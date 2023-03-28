«Челси» отстранил от работы тренера Бэрри. Тухель хочет его перехода в «Баварию»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия отставки Томас Тухель Энтони Бэрри Футбол

Энтони Бэрри отстранен от работы в «Челси» из-за интереса «Баварии».

Томас Тухель, возглавивший немецкий клуб, хочет видеть Бэрри в своем тренерском штабе, поскольку вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.

Лондонцы отстранили специалиста от тренировок. Известно, что сам Энтони заинтересован в переходе в «Баварию». 

Дискуссии о возможном трансфере тренера продолжаются, но «Челси» дал понять, что он не вернется к работе вместе с Грэмом Поттером.

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2 комментария

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sacha2
...деньги давай, давай деньги:)
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Мадридито
Повод свалить в Мюхен
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