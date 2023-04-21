IFFHS вручила Месси призы лучшему игроку года, лучшему плеймейкеру и лучшему бомбардиру на международном уровне

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу IFFHS Футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики вручила Лионелю Месси три награды.

По итогам 2022 года форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины был признан организацией лучшим футболистом мира, лучшим плеймейкером мира и лучшим бомбардиром в международных матчах с участием клубов и национальных команд.

Призы были вручены 35-летнему игроку в Париже.

Изображение: iffhs.com

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68 комментариев

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TAGAY
было бы странно если бы лучший бомбардир и лучший плеймейкер не стал бы лучшим игроком.. а так все очевидно! по стате с Лео мало кто может тягаться, по голам борется с крутым бомбардиром, по ассистам лучшими полузащитниками, а по дриблингу с крутыми вингерами..
+71
-13
+58
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VERBLYUD
Ответ Пацанчик реальный
Так если ты прошлый сезон смотришь,так ты и сравнивай по нему,я вот смотрю на прошлый сезон и что я вижу??!!Роналду 18 голов в АПЛ - сильнейшей лиге мира и отыграл он там не весь сезон,а пришел уже после его начала,а что Месси - 6 голов в лиге фермеров и это при этом,что один старше другого на 3 года!Хахаха,но служители гномика будут с пеной у рта рассказывать о наградах конторы,которая дачным давно себя дискредитировала в футбольном мире!Хахаха
Месси в 2022 календарном году:
35 голов
30 ассистов
4 трофея

Кришти в 2022 календарном году:
16 голов
4 ассита
0 трофеев
+40
-5
+35
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instasamka
Получается Барса бесплатно подпишет лучшего игрока мира! Кайф
+35
-8
+27
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Greatest Of All Time
Роман, Месси сделал 25 результативных действий в Лиге1 за сезон в прошлом сезоне. А Лига1 это 5 лига мира.

Рюналду играет в 200 лиге мира и ещё не достиг 15 результативных действий, разве это не позор позоров???)))

А ещё рюналду за последние 4 года сделал меньше голевых передач, чем Месси в этом сезоне. Месси за сезон раздал столько голевых которые рюналду не способен сделал за 4 года.
+29
-9
+20
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los merengues
Ответ trick00
А нагрду "лучший фрукт мира" кто выйграл?
Любишь йграть?
+23
-7
+16
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Станислав Л
Истинное величие! Мастерюга!
+19
-5
+14
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Greatest Of All Time
Ответ Пацанчик реальный
Так если ты прошлый сезон смотришь,так ты и сравнивай по нему,я вот смотрю на прошлый сезон и что я вижу??!!Роналду 18 голов в АПЛ - сильнейшей лиге мира и отыграл он там не весь сезон,а пришел уже после его начала,а что Месси - 6 голов в лиге фермеров и это при этом,что один старше другого на 3 года!Хахаха,но служители гномика будут с пеной у рта рассказывать о наградах конторы,которая дачным давно себя дискредитировала в футбольном мире!Хахаха
Повторяю, 25 результативных действий в Лиге1 в прошлом сезоне.
Сколько у рюналду в прошлом сезоне результативных действий??)) всего 18??))

Я тебе за прошлый сезон Месси в лиге1 и сезон рюналду в Верблюд лиге. А ты мне про АПЛ и 6 место в апл))) я тебе добро сделал не посчитав этот сезон Месси.

Если сравнить 58 результативных действий в этом сезоне Месси и сравнить 13 результативных действий рюналду за СА в этом сезоне это просто смешно. Король и шут.
+13
0
+13
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VERBLYUD
Ответ instasamka
Получается Барса бесплатно подпишет лучшего игрока мира! Кайф
Он в качестве игрока Барсы получит 8-й ЗМ)
+17
-5
+12
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Greatest Of All Time
Ответ Emma Nevskaia
Де Брюйне запросто ,если бы сборная была уровня Аргентины и вся игра строилась вокруг КДБ
У де брюйне состав в 2 раза круче чем у Месси.
Месси выиграл ЧМ с дебютантами ЧМ и не с основными игроками Аргентины. Никто из вас низнал кто такой Макалистер, Энцо Фернандеш. Эти ребята были западными , а так же Альварес который сидел в запасе не только за Аргентину но и за Ман Сити.
Мотиель, Акунья, Молина, Тальяфико, Энцо, Макалистер, Паласио с каких пор это топ игроки???
+12
-3
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Blaumerc
день за днём, новость за новостью:
Роналду схватил за ботекс
Роналду могут дисквалифицировать
Роналду не забил
Роналду задушил

