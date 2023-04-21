«Бавария» назначила Бэрри ассистентом Тухеля. «Челси» отстранял тренера из-за интереса мюнхенцев

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Энтони Бэрри Футбол

Энтони Бэрри присоединился к тренерскому штабу «Баварии».

36-летний специалист работал помощником Томаса Тухеля в «Челси» и теперь будет ассистировать ему в мюнхенском клубе.

В марте Тухель на первой же пресс-конференции после назначения в «Баварию» заявил о желании переманить Бэрри, и такое поведение разочаровало лондонский клуб. Впоследствии Энтони, заинтересованный в переходе, был отстранен от работы.

Изображение: fcbayern.com

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4 комментария

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KiNG_K
Barry it’s me it’s hank
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0
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