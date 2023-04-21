Зарема о словах Аленичева про «Спартак»: «Бывшие» все знают – какую тактику избрать, кого ставить. Но сами годами не тренируют, а когда и тренировали, ничего не добились»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Аленичева о «Спартаке».

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.

Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.

Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак.

Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»

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82 комментария

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rarog
Ответ Hong Kil
Что тренирует Зарэма и чего она добилась?
Мышцы влагалища
+56
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+47
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Федун для Спартака тоже "бывший", как и сама Зарема.
Но они и раньше знали всё лучше всех.
+33
-8
+25
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Sibiryachkoff
Март, 1998го,в стране так себе, Спартак Романцева противостоит Интеру!!! А там ...Пальюка, Тарибо Вест, Джоркаефф, Иван Саморано,....РОНАЛДО!!!! Бог футбола того времени..наши летят 0:1...И тут Дима Аленичев на замахе убирает защитники и хладнокровно отправляет мяч в ворота!!!! Мы ликуем!! .............как мы должны относится какой то зареме?????
+27
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+21
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Hong Kil
Что тренирует Зарэма и чего она добилась?
+26
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+19
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Sevara Videos
Ответ Sibiryachkoff
Март, 1998го,в стране так себе, Спартак Романцева противостоит Интеру!!! А там ...Пальюка, Тарибо Вест, Джоркаефф, Иван Саморано,....РОНАЛДО!!!! Бог футбола того времени..наши летят 0:1...И тут Дима Аленичев на замахе убирает защитники и хладнокровно отправляет мяч в ворота!!!! Мы ликуем!! .............как мы должны относится какой то зареме?????
Ты Аленичева-игрока с Аленичевым-тренером перепутал.
+16
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Andre Remati
Зарема-то многого в жизни добилась... Оказав свои услуги олигарху

Что характерно, немалое количество женщин, коим повезло родиться красивыми, тоже знатно поднялись. Да вот только они в основном помалкивают, а вот это чудо не заткнуть никак
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зато патриот
Ответ rarog
Мышцы влагалища
5 детей между прочим, это вам не енисеи всякие тренировать
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за зенит
Ну вот, а то я уж беспокоится стал, куда пропала?
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Геннадий Тимченко
Зарема как и Титюшкин - великие футбольные мыслители🤣
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Фут.Боль
Ответ Hong Kil
Что тренирует Зарэма и чего она добилась?
Мужика урвала богатого. На этом все.
+6
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schwein
Как же сложно нынче Заремке оставлять комментарии по важным вопросам увиливая от темы вылета от Акрона и 5-ти пенальти в 3-х матчах.
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RW_4ever
Ответ Sibiryachkoff
Март, 1998го,в стране так себе, Спартак Романцева противостоит Интеру!!! А там ...Пальюка, Тарибо Вест, Джоркаефф, Иван Саморано,....РОНАЛДО!!!! Бог футбола того времени..наши летят 0:1...И тут Дима Аленичев на замахе убирает защитники и хладнокровно отправляет мяч в ворота!!!! Мы ликуем!! .............как мы должны относится какой то зареме?????
А че ж он на замахе не убрал Зенит когда тренировал Спартак, потом в ЛЕ не смог в Москве на замахе Кипрский клубишко убрать и после пинка под зад до сих пор замахивается
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i.ivanov...russia.dca......
Соскучились по Зареме? И вот опять вам
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RLVedter
Дима хорошо работал и добился бы большего, если бы не увольняли. Между прочим, Спартак после Аленичева выиграл медали.
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Олег Кузнецов
Ответ Log in
Федун для Спартака тоже "бывший", как и сама Зарема. Но они и раньше знали всё лучше всех.
Полностью на стороне Заремы...Велики игроки: Аленичев, Мостовой, Канчельскис как тренеры себя никак не проявили, зато огульно всех критикуют..особенно великий тренер Мостовой.
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Ярик01
Ответ Log in
Федун для Спартака тоже "бывший", как и сама Зарема. Но они и раньше знали всё лучше всех.
Федун для Спартака не бывший, контроль на Лукойлом с Вагитом не потеряли, заодно и изъяли лишнее псевдопродажей
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Overkiller
"Вдруг кто-то голос подаст"
Звучит как самокритика.
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Svobodu Mne
Заремка бывшая и нечего не тренировала)) откуда знания?
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BORODA
Ответ за зенит
Ну вот, а то я уж беспокоится стал, куда пропала?
Не,сааремаа никуда не денется....
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Andrey Yaroslavtsev
Коза
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Виктор Шарипович
Зарема уничтожила Карреру и Руя.
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SuperDubina
как это не парадоксально, согласен на 100% аленичевы, тихоновы и прочие кобелевы будучи крутыми футболистами, оказались никудышными тренерами, а амбиции признать это не позволяют) Мостовой как эталон этого
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей Сигаев
Лучше всех какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать знают опытнейшие и профессиональнейшие футбольные руководители, например, Заремка.
а где аккаунт Алешки Терминатора?
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dimonivanov
Ответ Sibiryachkoff
Март, 1998го,в стране так себе, Спартак Романцева противостоит Интеру!!! А там ...Пальюка, Тарибо Вест, Джоркаефф, Иван Саморано,....РОНАЛДО!!!! Бог футбола того времени..наши летят 0:1...И тут Дима Аленичев на замахе убирает защитники и хладнокровно отправляет мяч в ворота!!!! Мы ликуем!! .............как мы должны относится какой то зареме?????
Это был другой человек. Стремившийся к прогрессу, ехавший в сильнейшую лигу мира. Нынешний экс-сенатор к нему отношения не имеет.
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Петрович5%
Проходил по новостям...и вдруг бац!!! Салихова о словах Аленичева. Интересно,думаю,что может домашняя хозяйка Дмитрию завернуть. Почитал,охренел. Хочется все таки Зареме и ее нынешним поклонникам.ответить,что " бывших" Заслуженных Мастеров Спорта просто не бывает,это до гробовой доски."Бывшими" бывают только жены и то это тоже надо заслужить.
Я понять Салихову могу,она очень всегда подчеркивала,что то одного она в Спартак привела или настояла на преобритении,то другого.А тут какой то "бывший" Спартаковец посмел сказать,что команда не готова и все приобретения ее в чартер и на Родину.Как посмел!?..И полилась жижа,по типу ..сам дурак!
Хочется напомнить домашней хозяйке,что Дима 4 раза в золоте в России ходил,2 раза чемпионом Португалии был,2 Кубка России,2 Кубка Португалии,Кубок УЕФА .КУбок Чемпионов в руках держал.А что в руках держала Зарема,такая умная?Один Кубок России за 20 лет и 1Чемпионство.Хорошее правило есть,что когда мужчины говорят,женщины должны помолчать.Как не он,не менее переживающий за свою команду Спартак,чем домашняя хозяйка,может сказать о недостатках. Совсем не болельщик Спартака,но обидно когда заслуженных людей поливают... и главное КТО??!!!
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