«Челси» отстранил от работы тренера Бэрри. Тухель хочет его перехода в «Баварию»

Энтони Бэрри отстранен от работы в «Челси» из-за интереса «Баварии».

, возглавивший немецкий клуб, хочет видеть Бэрри в своем тренерском штабе, поскольку вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.

Лондонцы отстранили специалиста от тренировок. Известно, что сам Энтони заинтересован в переходе в «Баварию».

Дискуссии о возможном трансфере тренера продолжаются, но « » дал понять, что он не вернется к работе вместе с Грэмом Поттером.