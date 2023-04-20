Лаутаро, де Брюйне, Вальверде и Леау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала чемпионов.

Хавбек « » сделал голевую передачу в матче с «Наполи» (1:1).

Хавбек « » Кевин де отдал результативный пас в игре с «Баварией» (1:1).

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде сделал голевую передачу в матче с «Челси» (2:0).

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:3).

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