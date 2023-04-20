Лаутаро, де Брюйне, Вальверде и Леау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Интер Милан Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Кевин де Брюйне Федерико Вальверде Лаутаро Мартинес Рафаэл Леау Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хавбек «Милана» Рафаэл Леау сделал голевую передачу в матче с «Наполи» (1:1).

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отдал результативный пас в игре с «Баварией» (1:1).

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде сделал голевую передачу в матче с «Челси» (2:0).

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:3).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Ответ yumurta
Лежу за шедевриальных проход и чистый подкат в штафной
Пора вставать.
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yumurta
Лежу за шедевриальных проход и чистый подкат в штафной
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmilAshikyan
Упамекано лучший игрок 1/4
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
За супер проход Леао через все поле 👍✊ ...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnzoAmatera
Леау
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ EmilAshikyan
Упамекано лучший игрок 1/4
😆😆😆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bereke Pshembayev
Ответ yumurta
Лежу за шедевриальных проход и чистый подкат в штафной
плюс заработанный пенальти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Этого звания достоин Упамекано, решивший исход противостояния
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Хвича Леау, однозначно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleks.alex.vasilev@mail.ru
Однозначно КДБ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сэйлор Мун
Леава конечно в моменте с голом деклассировал всю защиту Наполи в очень важный отрезок матча выведя Милан вперед, но если кому и давать лучшего то это Меньян. Тащил все что можно. А гола Леавы по хорошему вообще не должно было быть играй более опытная команда, тупо нужно было сопернику фолить. На что рассчитывали в том моменте игроки Наполи против его скорости вообще не понятно.

Но еще больший сюрприз это Хвича в списке, да был самым опасным игроком Наполи, через которого вся игра шла, но если посмотреть его КПД то оно было примерно нулевое. Голевых действий нет, а почти все его передачи снимались, т.е были не точными. Ну и конечно же пенальти незабитый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalik Barbacari
Ответ EmilAshikyan
Упамекано лучший игрок 1/4
Упагуайр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ AurelioDeLaurentis
Какой ещё Де Брейне ??? 🤯🤯🤯 Был самым дохлым игроком в составе Сити, много терял мяч, очень слабо прессинговал и кроме голевого паса совсем не обострял атаку. Рубен Диаш и Джек Грилиш полностью заслужили звания игрока недели, а в составе Баварии лучшими были Кингсли Коман и Джошуа Киммих и ещё вратарь Наполи Алекс Мерет своей игрой тоже удостоен похвалы. 👏👏👏
Бредишь? По оценкам Де Брюйне лучший игрок матча в составе Ман.Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ AurelioDeLaurentis
тогда ты тоже плохо разбирашься в футболе, раз считаешь Де Брейне лучшим игроком этого матча.
Вот что считают специалисты об игре Де Брюйне: https://www.sports.ru/football/1115072516-de-bryujne-luchshij-igrok-matcha-bavariya-man-siti-ego-videnie-polya-n.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий