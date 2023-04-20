Хави сказал Месси, что «последнее, что ему осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей жизни». Тренер «Барсы» уверен в возвращении Лео
Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды намеревался вернуть аргентинского нападающего в состав «с первой минуты» работы в клубе. Хави поддерживает постоянную связь с Месси.
Во время одного из разговоров тренер сказал Лео, что «последнее, что ему осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей своей жизни».
Хави также обсудил возвращение аргентинца с лидерами команды. Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле и Роберт Левандовски крайне положительно отнеслись к возможности этого трансфера. Поляк считает, что при игре в атаке вместе с Месси у него будет больше возможностей на поле.
Серджи Бускетс планирует продлить контракт с «Барселоной», если Месси присоединится к команде. Хави считает хавбека незаменимой частью команды и уверяет его, что переход Месси станет реальностью.
Отмечается, что тренер «блауграны» уверен в возвращении Лионеля и планирует использовать его как одного из четырех полузащитников в схеме с «ромбом».
В настоящий момент Месси выступает за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца сезона.
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"Зачем тебе солнце Монааакоо?
В Барсе мы играем по вечерам
Побьет все оставшиеся рекорды ,которые еще не побил
2-3 сезона точно сможет провести на высоком уровне.