Боули пустил Мудрика и его окружение в раздевалку «Челси» прямо перед январским матчем с «Кристал Пэлас». Игроков «синих» это шокировало

Футболисты «Челси» не оценили решение пустить Михаила Мудрика в раздевалку до трансфера.

По информации Daily Mail, владелец « » принял украинского вингера и его окружение на « » 15 января, в день матча с « ».

, Мудрик и окружение игрока посетили раздевалку «Челси» перед игрой, когда команда готовилась к матчу. Утверждается, что некоторые игроки и сотрудники клуба были шокированы этим и не поняли такого решения. На тот момент о трансфере не было объявлено официально, и хотели представить остальной команде.

О трансфере Михаила за 70+30 млн евро было объявлено во время матча с «Кристал Пэлас».

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