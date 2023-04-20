Рязанцев об иностранных тренерах в России: «Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного»

Теги Спартак Зенит Ростов Александр Рязанцев Сергей Семак премьер-лига Россия Торпедо Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Рязанцев не считает, что иностранные тренеры чаще преуспевают в Мир РПЛ, чем российские.

«Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос.

Сейчас на первой строчке РПЛ находится «Зенит», который возглавляет Семак, на втором месте – «Ростов» с Валерием Георгиевичем. Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист – у «Спартака».

Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного», – сказал хавбек «Торпедо».

Напомним, в марте «Торпедо» возглавил испанец Пеп Клотет.

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11 комментариев

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Dmitry Orlov
"Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали."

Ну российские-то тренеры все до одного себя оправдали, ни одного провала не было, конечно.
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Клирик
А надо только тройку лидеров смотреть?
А Личка что творит со своим составом? Да чего там говорить, давайте объективно, тот же Божович команды со дна вытаскивал неоднократно, чистый кризис менеджер. Да полно классных иностранцев, которые могли бы, но им не дали. А тренеришка Эмери? Не, ну и наши есть, конечно. Дело то наверное не в национальности.
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piper65
Ну, Рязанцеву ли не знать, он-то поиграл у множества иностранных тренеров
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Енот-потаскун
Сказал Рязанцев, когда-то игравший под руководством Бердыева.
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GMF
Саша, пинай мячик лучше..
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Муртас Тедеишвили
За последние 15 лет иностранные тренеры работающие в России выиграли 2 еврокубка и бронзу чемпионата Европы. Просто факт.
Российские тренеришки нервно курят в сторонке.
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Mixet.spb
Мнение посредственности о посредственностях😂
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Злобный Конь
Ну не знаю. Петржела открыл молодёжь в "Зените", Артур Жорже - Юрия Жиркова. Такие же как Гжебик,Вортманн,или уголрвник Курбис - вот это да,это гастролёры.
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Злобный Конь
И, кстати, Жорже начал ставить ЦСКА игру в пас,а не " бей-беги,задавим мощью".
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.фигляр.
"наверное" ...кто не ленивый?-сколько иностранцев брали РПЛ?
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