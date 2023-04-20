Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды намеревался вернуть аргентинского нападающего в состав «с первой минуты» работы в клубе. поддерживает постоянную связь с Месси.

Во время одного из разговоров тренер сказал Лео, что «последнее, что ему осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей своей жизни».

Хави также обсудил возвращение аргентинца с лидерами команды. , и крайне положительно отнеслись к возможности этого трансфера. Поляк считает, что при игре в атаке вместе с Месси у него будет больше возможностей на поле.

Серджи Бускетс планирует продлить контракт с «Барселоной», если Месси присоединится к команде. Хави считает хавбека незаменимой частью команды и уверяет его, что переход Месси станет реальностью.

Отмечается, что тренер «блауграны» уверен в возвращении Лионеля и планирует использовать его как одного из четырех полузащитников в схеме с «ромбом».

В настоящий момент Месси выступает за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца сезона.

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