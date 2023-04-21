Зарема о словах Аленичева про «Спартак»: «Бывшие» все знают – какую тактику избрать, кого ставить. Но сами годами не тренируют, а когда и тренировали, ничего не добились»
Зарема Салихова отреагировала на слова Дмитрия Аленичева о «Спартаке».
«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.
Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.
Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак.
Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Аленичев о «Спартаке»: «Бесхребетная команда. Давайте перестанем говорить о конкуренции с «Зенитом», пока там играют сумасшедшие по меркам России легионеры»
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Но они и раньше знали всё лучше всех.
Что характерно, немалое количество женщин, коим повезло родиться красивыми, тоже знатно поднялись. Да вот только они в основном помалкивают, а вот это чудо не заткнуть никак
Звучит как самокритика.
Я понять Салихову могу,она очень всегда подчеркивала,что то одного она в Спартак привела или настояла на преобритении,то другого.А тут какой то "бывший" Спартаковец посмел сказать,что команда не готова и все приобретения ее в чартер и на Родину.Как посмел!?..И полилась жижа,по типу ..сам дурак!
Хочется напомнить домашней хозяйке,что Дима 4 раза в золоте в России ходил,2 раза чемпионом Португалии был,2 Кубка России,2 Кубка Португалии,Кубок УЕФА .КУбок Чемпионов в руках держал.А что в руках держала Зарема,такая умная?Один Кубок России за 20 лет и 1Чемпионство.Хорошее правило есть,что когда мужчины говорят,женщины должны помолчать.Как не он,не менее переживающий за свою команду Спартак,чем домашняя хозяйка,может сказать о недостатках. Совсем не болельщик Спартака,но обидно когда заслуженных людей поливают... и главное КТО??!!!