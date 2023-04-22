«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат». Босс «Броуков» Райзен – об «Арсенале»

Теги Тьерри Анри Манчестер Сити Арсенал Саутгемптон Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Райзен верит в чемпионство «Арсенала».

«Ничего страшного, сейчас «Сити» переедем и заберем чемпионат», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» в телеграм-канале.

«Арсенал» сыграл с «Саутгемптоном» вничью (3:3) и по потерянным очкам в турнирной таблице пропустил вперед «Манчестер Сити» в АПЛ.

Райзен с детства болеет за «Арсенал», а его любимый футболист – Тьерри Анри.

21 комментарий

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Cartoon Head
с таким же успехом можно было сюда цитаты бомжей с рижского вокзала кидать
+75
-2
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Переезжалка ещё не выросла,клоун🤡🙂
+18
-2
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Зизуха
Только не уточнил какой Сити
+11
0
+11
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Cartoon Head
с таким же успехом можно было сюда цитаты бомжей с рижского вокзала кидать
Так этих ребят с рижского вокзала ещё никто не оскорблял🤭
+4
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+4
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Syndycate
Сити чемпик уже, даже если каким-то чудом Арсенал выиграет у Сити, потом сольет какому-нибудь Ноттингему)
+5
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Jovana Jovičić
Саутгемптон с 20 места уже переехали
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llolishe
Ставьте на автогол Зинченки
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gninnur esrever*
уж лучше бы они слились в январе
+1
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Шамиль Шхагошев
Ответ Зизуха
Только не уточнил какой Сити
он синий не понимает что несет))
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tankstar
Ответ Garre Garre
Давайте Арсы сделайте это!!! Все за вас! Сити до блевоты уже достали вместе с лысым
Кому как... )
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Евгений Чуев
Ответ tankstar
Все ожидают какого-то невероятного перформанса от Арсенала в этом матче, и мне не понятно, почему. Да, главная вывеска этого сезона, но ведь если посмотреть объективно, то силы не равны ...
после сегодняшнего никто уже ничего не ожидает
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tankstar
Ответ Syndycate
Сити чемпик уже, даже если каким-то чудом Арсенал выиграет у Сити, потом сольет какому-нибудь Ноттингему)
Все ожидают какого-то невероятного перформанса от Арсенала в этом матче, и мне не понятно, почему. Да, главная вывеска этого сезона, но ведь если посмотреть объективно, то силы не равны ...
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RiFF RAFF
БроукБойз ахахах этим все сказано 😁
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взгляд со стороны
Главное, самим под колёса не попасть...
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Игорь Полищук
хорошо наверное быть таким оптимистом )) вроде как с возрастом люди перестают верить в сказки )
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Барсик Юрана
Что скажет Интел
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Андрей Andrey
ничего страшно переедем Сити и сольем Брайтону 😂😂 Доминатор доминирования доминирующего футбола
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