«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат». Босс «Броуков» Райзен – об «Арсенале»

Райзен верит в чемпионство «Арсенала».

«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат», – написал президент медиафутбольного клуба « » в телеграм-канале.

«Арсенал» сыграл с « » вничью (3:3) и по потерянным очкам в турнирной таблице пропустил вперед « » в АПЛ.

Райзен с детства болеет за « », а его любимый футболист – .