«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат». Босс «Броуков» Райзен – об «Арсенале»
Райзен верит в чемпионство «Арсенала».
«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» в телеграм-канале.
«Арсенал» сыграл с «Саутгемптоном» вничью (3:3) и по потерянным очкам в турнирной таблице пропустил вперед «Манчестер Сити» в АПЛ.
Райзен с детства болеет за «Арсенал», а его любимый футболист – Тьерри Анри.
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