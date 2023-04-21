Вальверде – игрок недели в ЛЧ, Эн-Несири с дублем «МЮ» – лучший в ЛЕ

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Федерико Вальверде Юссеф Эн-Несири Футбол

Федерико Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Во вторник «Реал» в ответном матче 1/4 финала турнира на выезде обыграл «Челси» (2:0), уругвайский хавбек отдал голевой пас.

На приз также претендовали Рафаэл Леау («Милан»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

В Лиге Европы лучшим на неделе стал форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери, сделавший дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0). 

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32 комментария

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Predator№7
А Мага и Де Хеа? Ассисты не ценятся😏😏
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ljolik888
Две команды из Испании и два лучших игрока недели .
+35
-1
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Эркинбек Апаканов
Вальверде заслужил своей игрой.
+21
-3
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Granero-24
Феде топчик!
+10
-3
+7
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kunaguero
Ответ werowolf-gears
А в конференции кто?
Павлидис
+6
-1
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MADRiD_00
Рад за Федю 👍🏻 Он заслужил.
+6
-2
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Пако
Это отлично! Но уверен, что они желали бы получить титул Лучший игрок ЛЧ или ЛЕ в мае. А ещё лучше - в июне, по итогам финалов.
+4
-2
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Raul14
Севилья показала мастер класс каталонскому фк Нэгрейре))
+4
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Феде великолепен
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Артур Анадян
Хорош Вальверде!)))
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MADRiD_00
Ответ ljolik888
Две команды из Испании и два лучших игрока недели .
Факт.
+3
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werowolf-gears
А в конференции кто?
+3
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Михаил Родченков
Упомекано больше заслужил
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Эль Иберико
Лучшие игроки ЛЧ и ЛЕ - из Ла Лиги, всё возвращается на круги своя. ✌
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werowolf-gears
Ответ kunaguero
Павлидис
Спасиб за инфу
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