Лаутаро, де Брюйне, Вальверде и Леау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Хавбек «Милана» Рафаэл Леау сделал голевую передачу в матче с «Наполи» (1:1).
Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отдал результативный пас в игре с «Баварией» (1:1).
Хавбек «Реала» Федерико Вальверде сделал голевую передачу в матче с «Челси» (2:0).
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:3).
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Но еще больший сюрприз это Хвича в списке, да был самым опасным игроком Наполи, через которого вся игра шла, но если посмотреть его КПД то оно было примерно нулевое. Голевых действий нет, а почти все его передачи снимались, т.е были не точными. Ну и конечно же пенальти незабитый.