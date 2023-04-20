Мостовой о «Спартаке»: «Абаскаль отлично работает, не трогайте команду и тренера. Проиграли «Акрону», бывает, и что теперь?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой выступил в защиту Гильермо Абаскаля и «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России прокомментировал поражение красно-белых в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России от «Акрона» (1:2).

«Акрон» – просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя.

Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде.

А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», – сказал Мостовой.

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111 комментариев

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Hakuna Matata!
Эт точно Мостовой сказал?! 🤔
+233
0
+233
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hypnotoad94
Что сейчас было?)
+142
0
+142
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Михо
Ясно. Он просто спорит со всем что говорят😃
+100
0
+100
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serhio_ramos_
Ответ Hakuna Matata!
Эт точно Мостовой сказал?! 🤔
Это местный юзер Мостовой.
+40
0
+40
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Homelender_666
Ответ Hakuna Matata!
Эт точно Мостовой сказал?! 🤔
Это нейросеть
+39
0
+39
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erema.k_1991@mail.ru
Александр, если Вас Абаскаль схватил, моргните один раз))))
+23
0
+23
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TiNO
Видимо Абаскаль оплатил Мостовому тренерские курсы..иначе такую перемену мнений понять невозможно)))
+14
0
+14
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Дима Дмитриев
Ответ hypnotoad94
Что сейчас было?)
Трололо:)
+14
-1
+13
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King_X
Не верю!!
Нагло смонтированая подтасовка звука и видео
Мостовой не мог так сказать
+9
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Tun
Нотки адекватности или сарказма царского?
+9
0
+9
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Вячеслав Тотров
т.е. он просто говорит в разрез общему мнению? если Абаскаля уволят того глядишь скажет ,что это лучший тренер Спартака за последнее время)))
+8
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noodle-9
Ответ hypnotoad94
Что сейчас было?)
Мне кажется, накануне ему сон приснился, где людям с опытом игры в футбол дают какие хочешь должности. И мороженое
+6
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Мандалай
Мост походу жёстко троллит нас всех.
+5
0
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sprmn
Ответ Tun
Нотки адекватности или сарказма царского?
скорее второго
+5
0
+5
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Tun
Ответ Valentin Grabenovsky
пятница вроде только завтра...
У безработных безлицензионных каждый день пятница
+4
0
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Pb-SE
Царьказм.
+4
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Артур Багдасарян
шах и мат
+4
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KOTOV71
Хех! Представляю лица спартаковцев ,они ждали - ждали " какашек" от Мостового,а он обманул их " ожидания"!!))) Куда " пики заточенные" метать??!!!
+5
-2
+3
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ПравдоРуб
Ответ Hakuna Matata!
Эт точно Мостовой сказал?! 🤔
Это троллинг вообще то
+2
0
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oOdinn!
Этот Мостовой сломался, несите следующего.
+2
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AlexeiCrazytown
О, царь иронизировать изволит. Это поизящнее чем обычный хейт.
+3
-1
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Diman Stekolshikov
Конечно отлично, по весне 2 победы и только над новичками лиги, максимальный риск выпасть из тройки, а до этого Зенит преследовали
+2
0
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CaSpeR-13
это зенитовский мостовой?
+2
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6tspey7tb5
У него биполярка?
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Айрат Ситдиков
Ответ Hakuna Matata!
Эт точно Мостовой сказал?! 🤔
Троллинг
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