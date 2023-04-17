«Роль Семака в гегемонии «Зенита» преувеличена, там бюджет играет ключевую роль. Карпин посильнее, наверное». Канчельскис о тренерах
Андрей Канчельскис предположил, что Валерий Карпин как тренер превосходит Сергея Семака.
«Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно. Но если, например, поставить Семака в «Ростов», то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.
В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с «Зенитом» Карпин бы выигрывал титулы один за другим.
Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии «Зенита» несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Так это к тебе вопрос, как же так, если дело просто в бюджете? Или бюджет касается только Зенита, а когда речь о спартаке, то о бюджете мы не вспоминаем? Кто напокупал всяких Тиллей, Кралов за 16-18 млн, того же Ташаева, Зобнина и тп увел у Динамо, уж не спартак ли?
С Торпедо он вылетел из ФНЛ и покинул команду.
Если это не провал, то что тогда провал вообще?)
В первом случае провалом приглашение Карпина признало руководство Мальорки, во втором случае провалом является вылет из ФНЛ, если конечно руководство команды не ставило это задачей)
Качельный Спартак, самая слабая по игре сборная за последние 20 лет, провал в Армавире и Мальорке, и вот только сейчас пришёл локальный успех с Ростовом. И то весьма условный, если посмотреть на xG и xPoints, то заметно, что успех Ростова больше объясняется оверперфомингом и везением , чем системой и стабильностью, которую даёт тренер.
Я не утверждаю что Карпин бездарен, конечно нет, но его авторитет в российской футбольной среде не соответствует его реальному таланту.
Сухие факты :
Семак тренирует 6 лет : 5 чемпионств, 1 кубок, 3 суперкубка, выход в еврокубки с Уфой.
Карпин тренирует 14 лет (с перерывами) : два серебра со Спартаком на старте тренерской карьеры. Всё.
Или может быть у него есть какие-то другие таланты? Он как Бьелса, пусть и не выигрывает трофеи, но зато ставит яркий и запоминающийся футбол, или может быть при нём очень ярко раскрываются футболисты? Да вроде тоже нет. Он средний тренер, который научился грамотно пользоваться хамством в нужный момент и поэтому ему многое прощается. Но от этого как тренер он лучше не стал.
Уровень чемпионата, со времен Семака в Уфе, откровенно упал.
Точно, полнейшая чушь. У Ростова бюджет больше. Или у ПФК с обнищавшим Гинером.
Если бы да кабы.