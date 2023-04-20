Рязанцев об иностранных тренерах в России: «Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного»

Александр Рязанцев не считает, что иностранные тренеры чаще преуспевают в Мир РПЛ, чем российские.

«Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос.

Сейчас на первой строчке РПЛ находится « », который возглавляет , на втором месте – « » с Валерием Георгиевичем. Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист – у « ».

Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного», – сказал хавбек «Торпедо».

Напомним, в марте « » возглавил испанец Пеп Клотет.

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