А Месси тем временем получает награду за наградой, ЧМ, рекорды, соревнуются с лучшими во всём.
не завидую персофанам Роналду, как же нам повезло
+10
-1
+9
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rigobersong
Лучший в истории футбола!:)) Награды дома уже не помещаются, партнерам по команде раздает:))
+16
-12
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
Лига 1 - пятая лига с очень большой натяжкой. Убрать ПСЖ, и она будет ниже Португалии и Нидерландов. Открой хотя бы таблицу коэффициентов. Если АЗ пройдёт Весь Хэм, то уже в этом сезоне Лига 1 вылетит из топ-5. Отстаивание от Италии - 18 очков, какая топ-лига, ау?
Да хоть 10 лига мира. Но не 200 лига мира же как у рюналду .
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Станислав Л
Ответ Пацанчик реальный
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перешел в 69 лигу мира и не заиграл там! Вот это сюжет(с)
+4
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trick00
А нагрду "лучший фрукт мира" кто выйграл?
+15
-11
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Екн Лор
Лучший бомбардир - Холанд Лучший плеймейкер - Де Брюйне Лучший пенальтист - Лёнька
Лучший по ГОЛ +ПАС Месси.
Чемпион Мира Месси.
Лучший игрок Чемпионата Мира Месси.
Выиграл Суперкубок Франции и Лучший игрок матча Месси.

Холанд и Де Брюйне вместе 0 трофей.
+4
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+3
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Этот Райола хочет денег
IFFHS- некрасиво поступили. Сборище некрасивых людей, просто уродов! Этот ужасный поступок показывает ваше португалоненавистничество! Лучше бы обратили внимание на суперзвезду из чемпионатата СА!...)
+4
-1
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Человек1991
Месси 2022 год : 35 голов , 30 голевых передач , 20 предголевых пасов . Номер 1 в мире по системе гол+пас, Чемпион Мира 2022 , Обладатель Суперкубка Мира Финаллисима 2022, Чемпион Франции 2022 , Обладатель Суперкубка Франции 2022.
+6
-3
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
А ты просишь сравнил 5 Лигу мира и 20х Лигу мира. Ты в курсе что между ними ещё 195 лиг есть???)))
+3
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Greatest Of All Time
Ответ Пацанчик реальный
Нет,я сравнивал прошлый сезон,1 лигу мира - АПЛ и 5 лигу мира Лигу 1 и вижу что там 18 против 6,у меня нет вопросов!
Я вижу 25 результативных действий. Хочешь сказать что это не так???
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Tristan...
Ответ Екн Лор
Лучший бомбардир - Холанд Лучший плеймейкер - Де Брюйне Лучший пенальтист - Лёнька
Как Месси вырос то, оказывается. Помнится, раньше хейтеры говорили, что он даже пенальти бить не умеет, но после ЧМ стал лучшим пенальтистом. И тут всех уделал. Шах и мат, хейтеры...
+5
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Станислав Л
Ответ Пацанчик реальный
Я вижу голы и вижу 18 против 6,а что там разные сектанты видят я без понятия!
скажи, к чему привели голы роналду?
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол Месси
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Станислав Л
Ответ Пацанчик реальный
Я признал,что они были!И хочешь прикол?Я вообще не фанат Роналду и да я согласен,что команда с ним стала слабее!А ты готов такое признать про Месси,что его трансфер ослабил команду?Что он не оправдал ожиданий?Что его даже собственные болельщики освистывают и хотят чтобы он ушел?
Месси лидер по гол+пас в топ-5 - признаю!
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Станислав Л
Ответ Пацанчик реальный
Тебе прямой вопрос задали,че ты сливаешься?Или ты не мужик?Ты будь последовательным,Роналду тоже был топ-3 бомбардиром АПЛ!И что??!Ты же задал вопрос и вопрос был конкретный,так и ответь также!Или ты только и можешь что воду лить?
смотри сюда - голы и ассисты Месси принесли 1 место, голы роналду принесли 6 место. Кто тут сливается?
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Пацанчик реальный
Ответ Станислав Л
ты признал, что голы роналду были на хрен не нужны?
Я признал,что они были!И хочешь прикол?Я вообще не фанат Роналду и да я согласен,что команда с ним стала слабее!А ты готов такое признать про Месси,что его трансфер ослабил команду?Что он не оправдал ожиданий?Что его даже собственные болельщики освистывают и хотят чтобы он ушел?
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