IFFHS вручила Месси призы лучшему игроку года, лучшему плеймейкеру и лучшему бомбардиру на международном уровне
Международная федерация футбольной истории и статистики вручила Лионелю Месси три награды.
По итогам 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины был признан организацией лучшим футболистом мира, лучшим плеймейкером мира и лучшим бомбардиром в международных матчах с участием клубов и национальных команд.
Призы были вручены 35-летнему игроку в Париже.
Изображение: iffhs.com
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35 голов
30 ассистов
4 трофея
Кришти в 2022 календарном году:
16 голов
4 ассита
0 трофеев
Рюналду играет в 200 лиге мира и ещё не достиг 15 результативных действий, разве это не позор позоров???)))
А ещё рюналду за последние 4 года сделал меньше голевых передач, чем Месси в этом сезоне. Месси за сезон раздал столько голевых которые рюналду не способен сделал за 4 года.
Сколько у рюналду в прошлом сезоне результативных действий??)) всего 18??))
Я тебе за прошлый сезон Месси в лиге1 и сезон рюналду в Верблюд лиге. А ты мне про АПЛ и 6 место в апл))) я тебе добро сделал не посчитав этот сезон Месси.
Если сравнить 58 результативных действий в этом сезоне Месси и сравнить 13 результативных действий рюналду за СА в этом сезоне это просто смешно. Король и шут.
Месси выиграл ЧМ с дебютантами ЧМ и не с основными игроками Аргентины. Никто из вас низнал кто такой Макалистер, Энцо Фернандеш. Эти ребята были западными , а так же Альварес который сидел в запасе не только за Аргентину но и за Ман Сити.
Мотиель, Акунья, Молина, Тальяфико, Энцо, Макалистер, Паласио с каких пор это топ игроки???
Роналду схватил за ботекс
Роналду могут дисквалифицировать
Роналду не забил
Роналду задушил
А Месси тем временем получает награду за наградой, ЧМ, рекорды, соревнуются с лучшими во всём.
не завидую персофанам Роналду, как же нам повезло
Чемпион Мира Месси.
Лучший игрок Чемпионата Мира Месси.
Выиграл Суперкубок Франции и Лучший игрок матча Месси.
Холанд и Де Брюйне вместе 0 трофей.