«Бавария» назначила Бэрри ассистентом Тухеля. «Челси» отстранял тренера из-за интереса мюнхенцев

Энтони Бэрри присоединился к тренерскому штабу «Баварии».

36-летний специалист работал помощником в « » и теперь будет ассистировать ему в мюнхенском клубе.

В марте Тухель на первой же пресс-конференции после назначения в «Баварию» заявил о желании переманить Бэрри, и такое поведение разочаровало лондонский клуб. Впоследствии Энтони, заинтересованный в переходе, был отстранен от работы.

Изображение: fcbayern.com

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