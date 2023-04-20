Рязанцев об иностранных тренерах в России: «Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного»
Александр Рязанцев не считает, что иностранные тренеры чаще преуспевают в Мир РПЛ, чем российские.
«Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос.
Сейчас на первой строчке РПЛ находится «Зенит», который возглавляет Семак, на втором месте – «Ростов» с Валерием Георгиевичем. Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист – у «Спартака».
Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного», – сказал хавбек «Торпедо».
Напомним, в марте «Торпедо» возглавил испанец Пеп Клотет.
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Ну российские-то тренеры все до одного себя оправдали, ни одного провала не было, конечно.
А Личка что творит со своим составом? Да чего там говорить, давайте объективно, тот же Божович команды со дна вытаскивал неоднократно, чистый кризис менеджер. Да полно классных иностранцев, которые могли бы, но им не дали. А тренеришка Эмери? Не, ну и наши есть, конечно. Дело то наверное не в национальности.
Российские тренеришки нервно курят в сторонке.