«Челси» отстранил от работы тренера Бэрри. Тухель хочет его перехода в «Баварию»
Энтони Бэрри отстранен от работы в «Челси» из-за интереса «Баварии».
Томас Тухель, возглавивший немецкий клуб, хочет видеть Бэрри в своем тренерском штабе, поскольку вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.
Лондонцы отстранили специалиста от тренировок. Известно, что сам Энтони заинтересован в переходе в «Баварию».
Дискуссии о возможном трансфере тренера продолжаются, но «Челси» дал понять, что он не вернется к работе вместе с Грэмом Поттером.
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