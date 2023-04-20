Боули пустил Мудрика и его окружение в раздевалку «Челси» прямо перед январским матчем с «Кристал Пэлас». Игроков «синих» это шокировало

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Кристал Пэлас Михаил Мудрик Тодд Боули Футбол

Футболисты «Челси» не оценили решение пустить Михаила Мудрика в раздевалку до трансфера.

По информации Daily Mail, владелец «Челси» принял украинского вингера и его окружение на «Стэмфорд Бридж» 15 января, в день матча с «Кристал Пэлас».

Боули, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед игрой, когда команда готовилась к матчу. Утверждается, что некоторые игроки и сотрудники клуба были шокированы этим и не поняли такого решения. На тот момент о трансфере не было объявлено официально, и Мудрика хотели представить остальной команде.

О трансфере Михаила за 70+30 млн евро было объявлено во время матча с «Кристал Пэлас».

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75 комментариев

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blaugrano
Пустили в раздевалку, чтобы он хоть раз увидел, как она выглядит. Судя по всему, этот визит до сих пор единственный.
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Jaxongir Shodiev
Новый персонаж: окружение Мудрика
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ну если бы я переодевался после тренировки, а ко мне в раздевалку зашел какой то левый чел с мамой и бабушкой, я бы смутился конечно
+116
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+116
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Владимир Данилов
Ответ Jaxongir Shodiev
Новый персонаж: окружение Мудрика
Окружение Шевченко: Дзанетти, Тюрам, Матерацци, Пануччи;
Окружение Мудрика: туристы на "Стэмфорд Бридж".
+59
-6
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Евгений - 79
Зато сейчас не пускают
+45
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Jaxongir Shodiev
Новый персонаж: окружение Мудрика
Правильно говорить не окружение, а котёл Мудрика🤓
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Мыкола
Они подумали Шаман приехал))
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Eric_Cartman
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
и что? пустили будущего игрока, в чём проблема? или во всех матчах побеждали, как Мудрика впустили в раздевалку и проиграли?
Там делегация с ним была. Это и напрягло старожил. «Знакомьтесь, этот мальчик будет учиться в нашем классе. Садись, где свободно «
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Александр Андреев
Новая поговорка. "Пустили Мудрика в огород"
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molot p
хозяин бидон приказал
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ChefJhonnyMorgan
Видимо это был единственный раз когда его в раздевалку пустили😆
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Ilia Maksiokov
Ответ sonna
1:0 в пользу челси
нужно чаще его пускать в раздевалку
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Ilia Maksiokov
Боули пустил Мудрика в раздевалку.
Игроков «синих» это шокировало

вот так заголовок лучше выглядит.
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rusichi
Если бы в раздевалку пустили Месси, Левандовского или того же Хвичу, все бы аплодировали. А тут Мудрик, которого многие даже и не знают.
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AminO2
Окружение Мудрика) Лондонский котёл.
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Adeen
Хорошо ещё, что после посещения ничего пропало!
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Hong Kil
Окружение немедленно бросилось выпрашивать форму и поданатить на ВФУ.
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Ну если бы я переодевался после тренировки, а ко мне в раздевалку зашел какой то левый чел с мамой и бабушкой, я бы смутился конечно
Я так понимаю, что окружением Мудрика были Срна и Палкин
+5
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Estmestnyi
Какой же тупой у вас юмор. И в чём шутка?
Тупой юмор видимо у вас раз не поняли)
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Mitro
После этого визита у Челси пропала спортивная форма
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llolishe
Мудрик подумал что это бункер и зашел в военной форме
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Max9999
Поди сперли ченить.
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гилберт
Скоро Мудрика пустят в раздевалке...
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Костя Киреев
А зачем ему в раздевалке понадобилась свита?
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Rinat Khudayberdin
не слежу за Челси
Боули это какой-то сотрудник на стемфорд бридж, который провёл экскурсию Мудрику в группе туристов?!
зачем на нашем политическом сайте, новость про какого-то Боули-экскурсовода?!
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