IFFHS вручила Месси призы лучшему игроку года, лучшему плеймейкеру и лучшему бомбардиру на международном уровне

Международная федерация футбольной истории и статистики вручила Лионелю Месси три награды.

По итогам 2022 года форвард « » и сборной был признан организацией лучшим футболистом мира, лучшим плеймейкером мира и лучшим бомбардиром в международных матчах с участием клубов и национальных команд.

Призы были вручены 35-летнему игроку в Париже.

Изображение: iffhs.com

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол