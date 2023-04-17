«Роль Семака в гегемонии «Зенита» преувеличена, там бюджет играет ключевую роль. Карпин посильнее, наверное». Канчельскис о тренерах

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Валерий Карпин Футбол

Андрей Канчельскис предположил, что Валерий Карпин как тренер превосходит Сергея Семака.

«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим.

Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

122 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ SirArktic
Карпин с Уфой в еврокубки бы вышел? Или Зенит с Манчини без медалей даже... У Карпина только самомнение есть, а в остатке 0 трофеев.
Ростов сейчас на 2 месте играя ноунеймами. Чем не достижение?
+77
-17
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SirArktic
Карпин с Уфой в еврокубки бы вышел? Или Зенит с Манчини без медалей даже... У Карпина только самомнение есть, а в остатке 0 трофеев.
+70
-48
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Замечательное мнение, если не учесть того малого фактора, что ДО Семака на трансферы и контракты Гарая, Халка, Витселя и еже с ними Хави Гарсий, Дриуссей и Паредесов, были потрачены целые состояния, а такой серии чемпионств и доминации в РПЛ не было со времён Спартака в 90-х
+33
-11
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Borisov
Ответ Tpy6kaMerlina
Замечательное мнение, если не учесть того малого фактора, что ДО Семака на трансферы и контракты Гарая, Халка, Витселя и еже с ними Хави Гарсий, Дриуссей и Паредесов, были потрачены целые состояния, а такой серии чемпионств и доминации в РПЛ не было со времён Спартака в 90-х
остальные слабее стали, фон тоже надо учитывать
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Опять враньё, что Семак выводил Уфу в ЕК.
Эт почему враньё? Семак отработал тот весь сезон с Уфой, по итогом которого она вышла в ЕК.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
У секты как всегда все очень просто. Только непонятно, почему же спартак, имея второй бюджет, периодически заканчивает РПЛ в середняках))
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vito74
Ответ Nikolay Borisov
остальные слабее стали, фон тоже надо учитывать
Манчини 5-е место занял с закупкой аргентинцев под него, а потом лига резко послабела, так что Семак без трансферов на вход первым шёл даже без Азмуна, Ракитского и Барриоса.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ San9
У секты как всегда все очень просто. Только непонятно, почему же спартак, имея второй бюджет, периодически заканчивает РПЛ в середняках))
Спартак, как в анекдоте, место заколдованное. Увы и ах.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Луческу, Манчини : 100%!!!
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Spartakus1984
зенит имея 1 бюджет не мог как то три года подряд занять место в РПЛ которое позволяло попасть в ЛЧ.Как же так? Что там за бюджет у Спартака на бумаге не понятно,по факту не покупали игроков дороже чем у Локо,ЦСКА,Динамо,но а зенит покупает дорогих по меркам других клубов.Конечнео все просто,для этого показатель Еврокубке,зенит обыгрывает тех кого Богаче,когда начиналась ЛЧ зениту попадались клубы с равным бюджетом даже,он им при гении Семаке влетал.
>> Как же так?
Так это к тебе вопрос, как же так, если дело просто в бюджете? Или бюджет касается только Зенита, а когда речь о спартаке, то о бюджете мы не вспоминаем? Кто напокупал всяких Тиллей, Кралов за 16-18 млн, того же Ташаева, Зобнина и тп увел у Динамо, уж не спартак ли?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Щетинин, Осипенко, Голенков, Миронов и иже с ними идут на втором месте в рпл явно не по счастливой случайности, Валера как тренер хорош, глупо это отрицать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Ответ Spartakus1984
провал в Армавире и Мальорке(с) Насмешил.ЧТо Армавир должен был выиграть?Или Мальорка
В Мальорке его уволили после половины сезона, команда шла на 15-ом месте из 22.
С Торпедо он вылетел из ФНЛ и покинул команду.
Если это не провал, то что тогда провал вообще?)
В первом случае провалом приглашение Карпина признало руководство Мальорки, во втором случае провалом является вылет из ФНЛ, если конечно руководство команды не ставило это задачей)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Власов
Ответ SirArktic
Карпин с Уфой в еврокубки бы вышел? Или Зенит с Манчини без медалей даже... У Карпина только самомнение есть, а в остатке 0 трофеев.
Уфа была в еврокубках благодаря случаю, Тосно прекратил существование они должны были играть, почем тут Семак.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitFan
почему то многие забывают, что тренер, это не только мастер объяснить как играть и напихать чтобы бегали. тренер это ещё и авторитет в команде. я вот сильно сомневаюсь, что Карпин со своим норовом и языком, смог сделать бы показать результат в Зените. одно дело пихать ростовчанам, а другое дело Малкому или Клаудиньо .
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Несомненно, заслуга Валеры в том, что он научил своего дельфина мастерски нырять за мячиком. Семак так не умеет.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Каких высот добился Карпин за 14 лет своей тренерской карьеры? Почему про него принято говорить с неким пиететом?
Качельный Спартак, самая слабая по игре сборная за последние 20 лет, провал в Армавире и Мальорке, и вот только сейчас пришёл локальный успех с Ростовом. И то весьма условный, если посмотреть на xG и xPoints, то заметно, что успех Ростова больше объясняется оверперфомингом и везением , чем системой и стабильностью, которую даёт тренер.
Я не утверждаю что Карпин бездарен, конечно нет, но его авторитет в российской футбольной среде не соответствует его реальному таланту.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ freetransfer
карпин только за счет левых пен держится в ростове. в сборной игры нет
Из 14 пенальти Ростова "левых" два: в Москве в ворота Торпедо (+2 очка для Ростова) и в Самаре (не повлиял на итог матча). Если у Ростова отнять два очка, то Карпина сразу выгонят из команды? Про то, каким боком сборная к разговору о РПЛ, даже не спрашиваю.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Ответ romaroman26
потому что Карпин хороший тренер
Для нашего футбола - хороший, кто спорит, но всё познается в сравнении, а тут сравнивают Карпина и Семака.
Сухие факты :
Семак тренирует 6 лет : 5 чемпионств, 1 кубок, 3 суперкубка, выход в еврокубки с Уфой.
Карпин тренирует 14 лет (с перерывами) : два серебра со Спартаком на старте тренерской карьеры. Всё.
Или может быть у него есть какие-то другие таланты? Он как Бьелса, пусть и не выигрывает трофеи, но зато ставит яркий и запоминающийся футбол, или может быть при нём очень ярко раскрываются футболисты? Да вроде тоже нет. Он средний тренер, который научился грамотно пользоваться хамством в нужный момент и поэтому ему многое прощается. Но от этого как тренер он лучше не стал.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Ответ ML26
Ростов сейчас на 2 месте играя ноунеймами. Чем не достижение?
Так Карпин сейчас и играет против таких же ноунеймов в других командах.
Уровень чемпионата, со времен Семака в Уфе, откровенно упал.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ Тайосич
1) Канчельскис никогда в Спартаке не играл 2) Про 2-й бюджет - совершенная чушь. У Спартака далеко не всегда 2-й бюджет 3) Будь у Зенита даже 2-й бюджет, ни о каких трофеях речь бы не шла.
Кафельников и Спиридонов тоже не играли в спартаке.
Точно, полнейшая чушь. У Ростова бюджет больше. Или у ПФК с обнищавшим Гинером.
Если бы да кабы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
telala
Ответ ilmir84
интересно было поглядеть если бы Осинькин руководил зенитом. но такое невозможно. ибо газпромовской шайке был бы неинтересен творческий процесс вдумчивого и долгого кропотливого труда такого тренера. они без трофеев уже не могут. плевать на собственную молодежь, надо на бразилах бабки отмывать. ей богу стремно и блевотно от игры зенита.
Так ты за цска болеешь, 3 года подряд не можете в тройку попасть, поэтому и блевотно тебе. А у болельщиков Зенита все прекрасно.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ ЖУЛИК
Что он несёт🤦‍♂️
очевидную правду
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Vito74
Манчини 5-е место занял с закупкой аргентинцев под него, а потом лига резко послабела, так что Семак без трансферов на вход первым шёл даже без Азмуна, Ракитского и Барриоса.
Это же кто из лиги ушел, что она так резко послабела?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Уровень Семака мы увидели в ЛЧ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Antonio Gaudi
Каких высот добился Карпин за 14 лет своей тренерской карьеры? Почему про него принято говорить с неким пиететом? Качельный Спартак, самая слабая по игре сборная за последние 20 лет, провал в Армавире и Мальорке, и вот только сейчас пришёл локальный успех с Ростовом. И то весьма условный, если посмотреть на xG и xPoints, то заметно, что успех Ростова больше объясняется оверперфомингом и везением , чем системой и стабильностью, которую даёт тренер. Я не утверждаю что Карпин бездарен, конечно нет, но его авторитет в российской футбольной среде не соответствует его реальному таланту.
провал в Армавире и Мальорке(с) Насмешил.ЧТо Армавир должен был выиграть?Или Мальорка
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий