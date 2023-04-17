«Роль Семака в гегемонии «Зенита» преувеличена, там бюджет играет ключевую роль. Карпин посильнее, наверное». Канчельскис о тренерах

Андрей Канчельскис предположил, что Валерий Карпин как тренер превосходит Сергея Семака.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно. Но если, например, поставить Семака в « », то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с « » бы выигрывал титулы один за другим.

выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».