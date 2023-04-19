Вальверде – лучший игрок матча «Челси» – «Реал»: «Отдал выдающуюся передачу на второй гол, обеспечивал баланс в средней линии»

Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча «Челси» – «Реал» (0:2).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала чемпионов.

«Он превосходно обеспечивал баланс в средней линии «Реала», был собран при контроле мяча, отлично отработал в обороне и отдал выдающуюся передачу, приведшую ко второму голу», – говорится о хавбеке « ».

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