Вальверде – игрок недели в ЛЧ, Эн-Несири с дублем «МЮ» – лучший в ЛЕ

Федерико Вальверде признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Во вторник « » в ответном матче 1/4 финала турнира на выезде обыграл «Челси» (2:0), уругвайский хавбек отдал голевой пас.

На приз также претендовали Рафаэл Леау («Милан»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

В Лиге Европы лучшим на неделе стал форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несери, сделавший дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» (3:0).

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