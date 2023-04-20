Хави сказал Месси, что «последнее, что ему осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей жизни». Тренер «Барсы» уверен в возвращении Лео

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс Роберт Левандовски Марк-Андре тер Стеген Усман Дембеле Футбол

Хави убеждает Лионеля Месси вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, главный тренер каталонской команды намеревался вернуть аргентинского нападающего в состав «с первой минуты» работы в клубе. Хави поддерживает постоянную связь с Месси.

Во время одного из разговоров тренер сказал Лео, что «последнее, что ему осталось сделать в футболе, – это красиво уйти из клуба всей своей жизни».

Хави также обсудил возвращение аргентинца с лидерами команды. Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле и Роберт Левандовски крайне положительно отнеслись к возможности этого трансфера. Поляк считает, что при игре в атаке вместе с Месси у него будет больше возможностей на поле. 

Серджи Бускетс планирует продлить контракт с «Барселоной», если Месси присоединится к команде. Хави считает хавбека незаменимой частью команды и уверяет его, что переход Месси станет реальностью.

Отмечается, что тренер «блауграны» уверен в возвращении Лионеля и планирует использовать его как одного из четырех полузащитников в схеме с «ромбом». 

В настоящий момент Месси выступает за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до конца сезона.  

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38 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Хави сказал:
"Зачем тебе солнце Монааакоо?
В Барсе мы играем по вечерам
+29
-3
+26
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Doctor of Philosophy
Откуда они всегда всё это знают? Телефоны, что ли, прослушивают?
+17
0
+17
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predMBAPPE
Ответ Doctor of Philosophy
Откуда они всегда всё это знают? Телефоны, что ли, прослушивают?
Месси записывает разговор и продаёт записи, он же жадный алчный арг
+19
-5
+14
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timerassl
А как эта беседа вообще могла оказаться у журналистов?
+11
-1
+10
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Алексей Ненахов
Уйдёт красиво и выведет барсу из Сегунды в Ла Лигу
+20
-13
+7
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instasamka
Ответ DolJun
так месси уже красиво уходил, оставляя разруху и рычаги. или он о чем?
Надеюсь наступит день когда ты уйдёшь с веток Барсы. Или вообще со спортс ру.
+11
-6
+5
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kx9vs4qvvm
Хави намекнул Месси, что он ни разу не выигрывал Лигу Европы)
+7
-3
+4
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Val Smith
Платить ему будут акциями или процентов с будущих доходов?
+3
0
+3
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Фанат Лионеля Месси
Ждем возвращения короля в Барсу
Побьет все оставшиеся рекорды ,которые еще не побил
+15
-13
+2
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SWS
Пусть для начала продадут игроков, урежут зарплаты, они не вписываются в испанский финансовый фейр плей. Тебас за ними наблюдает и не даст им спуску.
+3
-2
+1
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Parce
Ответ predMBAPPE
Месси записывает разговор и продаёт записи, он же жадный алчный арг
И кто этот цирк плюсанул, наверное такие же отбитые фанаты аль насра
+2
-1
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Алекс Самойлов
Ответ DolJun
если соберусь - сделаю это красиво)
каким образом ??? сознаешься что латентный фан Барсы???
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Руслан Мусагалиев
Уйти из клуба всей жизни в пещеру, прихватив сундук с золотом и аркенстон )))
+1
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red hikkikomori
Ещё не пришёл, уже говорят об уходе)
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Пако
"Красиво уйти" - плохая т.к. двусмысленная формулировка.
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Фаррух Касимов
Ответ koshaus
Пару-тройку упаковок чипсов Lay’s при просмотре игр ЛЧ по ТВ он может жахнуть, ибо опыт богатый, 8 лет подряд жахает. А Реалу он даже пендаль забить не может. Просто жадный до бабла Человек-Фейк, без помощи судей минус один игрок в матчах с серьёзными оппонентами. Бавария не даст соврать.
ты судишь по своему кумиру?если что ГОАТ мощно жахнул в ЧМ да так ,что отголоски эха докатятся до 8 ЗМ.А как жахает кое кто в СА чемпионате мы видим,нарезки не дадут соврать.
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koshaus
Ответ predMBAPPE
Попутно жахнув Реал в финале кубка, 2й сезон дважлы жахнет Реал в лиге, 2 в кубке и суперкубке, 3й сезон в финале ЛЧ жахнет тот же Реал и повесит бутсы)
Пару-тройку упаковок чипсов Lay’s при просмотре игр ЛЧ по ТВ он может жахнуть, ибо опыт богатый, 8 лет подряд жахает. А Реалу он даже пендаль забить не может. Просто жадный до бабла Человек-Фейк, без помощи судей минус один игрок в матчах с серьёзными оппонентами. Бавария не даст соврать.
+1
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Barsa! bolshe chem klub
рано ещё ему уходить.
2-3 сезона точно сможет провести на высоком уровне.
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f0rmoceft
Ответ predMBAPPE
Попутно жахнув Реал в финале кубка, 2й сезон дважлы жахнет Реал в лиге, 2 в кубке и суперкубке, 3й сезон в финале ЛЧ жахнет тот же Реал и повесит бутсы)
Мечтать не вредно)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wild91688
Зачем он Барсе,Барса начала перестариватся,возвращать что бы заново загнал в долги,в самый трудный момент он кинул их и выбрал деньги
Да, тебе хотелось бы, чтобы новая Барселона почаще отлетала от Мадрида 0:4.
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Dnoni R
Ответ Алексей Ненахов
Уйдёт красиво и выведет барсу из Сегунды в Ла Лигу
Опять боль
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Имя Фамилия
Ответ Parce
И кто этот цирк плюсанул, наверное такие же отбитые фанаты аль насра
Friendly fire.
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Алекс Самойлов
Ответ DolJun
алекс, читай внимательно, если уж в чужую беседу влезаешь: я про уход со спортса, а не каминг-аут)
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m1t9
Ответ Адильхан Абдусаламов
Хави сказал: "Зачем тебе солнце Монааакоо? В Барсе мы играем по вечерам
по четвергам, ты хотел сказать
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Фаррух Касимов
Как не крути но пользу Барсе Лео существенно добавит.Может быть голами будет и не так густо как раньше,но по голевым точным передачам он просто асс.Именно хорошие ассисты и голы делают погоду в команде (+ качественная защита и хороший вратарь).Свое слово в Барсе он несомненно скажет.В ПСЖ именно благодаря Месси и Мбапе команда является лидером внутреннего чемпионата.Эти двое по сравнению с другими игроками внесли большой вклад в это.
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