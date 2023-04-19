Вальверде – лучший игрок матча «Челси» – «Реал»: «Отдал выдающуюся передачу на второй гол, обеспечивал баланс в средней линии»
Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча «Челси» – «Реал» (0:2).
Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии «Реала», был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу», – говорится о хавбеке «Реала».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Игру Эдера вообще недооценивают, он сыграл монструозно в защите, отдал решающий пас на Родриго в первом голе.
А вот зачем Анчелотти всю игру мучил бедного Модрича, который еле ползал по полю и часто ошибался, я понять не смог, нужно было его менять еще в перерыве
Удар по лицу относится к "Побоям", т.е. одному из буквально нескольких наименее общественно опасных деяний в принципе. По таким делам даже не гос. обвинение, а частный обвинитель в мировом суде участвует, если говорить о российском судопроизводстве.
И потом - безотносительно того, что было или не было сказано в тех двух матчах, в Твиттере уже пару недель репостят два момента очень грязной игры со стороны "потерпевшего" (включая умышленный удар по затылку) именно против Федерико, т.е. у них там уже давно что-то назревало и агрессивный нытик Баэна повел себя, как типичный провокатор - сначала сам исподтишка нанес удары, пока арбитр не видел + таки есть эпизод, когда он что-то произносит, отворачиваясь при этом от Вальверде, а после побежал в полицию жаловаться.