Боули пустил Мудрика и его окружение в раздевалку «Челси» прямо перед январским матчем с «Кристал Пэлас». Игроков «синих» это шокировало
Футболисты «Челси» не оценили решение пустить Михаила Мудрика в раздевалку до трансфера.
По информации Daily Mail, владелец «Челси» принял украинского вингера и его окружение на «Стэмфорд Бридж» 15 января, в день матча с «Кристал Пэлас».
Боули, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед игрой, когда команда готовилась к матчу. Утверждается, что некоторые игроки и сотрудники клуба были шокированы этим и не поняли такого решения. На тот момент о трансфере не было объявлено официально, и Мудрика хотели представить остальной команде.
О трансфере Михаила за 70+30 млн евро было объявлено во время матча с «Кристал Пэлас».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Окружение Мудрика: туристы на "Стэмфорд Бридж".
Игроков «синих» это шокировало
вот так заголовок лучше выглядит.
Боули это какой-то сотрудник на стемфорд бридж, который провёл экскурсию Мудрику в группе туристов?!
зачем на нашем политическом сайте, новость про какого-то Боули-экскурсовода?!