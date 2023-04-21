Зарема о словах Аленичева про «Спартак»: «Бывшие» все знают – какую тактику избрать, кого ставить. Но сами годами не тренируют, а когда и тренировали, ничего не добились»

Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Аленичева о «Спартаке».

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.

Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.

Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак.

Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»

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