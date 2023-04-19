Вальверде – лучший игрок матча «Челси» – «Реал»: «Отдал выдающуюся передачу на второй гол, обеспечивал баланс в средней линии»

Теги Челси Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча «Челси» – «Реал» (0:2).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии «Реала», был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу», – говорится о хавбеке «Реала».

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21 комментарий

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Capitano
Вчера Феде вкидывает аут на правом фланге, теряет мяч, в итоге Феде уже на левом фланге отрабатывает свой косяк. Один из лучших приобретений Реала.
+43
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circassian*
Вальверде молорик, но Куртуа и Милитао, имхо, больше заслужили.
Игру Эдера вообще недооценивают, он сыграл монструозно в защите, отдал решающий пас на Родриго в первом голе.
А вот зачем Анчелотти всю игру мучил бедного Модрича, который еле ползал по полю и часто ошибался, я понять не смог, нужно было его менять еще в перерыве
+30
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+28
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Maksat Nurgaliev
Конечно Феде отлично сыграл. Но все же Родриго больше заслуживает
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-2
+16
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nurikkkk
Ответ circassian*
Вальверде молорик, но Куртуа и Милитао, имхо, больше заслужили. Игру Эдера вообще недооценивают, он сыграл монструозно в защите, отдал решающий пас на Родриго в первом голе. А вот зачем Анчелотти всю игру мучил бедного Модрича, который еле ползал по полю и часто ошибался, я понять не смог, нужно было его менять еще в перерыве
Ну как раз во втором тайме, когда Челси подустал, Модрич и стал норм играть.
+7
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Granero-24
После перехвата мяча мог забить и 3-й гол Реала, но несмог забить или отдать точный пас. И в первом тайме отличным забегом и пасом на Бензема запомнился. Вот когда Вальверде так играет, он один из лучших в составе.
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GloryReal
Вальверде заслуженно лучший игрок. А Родриго был намного опаснее сегодня чем Карим и Вини. Он прямо разрывал правый край Челси.
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Cevin Cigan
Федя сыграл классического "бокс ту бокс"! Какой же он быстрый с мячом - это что то! При относительно слабой(скорее неудачной)игре Модрича,они с Кроосом проделали отличную работу в середине! Всё таки от Вальверде больше КПД в центре полузащиты,чем на фланге - это очевидно,да и этот матч тому подтверждение!
+5
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Пако
Но выход в полуфинал обеспечил Тибо Куртуа. О вратарях часто забывают.
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soulsick
Ответ Подкат Пенальтьевич
Мадрид еще что то про коррупцию говорит. Почему этот опасный для общества неадекват до сих пор на поле, а не за решеткой?
Ныть не надоело?
Удар по лицу относится к "Побоям", т.е. одному из буквально нескольких наименее общественно опасных деяний в принципе. По таким делам даже не гос. обвинение, а частный обвинитель в мировом суде участвует, если говорить о российском судопроизводстве.
И потом - безотносительно того, что было или не было сказано в тех двух матчах, в Твиттере уже пару недель репостят два момента очень грязной игры со стороны "потерпевшего" (включая умышленный удар по затылку) именно против Федерико, т.е. у них там уже давно что-то назревало и агрессивный нытик Баэна повел себя, как типичный провокатор - сначала сам исподтишка нанес удары, пока арбитр не видел + таки есть эпизод, когда он что-то произносит, отворачиваясь при этом от Вальверде, а после побежал в полицию жаловаться.
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Андрей Хенто
Да вчера шикарную игру провел, столько единоборств выиграл. Кстати момент сотворим голом, как Вальверде выводил на удачную позицию Родриго напомнил мне почти схожий момент с участием этих же игроков против Кадиса. Но тут розыгрыш был феноменальный, Феде командный игрок.
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artem saribekyan
Согласен! Вальверде был лучшим- это факт!
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Михаил Шаповалов
Хороший выбор, но меня вчера больше всех (как и в последние пару месяцев) порадовал Камавинга. Какой-то дикий прогресс у него в этом году произошел, причём прямо в процессе сезона.
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Армен Амбарян
Ответ Capitano
Вчера Феде вкидывает аут на правом фланге, теряет мяч, в итоге Феде уже на левом фланге отрабатывает свой косяк. Один из лучших приобретений Реала.
и всего-то 5 лямов если не ошибаюсь 😍
+5
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Saniya Islamhan
Ответ Maksat Nurgaliev
Конечно Феде отлично сыграл. Но все же Родриго больше заслуживает
Я бы сказал Камавинга
+3
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гилберт
Баэна негодуэт.
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SPPA
Ответ circassian*
Вальверде молорик, но Куртуа и Милитао, имхо, больше заслужили. Игру Эдера вообще недооценивают, он сыграл монструозно в защите, отдал решающий пас на Родриго в первом голе. А вот зачем Анчелотти всю игру мучил бедного Модрича, который еле ползал по полю и часто ошибался, я понять не смог, нужно было его менять еще в перерыве
Модрич собирал на себя всю полузащиту Челси)
+2
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Nemat A
Милитао, Родриго, Вальверде и Куртуа - все они были лучшими. А худшими вчера были Бензема и Модрич. Бывает.
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ПомБур-Шиномонтажник
Куртуа тоже заслуживает...
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&_Bishep_&
В первом тайме рейд приличный совершил метров на 60-70
+1
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Cevin Cigan
Ответ Подкат Пенальтьевич
Мадрид еще что то про коррупцию говорит. Почему этот опасный для общества неадекват до сих пор на поле, а не за решеткой?
Да потому,что ты по ошибке одел штаны,а должен ходить в юбке!!! Пойди и подай на меня в суд.
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