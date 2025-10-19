  • Спортс
  • «Барса» должна 159 млн евро за трансферы, 140 млн нужно выплатить в течение сезона. Клуб еще не расплатился за Рафинью, Левандовского и Кунде, купленных в 2022-м
Названа сумма долга «Барселоны» по состоявшимся трансферам.

На сегодняшнем заседании Ассамблеи клуба были утверждены итоги прошедшего финансового года и бюджет на следующий сезон. 

Согласно годовому отчету «Барселоны», общая задолженность клуба по трансферам составляет 159 миллионов евро, из которых 140 миллионов должны быть выплачены в краткосрочной перспективе – в течение текущего сезона. В прошлом году клуб выплатил по этому же направлению лишь 45 миллионов евро.

Летом 2022 года «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Рафиньию и Жюля Кунде на общую сумму 150 миллионов евро. По информации Marca, на сегодняшний день клуб не выплатил и половины этой суммы. Осталось заплатить 78 миллионов евро: 42 – «Лидсу» за Рафинью, 25 – «Севилье» за Кунде и 11 – «Баварии» за Левандовского.

За приобретенного прошлым летом у «Лейпцига» Дани Ольмо сине-гранатовым в этом году предстоит выплатить 18 миллионов евро. 

Кроме того, каталонцы еще должны «Атлетико Паранаэнсе» 17 миллионов евро за Витора Роке. Бразильский форвард был куплен в 2023 году за 30 миллионов евро. Спустя год «Барселона» продала его в «Палмейрас» за 25 миллионов, сохранив при этом процент от его прав.

«Барса» сообщила об убытке в размере 17 млн евро по итогам сезона-2024/25, рекордных доходах от спонсоров и снижении долга до 469 млн. Доходы от основной деятельности – 994 млн

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
